Pour les séries, PFK installe d'authentiques bancs du Forum dans ses restaurants

PFK invite les partisans à s'imprégner des glorieuses années du Canadien tout en profitant d'une offre « bonne à s'en lécher les doigts ».

MONTRÉAL, le 19 avril 2026 /CNW/ - Alors que l'effervescence des séries bat son plein autour des Canadiens de Montréal, PFK embarque dans le mouvement en remettant sous les projecteurs un bout de leur histoire: les bancs du Forum.

Parce que les partisans étaient assis sur ces sièges mythiques lors des dernières épopées victorieuses de l'équipe, l'enseigne a décidé de les ramener dans ses restaurants aux quatre coins de la grande région de Montréal.

PFK installe d’authentiques bancs du Forum dans ses restaurants pour les séries (Groupe CNW/PFK Canada)

Pas des reproductions. Les originaux.

Dans une initiative mêlant histoire du CH et superstition, PFK a mis la main sur d'authentiques bancs du « temple du Hockey », invitant les partisans à y prendre place tout au long des séries - et qui sait - apporter ainsi à leur équipe un peu de la magie des glorieuses années.

Les « bancs chanceux » sont à découvrir aux cinq adresses suivantes :

4086 rue Wellington, Montréal

1670 rue Saint-Denis, Montréal

3000 boul. St-Charles, Kirkland

850 ch. de Chambly, Longueuil

1689 boul.des Laurentides, Laval

Cette année, les étoiles - et maintenant les bancs - semblent belles et bien alignées.

« Tout comme PFK, les fans de hockey ne font jamais les choses à moitié, surtout à Montréal. » souligne Lauren Pottie, Directrice Principale, Partenariats médias et marketing régional chez PFK Canada. « C'est une ville qui a foi en son équipe et qui répond présent avec fierté à chaque match. Nous voulions rendre hommage à cette ferveur incomparable et la célébrer, sans retenue. »

Et parce que les partisans n'auront pas juste faim de victoire, PFK Canada offre son Fameux sandwich au poulet à seulement 5.95$, chaque jour de match des Canadiens. Une raison de plus de prendre place, et profiter du moment.

Accessibles pour un temps limité durant les séries éliminatoires, les bancs du Forum chez PFK sont plus qu'un coup marketing. C'est un symbole de ralliement et de passion. Go Habs Go !

A propos de PFK Canada

Fondée par le Colonel Harland Sanders en 1952, KFC est la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le mélange de 11 herbes et épices du Colonel est encore utilisé pour assaisonner son poulet Recette Originale® et demeure un secret très bien gardé. Bien que la spécialité de KFC soit son célèbre poulet Recette Originale®, KFC propose également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, des collations sur le pouce, des accompagnements, des desserts et des boissons. Aujourd'hui, Kentucky Fried Chicken Canada Company (KFC Canada) est une filiale de YUM! Brands, Inc. qui exploite plus de 60 000 restaurants dans plus de 150 pays à travers le monde. KFC Canada possède plus de 650 succursales ici même au Canada. Pour en savoir plus sur KFC Canada, visitez notre site Web www.kfc.ca.

SOURCE PFK Canada

Pour plus d'informations : Natalia Banoub, Courage, [email protected]