Pour la deuxième année du défi TD Prêts à agir, la TD est à la recherche de solutions innovatrices pour créer un contexte plus équitable en matière de santé

Jusqu'à dix subventions seront remises à des organisations admissibles au Canada et aux États-Unis dans le cadre de La promesse Prêts à agir

TORONTO et CHERRY HILL, NJ, le 24 juin 2019 /CNW/ - La TD a annoncé aujourd'hui que la période de candidatures est ouverte pour le défi TD Prêts à agir 2019, son initiative annuelle nord-américaine offrant dix subventions d'un million de dollars canadiens chacune afin d'aider des organisations axées sur l'avenir à développer des solutions innovatrices pour un monde en évolution.

Lancé l'an dernier, le défi TD Prêts à agir sert de tremplin à l'innovation sociale et contribue à créer des liens, à tester de nouvelles idées et à trouver des solutions évolutives à des problèmes émergents. Les organisations admissibles sont invitées à soumettre des propositions offrant des solutions à des enjeux précis cernés par La promesse Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la TD.

Le défi TD Prêts à agir de cette année a pour thème la Meilleure santé. La TD est à la recherche de propositions contribuant à améliorer l'accès à la détection et à l'intervention précoces, dans le but de créer un contexte plus équitable pour plus de personnes. Cela comprend des programmes basés sur des solutions cliniques qui mettent l'accent sur la prévention, comme le dépistage, la détection et l'intervention précoces, afin de réduire l'occurrence, l'évolution et la gravité des maladies chroniques et d'autres maladies.

« Il y a un lien clair entre la santé financière et la santé physique; cependant, l'accès à des soins de santé de qualité qui permettent une intervention précoce n'est pas nécessairement égal pour toutes les collectivités, affirme Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. Le défi TD Prêts à agir de cette année a pour objectif de soutenir des organisations qui ont des idées innovatrices pour améliorer l'accès à des soins qui favoriseront le dépistage et la détection, ce qui assurera un contexte plus équitable en matière de santé. »

Les propositions doivent répondre à au moins un des critères suivants : elles doivent viser à améliorer les pratiques et services existants en soins de santé pour contribuer à atteindre les populations mal desservies et éloignées (Canada) ou les populations à faibles ou modestes revenus (États-Unis); et/ou elles doivent utiliser les technologies pour atteindre les populations mal desservies et éloignées (Canada) ou les populations à faibles ou modestes revenus (États-Unis).

La TD commencera à accepter les demandes de subventions pour le défi TD Prêts à agir 2019 le 25 juin 2019. Les demandes seront acceptées jusqu'au vendredi 23 août à 16 h, heure de l'Est, et seront évaluées en plusieurs étapes par des jurys formés de membres de la direction de la TD et d'experts externes. Les organisations choisies seront annoncées à l'automne 2019.

Pour en savoir plus sur le défi TD Prêts à agir, visitez www.td.com/ledefitdpretsaagir. Vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet de La promesse Prêts à agir à td.com/lapromessepretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de La promesse Prêts à agir

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité à atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus, visitez td.com/lapromessepretsaagir.

