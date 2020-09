Pour la troisième année consécutive, la propriété phare de MGE, Mohegan Sun , la principale destination de villégiature intégrée de la côte Est, a été élue « Meilleur hôtel-casino », dans le cadre de la remise de prix 10Best Readers' Choice Awards de USA Today, ce qui lui a valu la première place dans la catégorie. Elle a aussi reçu les titres « Meilleur casino à l'extérieur de Las Vegas » et « Club du meilleur joueur » pour son programme de récompenses Momentum. De plus, le Resorts Casino Hotel exploité par MGE à Atlantic City a été reconnu pour son restaurant sur place, Capriccio, qui s'est classé au premier rang pour « Meilleur restaurant de casino ».

Les finalistes pour la remise de prix 10Best Readers' Choice Awards de USA Today ont été sélectionnés par un groupe d'experts, dont des rédacteurs en chef de USA Today et de 10Best.com, ainsi que des collaborateurs spécialisés. Cette année, la liste des finalistes comprenait certains des casinos et des centres de villégiature les plus connus aux États-Unis. Les lecteurs ont voté pendant une période de quatre semaines pour leur endroit préféré dans chaque catégorie.

« C'est réellement un honneur d'être nommé "Meilleur hôtel-casino" pour la troisième année consécutive par USA Today lors des 10Best Readers' Choice Awards. Chez Mohegan Sun, nous sommes fiers d'offrir à nos invités un service de la plus haute qualité, ainsi que des commodités et des expériences passionnantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, a déclaré Jeffrey Hamilton, président et directeur général de Mohegan Sun. Nous croyons que ces distinctions témoignent de l'excellence des membres de notre équipe, et nous continuerons d'offrir un service de premier ordre à nos invités et à nos admirateurs dévoués en 2021 et au-delà. »

La société mère de Mohegan Sun, MGE, s'est également classée dans la liste annuelle des meilleurs employeurs aux États-Unis en 2020. Forbes et Statista ont sélectionné les meilleurs employeurs aux États-Unis au moyen d'une enquête indépendante menée auprès d'environ 80 000 employés américains travaillant pour des entreprises qui emploient au moins 500 personnes dans leurs activités aux États-Unis. Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une série de panels en ligne. Ils fournissent un échantillon représentatif de la main-d'œuvre américaine.

Pour terminer, Mohegan Sun a reçu au total 31 distinctions, dont 8 lui ont valu la première place dans l'édition 2020 de « Best of Gaming » du magazine Casino Player, notamment les titres de « Best Overall Gaming Resort » et de « Favorite Casino Resort to Vacation at ». Au moyen d'un sondage exhaustif, les lecteurs du magazine Casino Player ont choisi les casinos des États-Unis qui méritent d'être couronnés les meilleurs dans un paysage grandissant d'options de jeu.

« Ces éloges prestigieux témoignent de notre engagement à offrir un environnement exceptionnel aux membres de notre équipe et à nos invités, a déclaré Mario Kontomerkos, président-directeur général de MGE. Il ne fait aucun doute que 2020 a été une année sans précédent pour l'industrie des casinos, mais ces prix dignes de mention nous rappellent l'importance de notre philosophie : "The Spirit of Aquai". Elle mise sur notre engagement à incarner une mentalité accueillante et coopérative, à faire preuve de respect mutuel et à bâtir des relations. Nous croyons que ces principes nous distinguent au sein de l'industrie. »

Depuis la création de sa propriété phare au Connecticut en 1996, MGE a poursuivi sa trajectoire de croissance stratégique en faisant ses premiers pas à l'extérieur de l'Amérique du Nord et à Las Vegas, marquant ainsi la première présence tribale du casino dans la capitale mondiale du divertissement. Les développements de MGE à Las Vegas, en Corée du Sud et en Grèce renforceront encore davantage le positionnement de la marque en tant que promoteur de centres de villégiature dotés d'activités de divertissement mondiaux et établiront la norme en matière de centre de divertissement immersif et passionnant.

À PROPOS DE 10BEST.COM

10Best.com offre aux utilisateurs du contenu original, objectif et expérientiel sur les meilleures attractions touristiques, les choses à ne pas manquer et les meilleurs restaurants pour les principales destinations aux États-Unis et dans le monde. L'essence unique du site est son équipe d'experts touristiques locaux : il s'agit d'un groupe de voyageurs expérimentés qui ne sont pas seulement des experts dans leur domaine - et dans leurs villes -, mais qui font preuve de discernement dans leurs choix. Ces experts locaux vivent dans la ville sur laquelle ils écrivent, de sorte que le contenu est constamment mis à jour. Le site 10Best.com accueille en moyenne 5 millions de visiteurs par mois. Il a été acquis par USA Today en janvier 2013.

À PROPOS DE MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT

Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) est l'un des principaux concepteurs et exploitants de centres mondiaux de divertissement intégré, dont Mohegan Sun à Uncasville, au Connecticut, Inspire à Incheon, en Corée du Sud et Niagara Casinos à Niagara, au Canada. MGE détient, conçoit ou gère des centres de divertissement intégrés partout aux États-Unis, y compris au Connecticut, au New Jersey, à Washington, en Pennsylvanie, en Louisiane, ainsi qu'en Asie du Nord et à Niagara Falls, au Canada, et bientôt à Las Vegas, au Nevada, sous réserve d'approbation réglementaire. MGE est propriétaire-exploitante du Connecticut Sun, une équipe professionnelle de basketball de la WNBA, et des New England Black Wolves, une équipe professionnelle de crosse de la National Lacrosse League. Pour en savoir plus sur MGE et nos propriétés, visitez www.mohegangaming.com.

À PROPOS DE MOHEGAN SUN

Détenue par Mohegan Gaming & Entertainment, Mohegan Sun est l'une des plus grandes et des plus spectaculaires destinations aux États-Unis pour le divertissement, les jeux, la restauration et le magasinage. Située sur un terrain de 185 acres le long de la rivière Thames dans le sud-est du Connecticut, Mohegan Sun abrite deux casinos uniques, 1 600 chambres d'hôtel de luxe, deux spas de classe mondiale, un terrain de golf, plus de 80 boutiques, restaurants et bars, ainsi que trois lieux de divertissement primés, dont un stade pouvant accueillir 10 000 personnes. Mohegan Sun est facilement accessible à partir de New York, de Boston, de Hartford et de Providence. Le centre se situe à 15 minutes des musées, des boutiques d'antiquités et du secteur riverain de Mystic Country. Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 1 888 226-7711 ou visitez mohegansun.com. Communiquez avec nous par Facebook, suivez-nous sur Twitter et Instagram @mohegansun, visionnez nos vidéos sur YouTube et trouvez-nous sur Snapchat avec le nom d'utilisateur MoheganSun.

