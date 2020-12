MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les Entreprises Bold Capital (« Bold ») (TSX-V Bold) et Dymedso inc. (« Dymedso »), une entreprise montréalaise œuvrant dans le domaine des technologies médicales, sont fières d'annoncer que 12 établissements de santé de la province pourront désormais compter sur un nouvel appareil de pointe utilisant les ondes acoustiques pour le traitement des maladies respiratoires et des infections pulmonaires, dont celles reliées à la COVID-19.

La distribution de 24 appareils appelés Frequencer® dans les établissements de santé québécois, par le biais de leurs fondations, a été rendue possible grâce à une contribution non-remboursable du ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que du ministère de l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre d'un projet de démonstration en situation réelle de soin, soutenu via le Programme innovation.

« Les avancées cliniques démontrent que les traitements non-intrusifs, tels que le traitement par ondes acoustiques utilisé par le Frequencer, augmentent le taux de succès médical et réduisent significativement les risques de complications chez les patients », souligne le Dr Simon Phaneuf, médecin urgentologue et directeur médical chez Dymedso. « Alors que le Québec connaît une recrudescence des hospitalisations reliées au virus de la COVID-19, l'utilisation du Frequencer en milieux de soins devrait être partie intégrante d'un traitement efficace et sécuritaire qui pourrait contribuer à sauver des vies. Dans une optique d'amélioration continue des traitements contre la COVID-19, tous les établissements médicaux devraient se doter de la technologie avancée du Frequencer », ajoute-t-il.

Entièrement développée au Québec, la technologie brevetée Frequencer utilise les ondes acoustiques pour dégager les voies respiratoires et favoriser le drainage bronchique, agissant à la fois sur les poumons et sur les voies respiratoires où s'accumule le mucus. Cette forme de physiothérapie pulmonaire offre une solution alternative non invasive, comparativement aux techniques percussives, aux patients de tout âge souffrant de problèmes respiratoires associés à une accumulation de mucus dans les poumons, dont les infections reliées à la COVID-19. L'appareil permet un traitement préventif et ciblé des régions des poumons les plus touchées, réduisant ainsi le risque de complications. Le Frequencer est approuvé par Santé Canada et la U.S. Food and Drug Administration (FDA). Dymedso détient également le marquage CE pour l'Europe.

L'appareil a été conçu pour être utilisé à domicile et dans les différents milieux de soins, que ce soit dans les centres hospitaliers, les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les résidences privées pour aînés (RPA) ou les centres de réadaptation.

« La crise sanitaire offre une occasion à nos entreprises de faire valoir leur expertise dans plusieurs domaines stratégiques, tels que les sciences de la vie. Ce projet, appuyé par notre gouvernement, permettra d'optimiser la qualité et l'efficacité des soins offerts dans nos établissements de santé, grâce à des technologies de pointe. Le Québec doit rester attractif et compétitif. C'est en misant sur des entreprises créatives et innovantes comme Dymedso que nous y parviendrons », affirme le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

« La technologie développée par Dymedso s'est avérée efficace pour appuyer le traitement des patients atteints d'infections pulmonaires ici et ailleurs dans le monde, et nous sommes heureux de pouvoir étendre son utilisation dans les établissements de santé de la province. Dans un contexte de pandémie mondiale, nous sommes fiers de pouvoir mettre l'expertise de pointe de Dymedso au profit des clientèles les plus vulnérables et de contribuer du même coup à l'avancement de la science en matière de traitement des infections pulmonaires », souligne Kim Anderson, présidente de Dymedso.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté de Dymedso d'étendre l'utilisation du Frequencer à plusieurs établissements de santé du Québec, de l'Ontario, en plus de poursuivre son déploiement à l'international. L'appareil est actuellement distribué dans 53 pays, dont dans plusieurs centres hospitaliers universitaires de renommée mondiale en Californie, en Europe et au Koweït.

Le Frequencer a été distribué dans les 12 établissements de santé suivants dans la province :

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Centre universitaire de santé McGill, site Glen, Centre universitaire de santé McGill, Hôpital général de Montréal, Hôpital de Verdun, Hôpital du Sacré-Cœur, Hôpital de Saint-Jérôme, Hôpital Charles-Le Moyne, Hôpital Pierre-Boucher, Hôpital Honoré-Mercier, Hôpital de Gaspé, Hôpital de Chicoutimi, CHSLD Monseigneur-Ross (Gaspé).

À propos de Dymedso

Dymedso, une entreprise canadienne, est pionnière dans l'utilisation des ondes acoustiques à basses fréquences pour le traitement des maladies respiratoires et des infections pulmonaires. Elle a été fondée à partir de l'invention de Louis Plante, un patient atteint de fibrose kystique, avec la collaboration d'une équipe médicale de l'Université de Sherbrooke au Québec, Canada. Dymedso est certifiée ISO 13485 pour la fabrication d'instruments médicaux. La technologie canadienne le Frequencer® est utilisée par les meilleurs hôpitaux dans plus de 53 pays. Le Frequencer® est approuvé par Santé Canada et la U.S. Food and Drug Administration (FDA). Dymedso détient également le marquage CE pour l'Europe.

Bien que des études cliniques contrôlées sur l'efficacité du FrequencerMD sur les patients atteints de la COVID-19 n'aient pas encore été réalisées, plus de 675 FrequencerMD sont actuellement utilisés dans le monde entier pour aider avec l'engorgement respiratoire et l'élimination des sécrétions. La technologie est utilisée pour le traitement de la COVID-19 dans des environnements cliniques à Montréal et en Allemagne.

Dymedso et Bold ne font aucune déclaration expresse ou implicite selon laquelle son produit a la capacité d'éliminer, de guérir ou de contenir le virus COVID-19 à l'heure actuelle.

À propos de Bold

Bold est une société de capital de démarrage constituée conformément à la Politique 2.4 de la Bourse et, à ce jour, n'a mené aucune opération matérielle de toute nature, autre qu'identifier et évaluer les entreprises et les actifs en vue de réaliser l'Opération admissible. Le 16 avril 2019, Bold a réalisé son premier appel public à l'épargne et, le 23 avril 2019, les actions ordinaires de Bold ont commencé à être transigées sur la Bourse.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris la possibilité de résultats défavorables d'essais cliniques impliquant le FrequencerMD et le traitement de la COVID-19, et ce, même si le FrequencerMD a été utilisé avec succès pour le traitement d'autres maladies pulmonaires. Par conséquent, le FrequencerMD pourrait ne jamais être commercialisé avec succès pour la COVID-19. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse pourraient être considérés comme des énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est prié de ne pas se fier à ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont basés sur les informations actuellement disponibles pour Dymedso et Dymedso n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Renseignements :

Justin Meloche

514-995-9704

[email protected]

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, aux États-Unis.

Dymedso™ et le Frequencer® sont des demandes de marques déposées et/ou des marques déposées de Dymedso, Inc., au Canada et dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et de produits contenus dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Dymedso

Renseignements: Peter Rona, Président, chef de la direction, Administrateur et dirigeant, Les Entreprises Bold Capital, Téléphone: 514-794-1656, Courriel: [email protected]; Richard Boudreault, Chef de la direction et président du conseil d'administration, Dymedso Inc., Téléphone: 514-636-9959, Courriel: [email protected]