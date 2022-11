Pour la période 2022-2027 - Nouvelle convention d'aide financière avec l'Université de Sherbrooke pour la poursuite des activités de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées

SHERBROOKE, QC, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, annonce aujourd'hui le renouvellement de la convention d'aide financière avec l'Université de Sherbrooke pour la poursuite des activités de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Cette convention couvre la période de 2022 à 2027. Elle s'inscrit en continuité de la toute première convention signée en 2010 et renouvelée en 2017 avec cette organisation.

Cette aide financière, d'un montant bonifié de 500 000 $ pour atteindre 1,5 million $ sur cinq ans, découle de l'engagement pris par le gouvernement du Québec dans le Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027 : Reconnaître et agir ensemble de soutenir la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées.

Le mandat de la Chaire est de contribuer à accroître les connaissances actuelles, à faciliter la documentation du phénomène de la maltraitance et à en bonifier sa compréhension par le biais notamment de la formation des étudiants. La Chaire assure également un transfert des connaissances vers différents publics, tels que la communauté scientifique et les intervenants qui œuvrent sur le terrain.

Dans le cadre de sa collaboration avec le gouvernement, la Chaire de recherche a contribué à l'élaboration de l'ensemble des plans d'action gouvernementaux de lutte contre la maltraitance et à divers autres plans d'action gouvernementaux (par exemple, le plan de lutte contre l'intimidation). Elle intervient également dans la réalisation de plusieurs mandats menés par le Secrétariat aux aînés et appuie les coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées par des formations, des outils et des présentations sur invitation dans différentes régions du Québec.

Citation :

« Cette Chaire de recherche est un excellent véhicule pour valoriser et promouvoir la recherche sur les enjeux liés à la maltraitance au Québec. Je me réjouis du renouvellement de ce financement qui permet de continuer de soutenir le développement de nouvelles connaissances en lien avec la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Je félicite toute l'équipe de la Chaire qui travaille à repousser les frontières en matière de maltraitance et à faire du Québec un pôle de savoir en la matière sur la scène internationale. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« Je suis très honorée de poursuivre la lutte contre la maltraitance à titre de titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Depuis plus d'une décennie, je suis témoin et contributrice des avancées en recherche dans ce domaine. Je remercie sincèrement le gouvernement du Québec de souligner à nouveau l'importance d'investir dans la quête de solutions basées sur des données probantes. Ma prédécesseure, Marie Beaulieu, a su développer et maintenir une structure solide et efficace de soutien à la recherche et a démontré avec brio la capacité du Québec à devenir un joueur important sur le plan international. J'entends persévérer dans cette voie en restant attentive aux besoins émergents des personnes aînées et en soutenant le développement d'innovations sociales pérennes. »

Pre Mélanie Couture, titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance des personnes aînées

Faits saillants :

Rappelons que, dans le cadre de l'entente 2017-2022 avec le gouvernement :

la Chaire a œuvré à la réalisation de nombreuses mesures du deuxième Plan d'action contre la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 dont notamment les différentes phases de développement de l'enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019 -- Portrait de la maltraitance vécue à domicile;



au cours des cinq dernières années, la Chaire a pris part à 25 projets de recherche subventionnés et 9 projets autofinancés abordant des sujets comme la maltraitance auprès de groupes spécifiques de personnes aînées (résidents de RPA, personnes proches aidantes, LGBTQ+, personnes ayant des incapacités, etc.), la demande d'aide et les pratiques (policière, action bénévole, etc.).

La titulaire de la Chaire de recherche assure un rayonnement international en codirigeant le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la Santé sur les communautés amies des aînés et la lutte contre la maltraitance des aînés. La nouvelle titulaire, reconnue dans le domaine, Mme Mélanie Couture, est nouvellement professeure à l'École de travail social de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke . Auparavant, elle a notamment œuvré pendant 10 années au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS), notamment avec le domaine d'expertise pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

