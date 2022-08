Pour le T2 2022, Manuvie affiche un résultat net de 1,1 milliard de dollars, un résultat tiré des activités de base de 1,6 milliard de dollars, des souscriptions d'EPA de 1,4 milliard de dollars et des entrées de fonds nettes de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 1,7 milliard de dollars

En $ CA, sauf indication contraire

Le présent communiqué sur les résultats de la Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le deuxième trimestre de 2022, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022, qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), et qui est disponible sur notre site Web à l'adresse www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Le rapport de gestion et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse http://www.sec.gov.

TORONTO, le 10 août 2022 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de 2022 (« T2 2022 »). Voici les principaux faits saillants :

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,1 milliard de dollars au T2 2022, en baisse de 1,6 milliard de dollars par rapport à celui du deuxième trimestre de 2021 (« T2 2021 »)

Résultat tiré des activités de base 1 de 1,6 milliard de dollars au T2 2022, en baisse de 9 % selon un taux de change constant par rapport à celui du T2 2021 2

de 1,6 milliard de dollars au T2 2022, en baisse de 9 % selon un taux de change constant par rapport à celui du T2 2021 Ratio du TSAV 3 de 137 %

de 137 % RCP tiré des activités de base 4 de 12,1 % et RCP de 8,3 % au T2 2022

de 12,1 % et RCP de 8,3 % au T2 2022 VAN 5 de 511 millions de dollars au T2 2022, en baisse de 9 % 5 par rapport à celle du T2 2021

de 511 millions de dollars au T2 2022, en baisse de 9 % par rapport à celle du T2 2021 Souscriptions d'EPA 5 de 1,4 milliard de dollars au T2 2022, une baisse de 1 % en comparaison de celles du T2 2021

de 1,4 milliard de dollars au T2 2022, une baisse de 1 % en comparaison de celles du T2 2021 Entrées de fonds nettes 5 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 1,7 milliard de dollars au T2 2022, en regard d'entrées de fonds nettes de 8,6 milliards de dollars au T2 2021

de patrimoine et d'actifs, Monde de 1,7 milliard de dollars au T2 2022, en regard d'entrées de fonds nettes de 8,6 milliards de dollars au T2 2021 Ratio d'efficience4 de 49,2 %, en comparaison de notre cible de moins de 50 %, et frais généraux en baisse de 3 %6

« Nous avons inscrit des résultats solides, y compris un résultat tiré des activités de base de 1,6 milliard de dollars, malgré les défis soulevés par la conjoncture macroéconomique, notamment l'incidence des perturbations du marché sur le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et la prolongation des restrictions liées à la COVID-19 en Asie », a déclaré le président et chef de la direction de Manuvie, Roy Gori.« Nos activités à l'échelle mondiale sont robustes et résilientes, comme en témoignent la croissance supérieure à 10 % de la VAN aux États-Unis et au Canada et l'augmentation du résultat tiré des activités de base dans nos activités d'assurance au Canada et aux États-Unis7, qui ont permis de réduire l'incidence des perturbations attribuables au marché et à la pandémie dans les autres régions ».

« Malgré les répercussions défavorables sur le résultat net du deuxième trimestre de la volatilité qui sévit sur le marché, depuis le début de l'exercice, nous avons enregistré un résultat net attribué aux actionnaires de 4,1 milliards de dollars, une hausse de 0,6 milliard de dollars par rapport au résultat net depuis le début de l'exercice 2021 et de 0,9 milliard de dollars en regard du résultat tiré des activités de base depuis le début de l'exercice 2022. Les résultats de 2022 tiennent compte des résultats techniques positifs liés aux placements qui ont plus que compensé l'incidence directe négative des marchés, ainsi que d'un profit ponctuel8 sur la transaction de réassurance des contrats de rente variable aux États-Unis qui a été clôturée au premier trimestre », a conclu M. Gori.

« Le ratio d'efficience, que nous avons réussi à maintenir sous la barre des 50 % au cours du trimestre malgré les pressions exercées sur le chiffre d'affaires, demeure une importante priorité stratégique qui, combinée à nos contrats en vigueur, lesquels ont augmenté de 7 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent9 et comptent pour environ les trois quarts du résultat tiré des activités de base de nos activités d'assurance, a assuré la stabilité de nos résultats dans une conjoncture macroéconomique incertaine », a affirmé Phil Witherington, chef des finances.

« Nous nous engageons à générer de la valeur pour les actionnaires et avons racheté environ 2 % de nos actions ordinaires depuis le début de l'exercice10», a poursuivi M. Witherington.

FAITS SAILLANTS

Manuvie figure dans la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights de 2022, qui fait état de la norme élevée et des objectifs à atteindre pour être un chef de file en matière de développement durable au Canada. En Asie, nous sommes devenus la première société d'assurance vie à offrir des solutions de soins de santé au Vietnam au moyen du portefeuille électronique MoMo et à donner aux 31 millions d'utilisateurs de l'application un accès à Max-Health, notre produit d'assurance primé. Les utilisateurs de MoMo peuvent désormais souscrire facilement le produit Max-Health de Manulife Vietnam en moins d'une minute au moyen d'un processus très simple en trois étapes. Dans notre secteur États-Unis, les souscriptions trimestrielles de produits internationaux ont atteint un sommet inégalé. Nous avons conclu une entente avec de nouveaux distributeurs dans la région de l'Amérique latine et lancé un produit d'assurance vie entière à l'appui de la croissance soutenue des souscriptions et pour diversifier nos activités dans toutes les régions. Dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, Gestion de placements Manuvie a publié le Rapport en matière de gérance 2022, dans lequel est décrit notre engagement à titre de gestionnaire mondial de placements à l'égard du développement durable et les mesures que nous prenons pour atténuer les risques importants liés au développement durable et saisir les possibilités qui en découlent, constituer des portefeuilles plus résilients et continuer de créer de la valeur à long terme.

En outre, au T2 2022, nous avons aussi continué de réaliser des progrès au chapitre de notre transformation numérique. En Asie, nous avons doté notre effectif de distribution d'une suite avancée d'outils numériques, la proportion de nouveaux contrats souscrits en ligne ayant atteint 85,5 %, une augmentation de 10 points de pourcentage par rapport à celle du T2 2021. Au Canada, nous avons continué de faire progresser nos solutions numériques grâce aux améliorations apportées au site manuvie.ca, y compris l'habilitation de l'intelligence artificielle et des capacités de traitement du langage naturel, de sorte que la recherche d'informations sur les produits donne rapidement des résultats plus précis, et ce, de façon intuitive. Aux États-Unis, nous avons amélioré nos capacités numériques en lançant la fonction eDelivery grâce à laquelle le client est avisé qu'il a reçu de la correspondance, afin d'améliorer l'expérience des courtiers privilégiés et le délai de réponse aux clients. Dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons procédé au lancement d'une nouvelle application mobile dans le sous-secteur des régimes de retraite au Canada pour permettre aux participants de verser des cotisations additionnelles dans leur régime enregistré d'épargne-retraite et d'exercer un plus grand contrôle sur leur avenir financier.



_______________________________



1 Le résultat tiré des activités de base est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2022 (« rapport de gestion du T2 2022 »). 2 Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base exprimé selon un taux de change constant est un ratio non conforme aux PCGR. 3 Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »). Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (« BSIF »). 4 Le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base ») et le ratio d'efficience sont des ratios non conformes aux PCGR. 5 Pour plus d'information sur la valeur des affaires nouvelles (« VAN »), les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») et les apports nets, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul de la VAN et des souscriptions d'EPA est présenté selon un taux de change constant. 6 Le recul en pourcentage des frais généraux est présenté selon le taux de change en vigueur. 7 Le secteur Canada comprend les activités d'assurance, de rentes et de la Banque Manuvie. Le secteur États-Unis comprend les activités d'assurance et de rentes aux États-Unis. 8 Comptabilisé comme un profit ponctuel après impôts de 842 millions de dollars au premier trimestre de 2022 (« T1 2022 »). 9 Compte non tenu de la perte du profit attendu de 63 millions de dollars (avant impôts) sur les contrats en vigueur en lien avec la transaction de réassurance des contrats de rente variable aux États-Unis qui a été clôturée au premier trimestre de 2022 (« T1 2022 »). 10 Le 8 août 2022, la Société a racheté aux fins d'annulation environ 38 millions d'actions ordinaires pour un montant de 933 millions de dollars

FAITS SAILLANTS FINANCIERS



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice (en millions de dollars, sauf indication contraire) T2 2022 T2 2021 2022 2021 Rentabilité :







Résultat net attribué aux actionnaires 1 086 $ 2 646 $ 4 056 $ 3 429 $ Résultat tiré des activités de base 1 562 $ 1 682 $ 3 114 $ 3 311 $ Résultat dilué par action ordinaire ($) 0,53 $ 1,33 $ 2,04 $ 1,71 $ Résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré

des activités de base ») ($)1 0,78 $ 0,83 $ 1,55 $ 1,65 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions

ordinaires (« RCP ») 8,3 % 22,2 % 15,7 % 14,3 % RCP tiré des activités de base 12,1 % 13,9 % 12,0 % 13,8 % Ratio d'efficience 49,2 % 46,8 % 49,6 % 47,7 % Frais généraux 1 843 $ 1 892 $ 3 741 $ 3 924 $ Rendement des activités







Valeur des affaires nouvelles en Asie 337 $ 399 $ 677 $ 876 $ Valeur des affaires nouvelles au Canada 82 $ 76 $ 186 $ 154 $ Valeur des affaires nouvelles aux États-Unis 92 $ 75 $ 161 $ 119 $ Total de la valeur des affaires nouvelles 511 $ 550 $ 1 024 $ 1 149 $ Souscriptions d'EPA en Asie 838 $ 950 $ 1 886 $ 2 230 $ Souscriptions d'EPA au Canada 361 $ 274 $ 724 $ 629 $ Souscriptions d'EPA aux États-Unis 209 $ 191 $ 408 $ 341 $ Total des souscriptions d'EPA 1 408 $ 1 415 $ 3 018 $ 3 200 $ Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards

de dollars) 1,7 $ 8,6 $ 8,6 $ 10,0 $ Apports bruts Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)2 33,6 $ 33,7 $ 72,1 $ 73,4 $ Actifs sous gestion et administration de Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde (en milliards de dollars)3 744,7 $ 798,5 $ 744,7 $ 798,5 $ Total des placements de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en milliards de dollars) 4,0 $ 4,2 $ 4,0 $ 4,2 $ Actif net des fonds distincts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en milliards de dollars) 213,3 $ 242,6 $ 213,3 $ 242,6 $ Solidité financière :







Ratio du TSAV de Manufacturers 137 % 137 % 137 % 137 % Ratio d'endettement 28,5 % 25,9 % 28,5 % 25,9 % Valeur comptable par action ordinaire ($) 25,56 $ 24,76 $ 25,56 $ 24,76 $ Valeur comptable par action ordinaire, compte non tenu du cumul des autres

éléments du résultat global ($) 25,49 $ 22,89 $ 25,49 $ 22,89 $

1) Ratio non conforme aux PCGR. 2) Pour plus d'information sur les apports bruts, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. 3) Mesure financière non conforme aux PCGR.

RENTABILITÉ

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,1 milliard de dollars au T2 2022, en baisse de 1,6 milliard de dollars par rapport à celui du T2 2021

La diminution du résultat net attribué aux actionnaires s'explique principalement par les charges liées à l'incidence directe des marchés (contre des profits nets au T2 2021), la diminution des profits sur les résultats techniques liés aux placements et la baisse du résultat tiré des activités de base. La charge liée à l'incidence directe des marchés au T2 2022 découle principalement de l'incidence du rendement défavorable des marchés des actions et de l'inefficacité des couvertures de taux d'intérêt attribuable aux mouvements considérables de la courbe des taux d'intérêt, dont l'ampleur et la forme ont notablement varié, à l'échelle de plusieurs marchés. De plus, les fluctuations des taux de change, les pertes à la vente d'obligations disponibles à la vente (« DV ») et les pertes imputables aux variations non parallèles des écarts de taux des swaps y ont aussi contribué. Les profits sur les résultats techniques liés aux placements du T2 2022 tiennent compte des rendements plus élevés que prévu (y compris les variations de la juste valeur) des actifs alternatifs à long terme découlant principalement des profits liés à l'évaluation à la juste valeur des placements dans des sociétés fermées, de l'incidence favorable des activités de réinvestissement des titres à revenu fixe et de l'expérience favorable au chapitre du crédit.

Résultat tiré des activités de base de 1,6 milliard de dollars au T2 2022, une diminution de 9 % par rapport à celui du T2 2021

La diminution du résultat tiré des activités de base s'explique par l'incidence défavorable des marchés sur les capitaux de lancement dans de nouveaux fonds distincts et fonds communs de placement (contre des profits au T2 2021) dans le secteur Services généraux et autres et sur les revenus d'honoraires nets du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde. En outre, le résultat tiré des activités de base a également été touché par la diminution des profits sur les affaires nouvelles à l'échelle des sous-secteurs de l'assurance, la baisse des résultats des contrats de rente en vigueur aux États-Unis attribuable à la transaction de réassurance des contrats de rente variable clôturée au T1 2022 et la diminution de la marge sur les honoraires du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par la croissance des contrats en vigueur en Asie, dans le sous-secteur de l'assurance aux États-Unis et au Canada, la hausse du rendement des placements dans des titres à revenu fixe et des profits sur les actions DV dans le secteur Services généraux et autres, ainsi que l'amélioration des résultats techniques aux États-Unis.

EXAMEN ANNUEL DES MÉTHODES ET HYPOTHÈSES ACTUARIELLES AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2022 (« T3 2022 »)1

Au T3 2022, nous achèverons notre examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles. Cet examen comprend une étude exhaustive des résultats techniques des activités d'assurance soins de longue durée aux États-Unis et, bien que les travaux soient toujours en cours, des indications préliminaires donnent à penser que l'incidence nette sur le résultat net attribué aux actionnaires pour le T3 2022 sera, dans l'ensemble et pour les activités d'assurance soins de longue durée, plutôt neutre. Toutefois, ce résultat pourrait varier. L'examen des activités d'assurance soins de longue durée comprend tous les aspects des hypothèses relatives aux sinistres et aux hausses futures de primes. Les autres hypothèses faisant l'objet d'un examen pour l'exercice comprennent les hypothèses relatives à la mortalité et certaines hypothèses relatives à la déchéance pour le sous-secteur de l'assurance vie au Canada, ainsi que les hypothèses relatives à la mortalité et à la déchéance pour certains marchés d'Asie.

RENDEMENT DES ACTIVITÉS

Valeur des affaires nouvelles (« VAN ») de 511 millions de dollars au T2 2022, en baisse de 9 % par rapport à celle du T2 2021

En Asie, la VAN a diminué de 17 %, reflétant les souscriptions moins élevées à Hong Kong, au Japon, pour ce qui est des produits d'assurance vie détenus par les entreprises, et dans les autres régions d'Asie2, ainsi que la composition défavorable des produits dans les autres régions d'Asie, contrebalancées en partie par la hausse des souscriptions de produits de protection individuelle et d'autres produits de gestion de patrimoine au Japon. Au Canada, la VAN a augmenté de 8 % en regard de celle du T2 2021, ce qui s'explique par la hausse des volumes de souscriptions de produits d'assurance pour groupes de grande taille, contrebalancée en partie par la composition moins favorable des activités dans le sous-secteur de l'assurance. Aux États-Unis, la VAN a augmenté de 18 % par rapport à celle du T2 2021, du fait de l'amélioration des marges en raison des mesures visant les produits, de l'accroissement des volumes de souscriptions de produits internationaux et de la hausse des taux d'intérêt.

____________________________ 1 Se reporter à la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 2 Les autres régions d'Asie excluent le Japon et Hong Kong.

Souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») de 1,4 milliard de dollars au T2 2022, une baisse de 1 % par rapport à celles du T2 2021

En Asie, les souscriptions d'EPA ont diminué de 12 %, reflétant l'incidence défavorable persistante de la pandémie de COVID-19 à Hong Kong, la diminution des souscriptions de produits d'assurance vie détenus par des entreprises au Japon et la baisse des souscriptions dans les autres régions d'Asie. À Hong Kong, les souscriptions d'EPA ont reculé de 32 %, ce qui s'explique par l'incidence persistante de la pandémie de COVID-19 à Hong Kong et le resserrement des mesures de confinement à Macao au cours du trimestre. Au Japon, les souscriptions d'EPA ont diminué de 15 % en raison de la baisse des souscriptions de produits d'assurance vie détenus par des entreprises, contrebalancée en partie par la hausse des souscriptions de protection individuelle et d'autres produits de gestion de patrimoine. Dans les autres régions d'Asie, les souscriptions d'EPA ont diminué de 3 %, étant donné que la diminution des souscriptions par les agences au Vietnam, en Chine continentale et en Indonésie a été contrebalancée en partie par la hausse des souscriptions de bancassurance à Singapour, au Vietnam et en Chine continentale. Au Canada, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 32 % en raison essentiellement de l'augmentation des souscriptions de produits d'assurance pour des groupes de grande taille et d'assurance individuelle avec participation, contrebalancée en partie par la baisse des souscriptions de fonds distincts. Aux États-Unis, l'augmentation de 6 % des souscriptions d'EPA s'explique surtout par les souscriptions solides de produits internationaux, qui sont présentées dans les résultats du secteur États-Unis. L'augmentation a été contrebalancée en partie par la diminution des souscriptions de produits d'assurance axés sur la protection, étant donné que l'incidence de l'inflation plus élevée sur les dépenses discrétionnaires des ménages a réduit la demande. Les souscriptions d'EPA de produits assortis de la caractéristique Vitality PLUS de John Hancock ont augmenté de 13 % au T2 2022 en comparaison de celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, reflétant l'intérêt grandissant des consommateurs pour l'amélioration de la santé de base en raison de l'incidence de la pandémie de COVID-19, ce qui fait de notre caractéristique Vitality une solution de choix dans le contexte actuel.

Entrées de fonds nettes de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 1,7 milliard de dollars au T2 2022, en regard d'entrées de fonds nettes de 8,6 milliards de dollars au T2 2021

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur des régimes de retraite se sont fixées à 1,0 milliard de dollars au T2 2022 contre des sorties de fonds nettes de 0,6 milliard de dollars au T2 2021, ce qui s'explique par l'augmentation des cotisations des participants et le montant moins élevé des rachats de régimes. Les sorties de fonds nettes de particuliers ont été de 1,9 milliard de dollars au T2 2022, contre des entrées de fonds nettes de 7,3 milliards de dollars au T2 2021, reflétant les taux de rachat de fonds communs de placement plus importants et les apports bruts moins élevés du fait de la baisse de la demande des investisseurs dans un contexte de recul des marchés des actions et de hausse des taux d'intérêt. Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels se sont établies à 2,5 milliards de dollars au T2 2022, en comparaison d'entrées de fonds nettes de 1,9 milliard de dollars au T2 2021, du fait d'une souscription de 1,9 milliard de dollars d'un mandat d'actions, contrebalancée en partie par la non-récurrence d'une souscription de 1,0 milliard de dollars par un client existant au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

La Société Financière Manuvie tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2022 le 11 août 2022 à 8 h (HE). Pour participer à la conférence, composez le 416 340-2217 s'il s'agit d'un appel local ou international, ou le 1 800 806-5484 sans frais en Amérique du Nord (code 5329622#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique à partir de 11 h (HE), le 11 août 2022 et jusqu'au 3 novembre 2022, en appelant au 905 694-9451 ou au 1 800 408-3053 (code 1177427#).

La conférence téléphonique sera aussi diffusée en direct sur le site Web de Manuvie à compter de 8 h (HE) le 11 août 2022 à l'adresse http://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique.

Les données statistiques du deuxième trimestre de 2022 sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.

RÉSULTAT

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires, qui comprend le résultat tiré des activités de base, et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base :



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

(en millions de dollars) T2 2022

T1 2022

T2 2021

2022

2021

Résultat tiré des activités de base



















Asie 513 $ 537 $ 526 $ 1 050 $ 1 096 $ Canada 345

314

318

659

582

États-Unis 456

486

478

942

979

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 305

324

356

629

668

Services généraux et autres (excluant les profits sur les

placements liés aux activités de base) (157)

(209)

(96)

(366)

(214)

Profits sur les placements liés aux activités de base1 100

100

100

200

200

Total du résultat tiré des activités de base 1 562 $ 1 552 $ 1 682 $ 3 114 $ 3 311 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 591

558

739

1 149

816

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt

et des obligations au titre des garanties de rente variable (1 067)

97

217

(970)

(618)

Frais de restructuration -

-

-

-

(115)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

763

8

763

35

Résultat net attribué aux actionnaires 1 086 $ 2 970 $ 2 646 $ 4 056 $ 3 429 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base avant impôts; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; les frais généraux liés aux activités de base; et les actifs sous gestion et administration (« ASGA »).

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le ratio d'efficience; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des autres mesures financières décrites ci-dessus.

Les autres mesures financières déterminées comprennent les actifs sous administration; la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets et le taux de croissance ou de recul des autres mesures financières.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention ci‑dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion au T2 2022, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T2 2022

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 216 $ 224 $ 1 010 $ 362 $ (555) $ 1 257 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (74)

(119)

(92)

(57)

4

(338)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base 44

64

(82)

-

54

80

(Charge) recouvrement d'impôt (30)

(55)

(174)

(57)

58

(258)

Résultat net (après impôts) 186

169

836

305

(497)

999

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle (11)

-

-

-

-

(11)

Titulaires de contrats avec participation (164)

84

4

-

-

(76)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 361

85

832

305

(497)

1 086

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du

résultat tiré des activités de base 80

86

591

-

(166)

591

Incidence directe des marchés des actions, des taux

d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente variable (232)

(346)

(215)

-

(274)

(1 067)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 513 $ 345 $ 456 $ 305 $ (57) $ 1 562 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 74

119

92

57

(4)

338

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 587 $ 464 $ 548 $ 362 $ (61) $ 1 900 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



T2 2022

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 513 $ 345 $ 456 $ 305 $ (57) $ 1 562 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant (après impôts) 513 $ 345 $ 456 $ 305 $ (57) $ 1 562 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux

de change constant2 74

119

92

57

(4)

338

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant (avant impôts) 587 $ 464 $ 548 $ 362 $ (61) $ 1 900 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2022 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T1 2022

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de patrimoine

et d'actifs, Monde

Services généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 681 $ 880 $ 2 577 $ 386 $ (813) $ 3 711 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (74)

(110)

(105)

(61)

26

(324)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (11)

(115)

(405)

-

46

(485)

(Charge) recouvrement d'impôt (85)

(225)

(510)

(61)

72

(809)

Résultat net (après impôts) 596

655

2 067

325

(741)

2 902

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle 20

-

-

1

-

21

Titulaires de contrats avec participation (197)

108

-

-

-

(89)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 773

547

2 067

324

(741)

2 970

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du

résultat tiré des activités de base 64

53

527

-

(86)

558

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties

de rente variable 180

180

212

-

(475)

97

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (8)

-

842

-

(71)

763

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 537 $ 314 $ 486 $ 324 $ (109) $ 1 552 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 74

110

105

61

(26)

324

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 611 $ 424 $ 591 $ 385 $ (135) $ 1 876 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



T1 2022

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 537 $ 314 $ 486 $ 324 $ (109) $ 1 552 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (10)

-

4

1

-

(5)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 527 $ 314 $ 490 $ 325 $ (109) $ 1 547 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 72

110

106

61

(26)

323

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 599 $ 424 $ 596 $ 386 $ (135) $ 1 870 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2022 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



T2 2021

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de patrimoine

et d'actifs, Monde

Services généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 736 $ 1 031 $ 986 $ 419 $ 120 $ 3 292 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (78)

(112)

(106)

(64)

6

(354)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (22)

(107)

(83)

1

(45)

(256)

(Charge) recouvrement d'impôt (100)

(219)

(189)

(63)

(39)

(610)

Résultat net (après impôts) 636

812

797

356

81

2 682

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle 84

-

-

-

-

84

Titulaires de contrats avec participation (81)

29

4

-

-

(48)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 633

783

793

356

81

2 646

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 121

207

506

-

(95)

739

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente variable (22)

258

(191)

-

172

217

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 8

-

-

-

-

8

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 526 $ 318 $ 478 $ 356 $ 4 $ 1 682 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 78

112

106

64

(6)

354

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 604 $ 430 $ 584 $ 420 $ (2) $ 2 036 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



T2 2021

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de patrimoine

et d'actifs, Monde

Services généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 526 $ 318 $ 478 $ 356 $ 4 $ 1 682 $ Ajustement selon un taux de change constant1 1

-

19

9

1

30

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant (après impôts) 527 $ 318 $ 497 $ 365 $ 5 $ 1 712 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 80

111

109

65

(5)

360

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 607 $ 429 $ 606 $ 430 $ - $ 2 072 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2022 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



Cumul de l'exercice 2022

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de patrimoine

et d'actifs, Monde

Services généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 897 $ 1 104 $ 3 587 $ 748 $ (1 368) $ 4 968 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (148)

(229)

(197)

(118)

30

(662)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base 33

(51)

(487)

-

100

(405)

(Charge) recouvrement d'impôt (115)

(280)

(684)

(118)

130

(1 067)

Résultat net (après impôts) 782

824

2 903

630

(1 238)

3 901

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle 9

-

-

1

-

10

Titulaires de contrats avec participation (361)

192

4

-

-

(165)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 1 134

632

2 899

629

(1 238)

4 056

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du

résultat tiré des activités de base 144

139

1 118

-

(252)

1 149

Incidence directe des marchés des actions, des taux

d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente variable (52)

(166)

(3)

-

(749)

(970)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (8)

-

842

-

(71)

763

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 050 $ 659 $ 942 $ 629 $ (166) $ 3 114 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 148

229

197

118

(30)

662

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 198 $ 888 $ 1 139 $ 747 $ (196) $ 3 776 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



Cumul de l'exercice 2022

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de

l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs, Monde

Services généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 050 $ 659 $ 942 $ 629 $ (166) $ 3 114 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (10)

-

4

1

-

(5)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant (après impôts) 1 040 $ 659 $ 946 $ 630 $ (166) $ 3 109 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 146

229

198

118

(30)

661

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 1 186 $ 888 $ 1 144 $ 748 $ (196) $ 3 770 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2022 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires



Cumul de l'exercice 2021

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de patrimoine

et d'actifs, Monde

Services généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 854 $ 1 086 $ 1 070 $ 785 $ (631) $ 4 164 $ (Charge) recouvrement d'impôt























Résultat tiré des activités de base (202)

(203)

(222)

(116)

23

(720)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (76)

1

52

-

126

103

(Charge) recouvrement d'impôt (278)

(202)

(170)

(116)

149

(617)

Résultat net (après impôts) 1 576

884

900

669

(482)

3 547

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux























Participations ne donnant pas le contrôle 174

-

-

1

-

175

Titulaires de contrats avec participation (188)

120

11

-

-

(57)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 1 590

764

889

668

(482)

3 429

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base1 :























Résultats techniques liés aux placements exclus du résultat tiré des activités de base 193

142

666

-

(185)

816

Incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente variable 266

40

(756)

-

(168)

(618)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles -

-

-

-

-

-

Frais de restructuration -

-

-

-

(115)

(115)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 35

-

-

-

-

35

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 096 $ 582 $ 979 $ 668 $ (14) $ 3 311 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci‑dessus) 202

203

222

116

(23)

720

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 298 $ 785 $ 1 201 $ 784 $ (37) $ 4 031 $

1) Ces éléments sont présentés selon la ligne directrice intitulée « Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d'assurance-vie) » publiée par le BSIF.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant



Cumul de l'exercice 2021

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de

change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) Asie

Canada

États-Unis

Gestion de patrimoine

et d'actifs, Monde

Services généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 096 $ 582 $ 979 $ 668 $ (14) $ 3 311 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (18)

-

23

10

1

16

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 1 078 $ 582 $ 1 002 $ 678 $ (13) $ 3 327 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 200

202

227

117

(23)

723

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 1 278 $ 784 $ 1 229 $ 795 $ (36) $ 4 050 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2022. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2022 utilisés pour préparer le compte de résultat.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de l'exercice



T2 2022



T1 2022

T4 2021

T3 2021

T2 2021

2022

2021

2021

Résultat tiré des activités de base 1 562 $

1 552 $ 1 708 $ 1 517 $ 1 682 $ 3 114 $ 3 311 $ 6 536 $ Moins : dividendes sur actions privilégiées (60)



(52)

(71)

(37)

(64)

(112)

(107)

(215)

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 502



1 500

1 637

1 480

1 618

3 002

3 204

6 321

Ajustement selon un taux de change constant1 -



(5)

2

(5)

30

(5)

16

13

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires, selon un taux de change constant 1 502 $

1 495 $ 1 639 $ 1 475 $ 1 648 $ 2 997 $ 3 220 $ 6 334 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2022.

RCP tiré des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice Résultats de l'exercice

T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 T2 2021 2022 2021 2021 Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 502 $ 1 500 $ 1 637 $ 1 480 $ 1 618 $ 3 002 $ 3 204 $ 6 321 $ Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires annualisé 6 022 $ 6 085 $ 6 483 $ 5 874 $ 6 485 $ 6 053 $ 6 460 $ 6 321 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (voir ci-après) 49 814 $ 51 407 $ 51 049 $ 49 075 $ 46 757 $ 50 611 $ 46 865 $ 48 463 $ RCP tiré des activités de base (annualisé) (%) 12,1 % 11,8 % 12,7 % 12,0 % 13,9 % 12,0 % 13,8 % 13,0 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires















Total des capitaux propres des actionnaires et des autres instruments de capitaux propres 55 500 $ 56 457 $ 58 408 $ 55 457 $ 53 466 $ 55 500 $ 53 466 $ 58 408 $ Moins : actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres (6 660) (5 670) (6 381) (5 387) (5 387) (6 660) (5 387) (6 381) Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 48 840 $ 50 787 $ 52 027 $ 50 070 $ 48 079 $ 48 840 $ 48 079 $ 52 027 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 49 814 $ 51 407 $ 51 049 $ 49 075 $ 46 757 $ 50 611 $ 46 865 $ 48 463 $

RPA tiré des activités de base

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de l'exercice



T2 2022

T1 2022

T4 2021

T3 2021

T2 2021

2022

2021

2021

RPA tiré des activités de base































Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 502 $ 1 500 $ 1 637 $ 1 480 $ 1 618 $ 3 002 $ 3 204 $ 6 321 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 924

1 942

1 946

1 946

1 946

1 933

1 946

1 946

Résultat tiré des activités de base dilué par action 0,78 $ 0,77 $ 0,84 $ 0,76 $ 0,83 $ 1,55 $ 1,65 $ 3,25 $ RPA tiré des activités de base, selon un taux de change constant































Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires, selon un taux de change constant 1 502 $ 1 495 $ 1 639 $ 1 475 $ 1 648 $ 2 997 $ $ 3 220 $ 6 334 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 924

1 942

1 946

1 946

1 946

1 933

1 946

1 946

Résultat tiré des activités de base par action, selon un taux de change constant 0,78 $ 0,77 $ 0,84 $ 0,76 $ 0,85 $ 1,55 $ $ 1,65 $ 3,25 $

Rapprochement des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 30 juin

2022

31 mars

2022

31 déc.

2021

30 sept.

2021

30 juin

2021

Total des placements 402 329 $ 409 401 $ 427 098 $ 419 087 $ 405 209 $ Moins : total des placements autres que ceux de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 398 362

405 933

422 640

414 754

400 998

Total des placements - Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 3 967

3 468

4 458

4 333

4 211

Total de l'actif net des fonds distincts 334 903 $ 371 928 $ 399 788 $ 387 799 $ 383 845 $ Moins : total de l'actif net des fonds distincts autre que celui de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 121 624

135 314

147 221

143 248

141 227

Total de l'actif net des fonds distincts - Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 213 279

236 614

252 567

244 551

242 618

Total des placements et de l'actif net des fonds distincts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 217 246 $ 240 082 $ 257 025 $ 248 884 $ 246 829 $ ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde



















Total des placements 3 967 $ 3 468 $ 4 458 $ 4 333 $ 4 211 $ Actif net des fonds distincts



















Actif net des fonds distincts - Actifs institutionnels 4 098

4 338

4 470

4 400

4 229

Actif net des fonds distincts - Autres 209 181

232 276

248 097

240 151

238 389

Total 213 279

236 614

252 567

244 551

242 618

Fonds communs de placement 250 445

274 665

290 863

277 421

265 110

Gestion d'actifs institutionnels1 100 205

101 105

106 407

103 732

99 983

Autres fonds 12 110

13 269

14 001

12 562

12 232

Total des ASG de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 580 006

629 121

668 296

642 599

624 154

Actifs sous administration 164 697

178 843

187 631

181 013

174 376

Total des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 744 703 $ 807 964 $ 855 927 $ 823 612 $ 798 530 $





















Total des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 744 703 $ 807 964 $ 855 927 $ 823 612 $ 798 530 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

15 962

6 878

3 490

19 372

Total des ASGA de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, selon un taux de change constant 744 703 $ 823 926 $ 862 805 $ 827 102 $ 817 902 $

1) La gestion d'actifs institutionnels exclut l'actif net des fonds distincts de ce sous-secteur. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2022.

Ratio d'efficience

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de l'exercice



T2 2022

T1 2022

T4 2021

T3 2021

T2 2021

2022

2021

2021

Ratio d'efficience































Frais généraux liés aux activités de base 1 843 $ 1 877 $ 1 973 $ 1 904 $ 1 794 $ 3 720 $ 3 676 $ 7 553 $ Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 900

1 876

2 054

1 811

2 036

3 776

4 031

7 896

Total - Résultat tiré des activités de base (avant impôts) et frais généraux liés aux activités de base 3 743 $ 3 753 $ 4 027 $ 3 715 $ 3 830 $ 7 496 $ 7 707 $ 15 449 $ Ratio d'efficience 49,2 %

50,0 %

49,0 %

51,3 %

46,8 %

49,6 %

47,7 %

48,9 %

Frais généraux liés aux activités de base































Frais généraux - États financiers 1 843 $ 1 898 $ 2 000 $ 1 904 $ 1 892 $ 3 741 $ 3 924 $ 7 828 $ Moins : frais généraux inclus dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base































Frais de restructuration -

-

-

-

-

-

150

150

Frais d'intégration et d'acquisition -

8

-

-

-

8

-

-

Provisions pour litiges et autres frais -

13

27

-

98

13

98

125

Total - $ 21 $ 27 $ - $ 98 $ 21 $ 248 $ 275 $ Frais généraux liés aux activités de base 1 843 $ 1 877 $ 1 973 $ 1 904 $ 1 794 $ 3 720 $ 3 676 $ 7 553 $ Frais généraux liés aux activités de base 1 843 $ 1 877 $ 1 973 $ 1 904 $ 1 794 $ 3 720 $ 3 676 $ 7 553 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

(11)

(7)

(11)

17

(11)

(9)

(26)

Frais généraux liés aux activités de base, selon un taux de change constant 1 843 $ 1 866 $ 1 966 $ 1 893 $ 1 811 $ 3 709 $ 3 667 $ 7 527 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2022.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur l'incidence estimée de l'examen annuel de nos méthodes et hypothèses actuarielles et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la prévalence constante de la COVID-19, y compris des variants, ainsi que les mesures qui ont été prises ou pourraient l'être par les autorités gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris les incidences des divers variants; les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements disponibles à la vente; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport annuel le plus récent, aux rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport intermédiaire le plus récent, à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés de nos rapports annuel et intermédiaire les plus récents et dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

