Pour la NABQ, aux grands maux, les grands remèdes!

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - « Suite à l'annonce de l'allègement des mesures sanitaires dans l'industrie de la restauration et des bars annoncées aujourd'hui, la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ) remercie le gouvernement du Québec qui a entendu le cri du cœur de tous les entrepreneurs de notre industrie la semaine dernière. Aujourd'hui, la prévisibilité est au rendez-vous et nous serons en mesure de retrouver l'entièreté de nos capacités opérationnelles ce qui vient mettre un baume sur les blessures économiques des derniers mois pour nos entreprises », a déclaré le président de la NABQ, M. Pierre Thibault.

Une pensée particulière pour toutes les entreprises du secteur de la nuit qui ont subi les sévices interminables de la COVID depuis près de deux ans. La résilience de ces propriétaires de bars était rendue à son paroxysme, ces annonces de la part du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, viennent enfin leur donner l'énergie nécessaire pour passer à travers les prochaines semaines.

La NABQ est consciente que ces allègements ont été rendus possibles grâce aux efforts soutenus et remarquables des Québécoises et Québécois dans l'application des mesures sanitaires, dans la vaccination et pour leur collaboration suite à l'instauration du passeport vaccinal par le gouvernement du Québec.

Nous tenons aussi à rappeler aujourd'hui que le partenariat qui s'est développé tout au long de cette crise entre la Santé publique du Québec et tous les propriétaires de bars et de restaurants de notre industrie porte fruit et que nous répondrons toujours présents pour aider le gouvernement à combattre et mettre au plancher cette crise sanitaire une fois pour toutes

« Sans notre pleine capacité opérationnelle et nos heures d'ouverture régulières, notre industrie se retrouvait à nouveau menacée de perdre plusieurs entreprises au cours des prochaines semaines. Nous avons malheureusement perdu plusieurs joueurs au cours de cette crise sanitaire et une prolongation des restrictions au-delà du 1er novembre aurait été fatale pour plusieurs d'entre nous. Les échanges des derniers jours avec le gouvernement nous laissaient croire qu'ils avaient compris l'ampleur de la problématique d'opérer des entreprises à 100% de coûts fixes versus 50% de nos capacités opérationnelles sans compter la fin des aides économiques d'urgence au loyer et de la subvention salariale du fédéral et aujourd'hui, ils passent de la parole aux actes et nous en sommes très reconnaissants. Soyons solidaires et proactifs pour relancer notre économie et protéger toutes les entreprises de l'industrie de la restauration et des bars au Québec », a conclu M. Thibault.

