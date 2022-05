Pour les familles de Villeray, 50 nouvelles places en CPE

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le CPE Chez-nous chez-vous a fêté, le 28 mai dernier, l'ouverture d'une troisième installation au 3e étage de son bâtiment du 8605 de la rue Berri, un projet de 1,4 million de dollars dont 1 million a été financé par le ministère de la Famille. La fête réunissait des parents, des enfants, des membres du personnel et du conseil d'administration. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, ne pouvait être présent en raison d'un engagement antérieur toutefois le député de Québec solidaire dans Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, y était.

« C'est le 21 février dernier que nous avons enfin ouvert 50 nouvelles places dans le quartier Villeray, avec une approche pédagogique axée sur des groupes multiâges dans un environnement où le développement durable est mis de l'avant », a annoncé avec fierté la présidente du conseil d'administration, Deborah Ummel.

Andrés Fontecilla a souligné « l'importance pour un député de n'importe quel parti de travailler avec l'équipe gouvernementale au pouvoir pour faire avancer les dossiers qui préoccupent la population qu'il représente. C'est nécessaire et c'est faisable comme l'ont démontré mes interventions auprès du gouvernement et de la Ville de Montréal. »

La directrice générale, Nicole McNeil, qui a mené le dossier de main de maître, a tenu à souligner la contribution essentielle de toutes et tous. « L'équipe de travail installée aux autres étages du bâtiment Berri, soutenue par leurs collègues de l'installation Castelnau, mais aussi les enfants et leurs parents ont dû composer avec des travaux qui ont amené leur lot de défis, par exemple une relocalisation au Cégep Ahuntsic pendant quelques semaines ainsi que des dégâts d'eau ou des alarmes à répétition. L'architecte Maggy Apollon et les travailleurs de l'entreprise Construction Alben ont travaillé dans le respect d'un environnement adapté à des enfants. Tout ça en composant avec la pandémie de covid. Sans la collaboration de tout le monde, nous n'aurions pu réaliser ce projet, » a affirmé Nicole McNeil qui a aussi souligné que « l'intégration de 50 nouveaux enfants et d'un bon nombre de nouvelles employées, dans le contexte particulier d'une pénurie de main-d'œuvre, sont les nouveaux défis de l'ouverture de cette installation. »

Deborah Ummel a salué l'intégration des œuvres de Khosro Berahmandi, un « bestiaire » semifiguratif retenu par un comité du ministère de la Culture et des communications. Elle a aussi tenu à projeter le CPE vers l'avenir en affirmant que « le conseil d'administration du CPE Cheznous chez-vous veut continuer de répondre aux besoins des parents du quartier en ouvrant de nouvelles places à contribution réduite. J'émets le souhait que le prochain gouvernement valorisera le développement de places dans les CPE, avec un soutien financier et des règles qui nous permettraient de réaliser le plus rapidement possible nos projets. »

SOURCE CPE Chez-nous chez-vous

