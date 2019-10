Pour la période 2019-2024 - Renouvellement de la Convention établissant un cadre financier et des règles de financement applicables au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

CHISASIBI, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce le renouvellement de la Convention établissant un cadre financier et des règles de financement applicables au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour la période 2019-2024. La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, et la ministre responsable des Affaires autochtones, madame Sylvie D'Amours, représentaient le gouvernement lors de la séance de signature officielle.

Cette entente signée entre le Gouvernement du Québec, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la Nation Crie et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James vient assurer, de manière coordonnée et intégrée, la prestation des services de santé et des services sociaux dans chaque communauté crie.

Citations :

« Le renouvellement de cette entente sera bénéfique pour tous. En rendant la Nation crie autonome, les déplacements vers le sud diminueront progressivement, au profit des services de proximité. Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble les efforts amorcés afin d'améliorer la santé et le bien-être des communautés cries. Je tiens à remercier tous les partenaires pour leur précieuse collaboration. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La Convention 2019-2024 permettra notamment de respecter la planification stratégique déposée par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour l'évolution de leurs services de santé et de leurs services sociaux et de soutenir la réduction de leur dépendance envers d'autres régions sociosanitaires. Le gouvernement veut tout mettre en œuvre pour favoriser un développement harmonieux des communautés et encourager leur autonomie. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Les axes de développement des services visés par la Convention sont :

Accroître l'accès aux services de première ligne sur le territoire;

Renforcer les services de soutien liés aux maladies chroniques;

Intégrer les pratiques d'entraide et de guérison traditionnelle;

Soutenir l'engagement des jeunes et des familles;

Évaluer la qualité des soins et la performance organisationnelle;

Développer la capacité interne.

La Convention prévoit :

60 M$ pour la mise en œuvre des volets du plan stratégique (enveloppe de développement pour la mise en place de services en santé et services sociaux);

plus de 600 M$ pour la construction d'infrastructures en santé et services sociaux, notamment le nouveau Centre régional de services de santé et services sociaux, des maisons de naissance, des maisons des aînés, des ressources de répit pour des personnes âgées, des ressources de santé mentale et des ressources de soutien à la réalisation de l'offre de services de Conseil cri de la santé;

plus de 44 M $ pour des ressources en actifs informationnels.

Un Comité de suivi de la Convention est établi conformément à l'entente. Ce comité siégera trois fois par année pendant toute la durée de la Convention.

