Pour le T3 2022, Manuvie affiche un résultat net de 1,3 milliard de dollars, un résultat tiré des activités de base de 1,3 milliard de dollars, des souscriptions d'EPA de 1,3 milliard de dollars et des entrées de fonds nettes de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 3,0 milliards de dollars

en $ CA, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC

SEHK : 945

Le présent communiqué sur les résultats de la Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le troisième trimestre de 2022, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022, qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), et qui est disponible sur notre site Web à l'adresse http://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Le rapport de gestion et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse http://www.sec.gov.

TORONTO, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2022 (« T3 2022 »). Voici les principaux faits saillants :

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,3 milliard de dollars au T3 2022, en baisse de 0,2 milliard de dollars par rapport à celui du troisième trimestre de 2021 (« T3 2021 »)

Résultat tiré des activités de base 1 de 1,3 milliard de dollars au T3 2022, en baisse de 14 % selon un taux de change constant par rapport à celui du T3 2021 2 . Le résultat tiré des activités de base du T3 2022 comprend une charge de 256 millions de dollars dans notre sous-secteur de la réassurance IARD en lien avec l'ouragan Ian

de 1,3 milliard de dollars au T3 2022, en baisse de 14 % selon un taux de change constant par rapport à celui du T3 2021 . Le résultat tiré des activités de base du T3 2022 comprend une charge de 256 millions de dollars dans notre sous-secteur de la réassurance IARD en lien avec l'ouragan Ian Ratio du TSAV 3 de 136 %

de 136 % RCP tiré des activités de base 4 de 10,3 % et RCP de 10,5 % au T3 2022

de 10,3 % et RCP de 10,5 % au T3 2022 VAN 5 de 514 millions de dollars au T3 2022, en baisse de 6 % 5 par rapport à celle du T3 2021

de 514 millions de dollars au T3 2022, en baisse de 6 % par rapport à celle du T3 2021 Souscriptions d'EPA 5 de 1,3 milliard de dollars au T3 2022, en baisse de 6 % par rapport à celles du T3 2021

de 1,3 milliard de dollars au T3 2022, en baisse de 6 % par rapport à celles du T3 2021 Entrées de fonds nettes 5 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 3,0 milliards de dollars au T3 2022, en regard d'entrées de fonds nettes de 9,8 milliards de dollars au T3 2021

de patrimoine et d'actifs, Monde de 3,0 milliards de dollars au T3 2022, en regard d'entrées de fonds nettes de 9,8 milliards de dollars au T3 2021 L'examen annuel de nos méthodes et hypothèses actuarielles a eu pour incidence sur le résultat net attribué aux actionnaires la comptabilisation d'un profit net modéré totalisant 36 millions de dollars et a eu une incidence nette plutôt neutre en ce qui a trait au sous-secteur de l'assurance soins de longue durée

Rachat aux fins d'annulation d'environ 23 millions d'actions ordinaires au T3 2022 pour un montant de 0,5 milliard de dollars

« Nos résultats d'exploitation ont continué d'être robustes au troisième trimestre malgré le contexte de marché et le paysage opérationnel difficiles, a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. Notre secteur Asie a dégagé de nouveau des résultats solides et, pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice, les contrats en vigueur ont enregistré une croissance de respectivement 8 % et 12 %. De plus, dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons généré des entrées de fonds nettes de 3,0 milliards de dollars et une marge BAIIA tirée des activités de base4 de 32,7 % au T3 2022, ce qui constitue un exploit compte tenu de la volatilité du marché. »

« Nous nous efforçons de faire preuve de résilience pour nos gens, nos clients et les collectivités dans lesquelles nous sommes présents. Nous nous engageons à aider nos clients, au moyen de notre gamme de produits d'assurance comportementale, à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé, et nous les récompensons d'avoir choisi des modes de vie sains. Nous élargissons le programme Vitalité Manuvie au Canada pour l'intégrer à notre gamme de produits de base. Aux États-Unis, nous avons donné accès à un test de détection précoce de nombreux cancers à un groupe pilote de clients existants par l'entremise du programme Vitality de John Hancock, pour permettre aux clients de faire des choix plus éclairés en matière de santé. Enfin, en Asie, nous continuons d'incorporer des fonctionnalités de service à notre application ManulifeMOVE, pour renforcer la position de celle-ci à titre de guichet unique pour les besoins en matière de santé et de services de nos clients », a ajouté M. Gori.

« Nos activités diversifiées et notre situation de fonds propres solide nous placent en bonne position pour manœuvrer dans ce contexte de marché incertain. Notre ratio du TSAV de 136 % nous procure une souplesse importante et, depuis le début de l'exercice, nous avons racheté environ 3,1 % de nos actions ordinaires pour un montant de 1,4 milliard de dollars6 conformément à notre engagement à générer de la valeur pour les actionnaires », a affirmé Phil Witherington, chef des finances.

« La réduction des dépenses continue d'être une priorité stratégique clé et un important levier dans le paysage opérationnel actuel. Au troisième trimestre, les frais généraux sont conformes à ceux d'il y a un an, ce qui a atténué légèrement la pression exercée sur le chiffre d'affaires », a conclu M. Witherington.

________________________________ 1 Le résultat tiré des activités de base est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2022 (« rapport de gestion du T3 2022 »). 2 Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base exprimé selon un taux de change constant est un ratio non conforme aux PCGR. 3 Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »). Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). 4 Le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base ») et la marge BAIIA tirée des activités de base sont des ratios non conformes aux PCGR. 5 Pour plus d'information sur la valeur des affaires nouvelles (« VAN »), les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») et les apports nets, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul de la VAN et des souscriptions d'EPA est présenté selon un taux de change constant. 6 Au 31 octobre 2022, la Société avait racheté aux fins d'annulation environ 60 millions d'actions ordinaires pour un montant de 1,4 milliard de dollars.





FAITS SAILLANTS

En Asie, nous avons fait la promotion de notre plateforme régionale d'apprentissage en ligne, ManuAcademy, déployée au Vietnam au cours du trimestre précédent. Depuis le déploiement, la plateforme a permis d'accueillir plus de 11 000 agents d'assurance récemment recrutés, et environ 45 000 agents d'assurance ont suivi plus de 150 000 heures de formation. Dans le cadre de notre nouvelle série de formations, Manulife MasterClass, les meilleures pratiques de nos agents de la Million Dollar Round Table sont présentées en détail et communiquées à tous les agents par l'entremise de la plateforme. Au Canada, nous avons annoncé l'élargissement du programme Manuvie Vitalité, auquel les titulaires de nouveaux contrats d'assurance vie universelle et d'assurance temporaire auront accès à compter de novembre 2022. Aux États-Unis, nous continuons d'innover et de repenser notre gamme de produits axée sur le bien-être et nous avons annoncé un partenariat avec GRAIL, une société de soins de santé, pour offrir un accès à Galleri®, leur test de détection précoce de nombreux cancers à un groupe pilote de clients par l'entremise du programme Vitality de John Hancock. À titre de première société d'assurance vie à donner accès au test Galleri® de GRAIL, nous permettons aux clients admissibles de prendre des mesures proactives pour mieux comprendre leur état de santé et de faire des choix plus éclairés à cet égard. Au sein de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons élargi notre gamme de placements axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance grâce au lancement du plan d'initiatives climatiques mondiales en Europe pour répondre à la demande grandissante de solutions de placement axées sur le développement durable.

En outre, au T3 2022, nous avons continué de réaliser des progrès au chapitre de notre transformation numérique. En Asie, nous avons continué de favoriser l'adoption de ePOS, notre application d'accueil numérique exclusive, pour améliorer l'expérience des distributeurs et accélérer la présentation des demandes d'affaires nouvelles exemptes d'erreurs, le taux d'adoption atteignant 90 %, une augmentation de 9 points de pourcentage par rapport au niveau au T3 2021. Aux États-Unis, nous avons réduit de 92 % le temps requis pour accueillir les courtiers dans le canal traditionnel de courtage, en automatisant le processus de vérification en arrière-plan. Dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons apporté un certain nombre d'améliorations à la plateforme numérique de notre sous-secteur des régimes de retraite, y compris le déploiement d'une fonctionnalité qui permet aux participants au Canada de planifier des rencontres individuelles avec un conseiller financier BienPlanifier de Manuvie directement dans l'application mobile, ce qui a stimulé la participation et généré environ 1 400 demandes de rencontre avec un conseiller au T3 2022. En outre, nous avons récemment amélioré les fonctionnalités numériques de service qui donnent aux participants aux États-Unis un plus grand accès au libre-service, de sorte que le centre d'appels a traité environ 10 000 appels de moins au cours du trimestre.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice (en millions de dollars, sauf indication contraire) T3 2022 T3 2021 2022 2021 Rentabilité :







Résultat net attribué aux actionnaires 1 347 $ 1 592 $ 5 403 $ 5 021 $ Résultat tiré des activités de base 1 322 $ 1 517 $ 4 436 $ 4 828 $ Résultat dilué par action ordinaire ($) 0,68 $ 0,80 $ 2,72 $ 2,51 $ Résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base ») ($)1 0,67 $ 0,76 $ 2,22 $ 2,41 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (« RCP ») 10,5 % 12,6 % 14,0 % 13,7 % RCP tiré des activités de base 10,3 % 12,0 % 11,4 % 13,2 % Ratio d'efficience1 53,9 % 51,3 % 51,0 % 48,9 % Frais généraux 1 900 $ 1 904 $ 5 641 $ 5 828 $ Rendement des activités







Valeur des affaires nouvelles en Asie 333 $ 399 $ 1 010 $ 1 275 $ Valeur des affaires nouvelles au Canada 89 $ 71 $ 275 $ 225 $ Valeur des affaires nouvelles aux États-Unis 92 $ 69 $ 253 $ 188 $ Total de la valeur des affaires nouvelles 514 $ 539 $ 1 538 $ 1 688 $ Souscriptions d'EPA en Asie 854 $ 930 $ 2 740 $ 3 160 $ Souscriptions d'EPA au Canada 285 $ 303 $ 1 009 $ 932 $ Souscriptions d'EPA aux États-Unis 207 $ 203 $ 615 $ 544 $ Total des souscriptions d'EPA 1 346 $ 1 436 $ 4 364 $ 4 636 $ Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars) 3,0 $ 9,8 $ 11,6 $ 19,8 $ Apports bruts Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)2 32,0 $ 35,2 $ 104,1 $ 108,7 $ Actifs sous gestion et administration de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)3 748,8 $ 823,6 $ 748,8 $ 823,6 $ Total des placements de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars) 3,7 $ 4,3 $ 3,7 $ 4,3 $ Actif net des fonds distincts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars) 214,5 $ 244,6 $ 214,5 $ 244,6 $ Solidité financière :







Ratio du TSAV de Manufacturers 136 % 138 % 136 % 138 % Ratio d'endettement 28,8 % 25,5 % 28,8 % 25,5 % Valeur comptable par action ordinaire ($) 26,17 $ 25,78 $ 26,17 $ 25,78 $ Valeur comptable par action ordinaire, compte non tenu du cumul des autres éléments du résultat global ($) 25,88 $ 23,41 $ 25,88 $ 23,41 $

1) Ratio non conforme aux PCGR. 2) Pour plus d'information sur les apports bruts, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2022. 3) Mesure financière non conforme aux PCGR.



RENTABILITÉ

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,3 milliard de dollars au T3 2022, en baisse de 0,2 milliard de dollars par rapport à celui du T3 2021

La baisse du résultat net attribué aux actionnaires s'explique surtout par le recul des profits sur les résultats techniques liés aux placements et la baisse du résultat tiré des activités de base, contrebalancés en partie par une charge de moindre importance liée à l'incidence directe des marchés. L'incidence directe des marchés au T3 2021 comprenait une charge de 0,5 milliard de dollars en lien avec l'incidence de la mise à jour des hypothèses relatives au taux de réinvestissement ultime publiées par le Conseil des normes actuarielles du Canada. Les résultats techniques liés aux placements du T3 2022 tiennent compte de l'incidence des activités de réinvestissement des titres à revenu fixe et de l'expérience au chapitre du crédit, toutes deux favorables, contrebalancées en partie par des rendements moins élevés que prévu (y compris les variations de la juste valeur) sur les actifs alternatifs à long terme découlant principalement des placements dans des sociétés du secteur de l'immobilier. La charge attribuable à l'incidence directe des marchés au T3 2022 découle essentiellement de l'incidence du rendement défavorable des marchés des actions, des pertes à la vente d'obligations disponibles à la vente (« DV ») et des variations des écarts de taux des swaps, le tout contrebalancé en partie par les profits attribuables à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, à l'aplatissement de la courbe de rendement au Canada et à l'élargissement des écarts de taux des obligations de sociétés aux États-Unis.

Résultat tiré des activités de base de 1,3 milliard de dollars au T3 2022, une diminution de 14 % par rapport à celui du T3 2021

La diminution du résultat tiré des activités de base s'explique par une charge de 256 millions de dollars dans notre sous-secteur de réassurance IARD au titre des pertes estimées qui devraient être subies en lien avec l'ouragan Ian (contre une charge de 152 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent au titre des pertes estimées subies en lien avec l'ouragan Ida et les inondations en Europe), la diminution des profits nets à la vente d'actions DV et l'incidence défavorable des marchés sur les capitaux de lancement dans de nouveaux fonds distincts et fonds communs de placement dans le secteur Services généraux et autres, une baisse des profits sur les affaires nouvelles en Asie et aux États-Unis, une diminution des résultats des contrats de rente en vigueur aux États-Unis en raison de la transaction de réassurance qui a été clôturée au premier trimestre de 2022 et une augmentation de la charge au titre des résultats techniques nets défavorables aux États-Unis. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par la hausse du rendement des placements dans des titres à revenu fixe et la diminution des charges dans le secteur Services généraux et autres, ainsi que par la croissance des contrats en vigueur en Asie et au Canada. La diminution des charges dans le secteur Services généraux et autres reflète la baisse de la charge liée aux régimes de retraite complémentaires du fait principalement de l'incidence des marchés et de la diminution de la rémunération au rendement variable.

EXAMEN ANNUEL DES MÉTHODES ET HYPOTHÈSES ACTUARIELLES

Nous avons achevé l'examen annuel de nos méthodes et hypothèses actuarielles, qui a donné lieu à un profit net après impôts modéré de 36 millions de dollars sur le résultat net attribué aux actionnaires et à une incidence nette plutôt neutre en ce qui a trait au sous-secteur de l'assurance soins de longue durée. L'examen comprenait une étude exhaustive des résultats techniques des activités d'assurance soins de longue durée aux États-Unis, y compris tous les aspects des hypothèses relatives aux sinistres et aux hausses futures de primes. Les autres hypothèses ayant fait l'objet de l'examen comprenaient les hypothèses relatives à la mortalité et certaines hypothèses relatives à la déchéance pour le sous-secteur de l'assurance vie au Canada, ainsi que les hypothèses relatives à la mortalité et à la déchéance pour certains marchés d'Asie.

RENDEMENT DES ACTIVITÉS

Valeur des affaires nouvelles (« VAN ») de 514 millions de dollars au T3 2022, en baisse de 6 % par rapport à celle du T3 2021.

En Asie, la VAN a diminué de 17 % par rapport à celle du T3 2021, reflétant les souscriptions moins importantes à Hong Kong et les modifications apportées à la composition des produits dans les autres régions d'Asie7, contrebalancées en partie par la hausse des souscriptions de produits de protection individuelle et d'autres produits de gestion de patrimoine au Japon. Au Canada, la VAN a augmenté de 25 % en regard de celle du T3 2021, ce qui s'explique essentiellement par la hausse des marges dans notre sous-secteur d'assurance, contrebalancée en partie par la diminution des volumes de souscriptions de contrats de rente. Aux États-Unis, la VAN a augmenté de 27 % par rapport à celle du T3 2021, du fait de l'amélioration des marges en raison des mesures de tarification, de la hausse des taux d'intérêt et des modifications apportées à la composition des produits.

Souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») de 1,3 milliard de dollars au T3 2022, une baisse de 6 % par rapport à celles du T3 2021

En Asie, les souscriptions d'EPA ont diminué de 7 %, reflétant les souscriptions moins importantes à Hong Kong, contrebalancées en partie par les souscriptions plus élevées au Japon et dans les autres régions d'Asie. À Hong Kong, les souscriptions d'EPA ont reculé de 40 %, ce qui s'explique par l'incidence de la détérioration de l'optimisme des clients à l'égard des décisions de planification financière et par le resserrement des mesures de confinement liées à la COVID-19 à Macao au cours du trimestre. Au Japon, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 22 % en raison de l'augmentation des souscriptions de protection individuelle et d'autres produits de gestion de patrimoine. Dans les autres régions d'Asie, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 6 %, compte tenu de la hausse des souscriptions de bancassurance en Chine continentale, au Vietnam et à Singapour, contrebalancée en partie par la baisse des souscriptions par les agences à Singapour et en Chine continentale. Au Canada, les souscriptions d'EPA ont diminué de 6 % en raison essentiellement de la baisse des souscriptions de fonds distincts et de la non-récurrence d'une souscription importante dans les marchés des groupes à affinité au T3 2021, contrebalancées en partie par la variabilité normale des souscriptions d'assurance pour les groupes de grande taille. Aux États-Unis, les souscriptions d'EPA ont reculé de 1 %, du fait surtout de la baisse des souscriptions de produits d'assurance vie à l'échelle nationale, contrebalancée en partie par une hausse des souscriptions de produits internationaux, qui sont présentées dans les résultats du secteur États-Unis. Les souscriptions d'EPA de produits assortis de la caractéristique Vitality PLUS de John Hancock ont augmenté de 12 % en comparaison de celles du T3 2021, reflétant la popularité grandissante de la caractéristique Vitality auprès des consommateurs soucieux de leur santé qui souscrivent de l'assurance vie.

Entrées de fonds nettes de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 3,0 milliards de dollars au T3 2022, par rapport à des entrées de fonds nettes de 9,8 milliards de dollars au T3 2021

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur des régimes de retraite se sont fixées à 1,4 milliard de dollars au T3 2022 contre des entrées de fonds nettes de 0,6 milliard de dollars au T3 2021, ce qui s'explique par l'augmentation des cotisations des participants et le montant moins élevé des rachats de régimes. Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers ont été de 1,0 milliard de dollars au T3 2022, contre des entrées de fonds nettes de 7,9 milliards de dollars au T3 2021, reflétant les apports bruts moins élevés et les taux de rachat de fonds communs de placement plus importants du fait de la baisse de la demande des investisseurs dans un contexte de recul des marchés des actions et de hausse des taux d'intérêt. Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels ont totalisé 0,6 milliard de dollars au T3 2022 contre des entrées de fonds nettes de 1,3 milliard de dollars au T3 2021 du fait de la hausse des rachats, contrebalancée en partie par l'accroissement des souscriptions de mandats d'actions et de produits à revenu fixe.

_____________________________ 7 Les autres régions d'Asie excluent le Japon et Hong Kong.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

La Société Financière Manuvie tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats financiers du troisième trimestre de 2022 le 10 novembre 2022 à 8 h (HE). Pour participer à la conférence, composez le 416 340-2217 s'il s'agit d'un appel local ou international, ou le 1 800 806-5484 sans frais en Amérique du Nord (code 2059970#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique à partir de 11 h (HE), le 10 novembre 2022 et jusqu'au 4 février 2023, en appelant au 905 694-9451 ou au 1 800 408-3053 (code 7330185#).

La conférence téléphonique sera aussi diffusée en direct sur le site Web de Manuvie à compter de 8 h (HE) le 10 novembre 2022 à l'adresse www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique.

Les données statistiques du troisième trimestre de 2022 sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.

RÉSULTAT

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires, qui comprend le résultat tiré des activités de base, et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base :



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice (en millions de dollars) T3 2022

T2 2022

T3 2021

2022

2021

Résultat tiré des activités de base



















Asie 513 $ 513 $ 533 $ 1 563 $ 1 629 $ Canada 350

345

311

1 009

893

États-Unis 384

456

490

1 326

1 469

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 345

305

351

974

1 019

Services généraux et autres (excluant les profits sur les placements liés aux activités de base) (370)

(157)

(268)

(736)

(482)

Profits sur les placements liés aux activités de base1 100

100

100

300

300

Total du résultat tiré des activités de base 1 322 $

1 562 $

1 517 $ 4 436 $

4 828 $

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 125

591

700

1 274

1 516

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente variable (54)

(1 067)

(597)

(1 024)

(1 215)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles 36

-

(41)

36

(41)

Frais de restructuration -

-

-

-

(115)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (82)

-

13

681

48

Résultat net attribué aux actionnaires 1 347 $ 1 086 $ $ 1 592 $ 5 403 $ 5 021 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base avant impôts; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; les frais généraux liés aux activités de base; le résultat tiré des activités de base avant impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); et les actifs sous gestion et administration (« ASGA »).

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); la marge BAIIA tirée des activités de base; le ratio d'efficience; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-dessus.

Les autres mesures financières déterminées comprennent les actifs sous administration; la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets et le taux de croissance ou de recul des autres mesures financières.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention ci‑dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion au T3 2022, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T3 2022 (en millions de dollars, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 476 $ 819 $ 766 $ 395 $ (819) $ 1 637 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (61)

(116)

(62)

(50)

18

(271)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base 2

(75)

(52)

-

64

(61)

(Charge) recouvrement d'impôt (59)

(191)

(114)

(50)

82

(332)

Résultat net (après impôts) 417

628

652

345

(737)

1 305

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle (19)

-

-

-

1

(18)

Titulaires de contrats avec participation (85)

50

11

-

-

(24)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 521

578

641

345

(738)

1 347

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat

tiré des activités de base (3)

97

127

-

(96)

125

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt

et des obligations au titre des garanties de rente variable 95

96

137

-

(382)

(54)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles (45)

35

36

-

10

36

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (39)

-

(43)

-

-

(82)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 513 $ 350 $ 384 $ 345 $ (270) $ 1 322 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 61

116

62

50

(18)

271

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 574 $ 466 $ 446 $ 395 $ (288) $ 1 593 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



T3 2022 (en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 513 $ 350 $ 384 $ 345 $ (270) $ 1 322 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts) 513 $ 350 $ 384 $ 345 $ (270) $ 1 322 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux

de change constant2 61

116

62

50

(18)

271

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (avant impôts) 574 $ 466 $ 446 $ 395 $ (288) $ 1 593 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T3 2022.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T2 2022 (en millions de dollars, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 216 $ 224 $ 1 010 $ 362 $ (555) $ 1 257 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (74)

(119)

(92)

(57)

4

(338)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base 44

64

(82)

-

54

80

(Charge) recouvrement d'impôt (30)

(55)

(174)

(57)

58

(258)

Résultat net (après impôts) 186

169

836

305

(497)

999

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle (11)

-

-

-

-

(11)

Titulaires de contrats avec participation (164)

84

4

-

-

(76)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(après impôts) 361

85

832

305

(497)

1 086

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat

tiré des activités de base 80

86

591

-

(166)

591

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt

et des obligations au titre des garanties de rente variable (232)

(346)

(215)

-

(274)

(1 067)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 513 $ 345 $ 456 $ 305 $ (57) $ 1 562 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 74

119

92

57

(4)

338

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 587 $ 464 $ 548 $ 362 $ (61) $ 1 900 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



T2 2022 (en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 513 $ 345 $ 456 $ 305 $ (57) $ 1 562 $ Ajustement selon un taux de change constant1 3

-

10

4

1

18

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant (après impôts) 516 $ 345 $ 466 $ 309 $ (56) $ 1 580 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant2 75

119

94

58

(5)

341

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant (avant impôts) 591 $ 464 $ 560 $ 367 $ (61) $ 1 921 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2022 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T3 2021 (en millions de dollars, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 650 $ (101) $ 800 $ 418 $ (287) $ 1 480 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (52)

(109)

(79)

(66)

12

(294)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (31)

153

(16)

(1)

23

128

(Charge) recouvrement d'impôt (83)

44

(95)

(67)

35

(166)

Résultat net (après impôts) 567

(57)

705

351

(252)

1 314

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle 48

-

-

-

-

48

Titulaires de contrats avec participation (303)

(31)

8

-

-

(326)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(après impôts) 822

(26)

697

351

(252)

1 592

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat

tiré des activités de base 62

97

617

-

(76)

700

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt

et des obligations au titre des garanties de rente variable (129)

(369)

(96)

-

(3)

(597)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles 343

(65)

(314)

-

(5)

(41)

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 13

-

-

-

-

13

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 533 $ 311 $ 490 $ 351 $ (168) $ 1 517 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 52

109

79

66

(12)

294

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 585 $ 420 $ 569 $ 417 $ (180) $ 1 811 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



T3 2021 (en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 533 $ 311 $ 490 $ 351 $ (168) $ 1 517 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (8)

-

18

6

(4)

12

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant (après impôts) 525 $ 311 $ 508 $ 357 $ (172) $ 1 529 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant2 51

110

82

67

(12)

298

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant (avant impôts) 576 $ 421 $ 590 $ 424 $ (184) $ 1 827 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2022 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



Cumul de l'exercice 2022 (en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change

en vigueur au cours de la période de présentation de l'information

financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 373 $ 1 923 $ 4 353 $ 1 143 $ (2 187) $ 6 605 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (209)

(345)

(259)

(168)

48

(933)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base 35

(126)

(539)

-

164

(466)

(Charge) recouvrement d'impôt (174)

(471)

(798)

(168)

212

(1 399)

Résultat net (après impôts) 1 199

1 452

3 555

975

(1 975)

5 206

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle (10)

-

-

1

1

(8)

Titulaires de contrats avec participation (446)

242

15

-

-

(189)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(après impôts) 1 655

1 210

3 540

974

(1 976)

5 403

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat

tiré des activités de base 141

236

1 245

-

(348)

1 274

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt

et des obligations au titre des garanties de rente variable 43

(70)

134

-

(1 131)

(1 024)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles (45)

35

36

-

10

36

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (47)

-

799

-

(71)

681

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 563 $ 1 009 $ 1 326 $ 974 $ (436) $ 4 436 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 209

345

259

168

(48)

933

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 772 $ 1 354 $ 1 585 $ 1 142 $ (484) $ 5 369 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



Cumul de l'exercice 2022 (en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change

en vigueur au cours de la période de présentation de l'information

financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 563 $ 1 009 $ 1 326 $ 974 $ (436) $ 4 436 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (4)

-

25

10

2

33

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts) 1 559 $ 1 009 $ 1 351 $ $ 984 $ $ (434) $ $ 4 469 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant2 209

345

264

169

(49)

938

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (avant impôts) 1 768 $ 1 354 $ 1 615 $ 1 153 $ (483) $ 5 407 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2022 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



Cumul de l'exercice 2021 (en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change

en vigueur au cours de la période de présentation de l'information

financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 2 504 $ 985 $ 1 870 $ 1 203 $ (918) $ 5 644 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (254)

(312)

(301)

(182)

35

(1 014)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (107)

154

36

(1)

149

231

(Charge) recouvrement d'impôt (361)

(158)

(265)

(183)

184

(783)

Résultat net (après impôts) 2 143

827

1 605

1 020

(734)

4 861

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle 222

-

-

1

-

223

Titulaires de contrats avec participation (491)

89

19

-

-

(383)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(après impôts) 2 412

738

1 586

1 019

(734)

5 021

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat

tiré des activités de base 255

239

1 283

-

(261)

1 516

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt

et des obligations au titre des garanties de rente variable 137

(329)

(852)

-

(171)

(1 215)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles 343

(65)

(314)

-

(5)

(41)

Frais de restructuration -

-

-

-

(115)

(115)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 48

-

-

-

-

48

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 629 $ 893 $ 1 469 $ 1 019 $ (182) $ 4 828 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 254

312

301

182

(35)

1 014

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 883 $ 1 205 $ 1 770 $ 1 201 $ (217) $ 5 842 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



Cumul de l'exercice 2021 (en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change

en vigueur au cours de la période de présentation de l'information

financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 629 $ 893 $ 1 469 $ 1 019 $ (182) $ 4 828 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (22)

1

64

27

(2)

68

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts) 1 607 $ 894 $ $ 1 533 $ 1 046 $ (184) $ 4 896 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant2 251

313

314

184

(34)

1 028

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (avant impôts) 1 858 $ 1 207 $ 1 847 $ 1 230 $ (218) $ 5 924 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T3 2022 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de

l'exercice



T3 2022

T2 2022

T1 2022

T4 2021

T3 2021

2022

2021

2021

Résultat tiré des activités de base 1 322 $ 1 562 $ 1 552 $ 1 708 $ 1 517 $ 4 436 $ 4 828 $ $ 6 536 $ Moins : dividendes sur actions privilégiées (51)

(60)

(52)

(71)

(37)

(163)

(144)

(215)

Résultat tiré des activités de base disponible

pour les porteurs d'actions ordinaires 1 271

1 502

1 500

1 637

1 480

4 273

4 684

6 321

Ajustement selon un taux de change constant1 -

18

15

24

12

33

68

92

Résultat tiré des activités de base disponible

pour les porteurs d'actions ordinaires, selon

un taux de change constant 1 271 $ 1 520 $ 1 515 $ 1 661 $ 1 492 $ 4 306 $ 4 752 $ 6 413 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2022.

RCP tiré des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice Résultats

de

l'exercice

T3 2022 T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 2022 2021 2021 Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 271 $ 1 502 $ 1 500 $ 1 637 $ 1 480 $ 4 273 $ 4 684 $ 6 321 $ Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires annualisé 5 045 $ 6 022 $ 6 085 $ 6 483 $ 5 874 $ 5 714 $ 6 262 $ 6 321 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (voir ci‑après) 49 129 $ 49 814 $ 51 407 $ 51 049 $ 49 075 $ 50 117 $ 47 601 $ 48 463 $ RCP tiré des activités de base (annualisé) (%) 10,3 % 12,1 % 11,8 % 12,7 % 12,0 % 11,4 % 13,2 % 13,0 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires















Total des capitaux propres des actionnaires et des autres instruments de capitaux propres 56 078 $ 55 500 $ 56 457 $ 58 408 $ 55 457 $ 56 078 $ 55 457 $ 58 408 $ Moins : actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres (6 660) (6 660) (5 670) (6 381) (5 387) (6 660) (5 387) (6 381) Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 49 418 $ 48 840 $ 50 787 $ 52 027 $ 50 070 $ 49 418 $ 50 070 $ 52 027 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 49 129 $ 49 814 $ 51 407 $ 51 049 $ 49 075 $ 50 117 $ 47 601 $ 48 463 $

RPA tiré des activités de base

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de

l'exercice



T3 2022

T2 2022

T1 2022

T4 2021

T3 2021

2022

2021

2021

RPA tiré des activités de base































Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 271 $ 1 502 $ 1 500 $ 1 637 $ 1 480 $ 4 273 $ 4 684 $ 6 321 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 904

1 924

1 942

1 946

1 946

1 923

1 946

1 946

Résultat tiré des activités de base dilué par action 0,67 $ 0,78 $ 0,77 $ 0,84 $ 0,76 $ 2,22 $ 2,41 $ 3,25 $ RPA tiré des activités de base, selon un taux de change constant































Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires, selon un taux de change constant 1 271 $ 1 520 $ 1 515 $ 1 661 $ 1 492 $ 4 306 $ 4 752 $ 6 413 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 904

1 924

1 942

1 946

1 946

1 923

1 946

1 946

Résultat tiré des activités de base par action, selon un taux de change constant 0,67 $ 0,79 $ 0,78 $ 0,85 $ 0,77 $ 2,24 $ 2,44 $ 3,30 $

Rapprochement des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 30 sept.

2022

30 juin

2022

31 mars

2022

31 déc.

2021

30 sept.

2021

Total des placements 411 292 $ 402 329 $ 409 401 $ 427 098 $ 419 087 $ Moins : total des placements autres que ceux de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 407 551

398 362

405 933

422 640

414 754

Total des placements - Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 3 741

3 967

3 468

4 458

4 333

Total de l'actif net des fonds distincts 335 245 $ 334 903 $ 371 928 $ 399 788 $ 387 799 $ Moins : total de l'actif net des fonds distincts autre que celui de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 120 775

121 624

135 314

147 221

143 248

Total des placements - Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 214 470

213 279

236 614

252 567

244 551

Total des placements et de l'actif net des fonds distincts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 218 211 $ 217 246 $ 240 082 $ 257 025 $ 248 884 $ ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde



















Total des placements 3 741 $ 3 967 $ 3 468 $ 4 458 $ $ 4 333 $ Actif net des fonds distincts



















Actif net des fonds distincts - Actifs institutionnels 4 118

4 098

4 338

4 470

4 400

Actif net des fonds distincts - Autres 210 352

209 181

232 276

248 097

240 151

Total 214 470

213 279

236 614

252 567

244 551

Fonds communs de placement 249 520

250 445

274 665

290 863

277 421

Gestion d'actifs institutionnels1 100 361

100 205

101 105

106 407

103 732

Autres fonds 12 910

12 110

13 269

14 001

12 562

Total des ASG de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 581 002

580 006

629 121

668 296

642 599

Actifs sous administration 167 759

164 697

178 843

187 631

181 013

Total des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 748 761 $ 744 703

807 964 $ 855 927

823 612 $





















Total des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 748 761 $ 744 703 $ 807 964 $ 855 927 $ 823 612 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

33 035

52 761

45 465

40 546

Total des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, selon un taux de change constant 748 761 $ 777 738 $ 860 725 $ 901 392 $ 864 158 $

1) La gestion d'actifs institutionnels exclut l'actif net des fonds distincts de ce sous-secteur. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2022.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de

l'exercice



T3 2022

T2 2022

T1 2022

T4 2021

T3 2021

2022

2021

2021

Résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (après impôts) 345 $ 305 $ 324 $ 387 $ 351 $ 974 $ 1 019 $ 1 406 $ Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais et commissions de vente différées































(Charge) recouvrement d'impôts sur le résultat tiré des activités

de base (voir ci-dessus) 50

57

61

52

66

168

182

234

Frais d'acquisition et autres frais 86

80

81

79

86

247

244

323

Commissions de vente différées 23

25

24

$25

26

72

74

99

BAIIA tiré des activités de base 504 $ 467 $ 490 $ 543 $ 529 $ 1 461 $ 1 519 $ 2 062 $

Marge BAIIA tirée des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice Résultats

de

l'exercice

T3 2022 T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 2022 2021 2021 Marge BAIIA tirée des activités de base















BAIIA tiré des activités de base 504 $ 467 $ 490 $ 543 $ 529 $ 1 461 $ 1 519 $ 2 062 $ Produits de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 1 542 $ 1 521 $ 1 586 $ 1 727 $ 1 680 $ 4 649 $ 4 814 $ 6 541 $ Marge BAIIA tirée des activités de base 32,7 % 30,7 % 30,9 % 31,4 % 31,5 % 31,4 % 31,6 % 31,5 %





















Ratio d'efficience

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de

l'exercice



T3 2022

T2 2022

T1 2022

T4 2021

T3 2021

2022

2021

2021

Ratio d'efficience































Frais généraux liés aux activités de base 1 859 $ 1 843 $ 1 877 $ 1 973 $ 1 904

5 579 $ 5 580 $ 7 553 $ Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 593

1 900

1 876

2 054

1 811

5 369

5 842

7 896

Total - Résultat tiré des activités de base (avant impôts) et frais généraux liés aux activités de base 3 452 $ 3 743 $ 3 753 $ 4 027 $ 3 715

10 948 $ 11 422 $ 15 449 $ Ratio d'efficience 53,9 %

49,2 %

50,0 %

49,0 %

51,3 %

51,0 %

48,9 %

48,9 %

Frais généraux liés aux activités de base































Frais généraux - États financiers 1 900 $ 1 843 $ 1 898 $ 2 000 $ 1 904 $ 5 641 $ 5 828 $ 7 828 $ Moins : frais généraux inclus dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base































Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

150

150

Frais d'intégration et d'acquisition -

-

8

-

-

8

-

-

Provisions pour litiges et autres frais 41

-

13

27

-

54

98

125

Total 41 $ - $ 21 $ 27 $ - $ 62 $ 248 $ 275 $ Frais généraux liés aux activités de base 1 859 $ 1 843 $ 1 877 $ 1 973 $ 1 904

5 579 $ 5 580 $ 7 553 $ Frais généraux liés aux activités de base 1 859 $ 1 843 $ 1 877 $ 1 973 $ 1 904 $ 5 579 $ 5 580 $ 7 553 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

11

-

6

1

11

14

20

Frais généraux liés aux activités de base, selon un taux de change constant 1 859 $ 1 854 $ 1 877 $ 1 979 $ 1 905 $ 5 590 $ 5 594 $ 7 573 $ 1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2022.



MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant notamment sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la prévalence constante de la COVID-19, y compris des variants, ainsi que les mesures qui ont été prises ou pourraient l'être par les autorités gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris les incidences des divers variants; les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'augmenter le taux des primes des contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements disponibles à la vente; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport annuel le plus récent, aux rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport intermédiaire le plus récent, à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés de nos rapports annuel et intermédiaire les plus récents et dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Manulife Financial Corporation

Renseignements: Communications avec les médias, Cheryl Holmes, 416 557-0945, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Hung Ko, 416 806-9921, [email protected]