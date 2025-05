Pour mieux protéger nos enfants et nos jeunes - Le Comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse se joint à la Directrice nationale de la protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Une nouvelle collaboration permettra d'aller encore plus loin et d'accélérer le changement de culture en matière de protection de la jeunesse au Québec.

Ainsi, des membres du Comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) se joignent dorénavant à la Directrice nationale de la protection de la jeunesse (DNPJ) afin de soutenir les travaux de transformation en cours.

Le Comité de suivi a été mis sur pied en 2022 afin de suivre l'état de réalisation des recommandations du rapport de la Commission, dans laquelle la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, a d'ailleurs siégé comme commissaire.

Le Comité de suivi de la CSDEPJ est composé de représentants et représentantes d'organisations regroupant des chercheurs, des chercheuses et des gens de terrain reconnus pour leur expertise dans le domaine, mettant ainsi de l'avant une approche neutre, scientifique et non partisane. Grâce à cette transition, le Comité de suivi continuera de jouer un rôle clé en contribuant activement aux réflexions et aux actions qui façonnent l'avenir de la protection de la jeunesse au Québec.

En unissant leurs forces, les experts et expertes de la société civile, du milieu de la recherche et des institutions publiques convergeront vers un objectif commun : prévenir les situations de vulnérabilité et offrir un avenir plus sécuritaire et équitable à tous les enfants du Québec et à leurs familles.

Citations :

« L'inclusion des membres du Comité de suivi au sein de nos processus de réflexion représente une occasion exceptionnelle d'enrichir nos pratiques grâce à l'expertise complémentaire des acteurs de la société civile et de la recherche. Nous souhaitons inclure les voix des jeunes et des parents également. Cette collaboration marque un pas de plus vers un avenir plus juste et sécuritaire pour tous les enfants du Québec. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons renforcer le poids de nos actions en protection de la jeunesse et apporter les changements majeurs requis. »

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse



« Nous accueillons avec une grande satisfaction l'invitation de la DNPJ à contribuer activement à la suite des travaux. Nous partageons les mêmes principes et la même vision que Mme Hill pour la suite des choses. Cette reconnaissance accrue du rôle bénéfique que peut jouer la société civile dans l'élaboration des politiques publiques a de quoi nous rassurer, mais aussi, de nous réjouir. »

Martine Desjardins, présidente du Comité de suivi de la CSDEPJ

