Pour la CCMM, le minibudget du gouvernement est rassurant quant à l'état de notre économie et des finances publiques du Québec

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement la mise au point sur la situation économique du Québec et les annonces présentées aujourd'hui par le ministre des Finances, Eric Girard.

« Comme en témoigne la forte croissance du PIB, l'économie du Québec et de sa métropole se porte bien. Les revenus du gouvernement du Québec sont en hausse et le déficit structurel anticipé a été coupé de 40 %. Depuis maintenant plusieurs années, le gouvernement du Québec fait preuve d'un solide contrôle de ses finances, incluant une performance plus robuste que prévu durant la pandémie. Nous félicitons le ministre des Finances, Eric Girard », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le gouvernement du Québec dispose d'une marge de manœuvre enviable. Nous appuyons sa décision de consacrer 2,9 milliards de dollars pour aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre. Les sommes prévues pour soutenir la requalification des travailleurs sont particulièrement stratégiques dans un contexte de rapide transformation technologique et numérique du monde du travail. Nous saluons également l'accroissement de l'incitation à demeurer en emploi pour les travailleurs expérimentés, tout comme les bourses généreuses pour inciter à la diplomation. Toutefois, nous questionnons l'approche qui consiste à cibler les domaines d'intervention. Il faudra sans doute élargir les domaines ciblés, sachant que la pénurie touche tous les secteurs et la très grande majorité des fonctions. De fait, la sévérité de la pénurie est telle que le gouvernement devra inévitablement et rapidement consacrer des budgets additionnels pour accroître le nombre de travailleurs, en particulier pour attirer et retenir des talents internationaux sur notre territoire », a ajouté Michel Leblanc.

« La mise à jour budgétaire comprend également une aide supplémentaire de 100 millions de dollars afin de permettre à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de maintenir le niveau de service des transports collectifs. C'était une demande pressante de la Chambre, afin de répondre aux besoins de mobilité dans la métropole et de réduction de nos GES. Nous prenons également bonne note de l'annonce de montants additionnels pour le déploiement imminent des zones d'innovation qui seront dévoilées par le ministre Fitzgibbon. La Chambre s'est engagée à travailler avec tous les partenaires de l'écosystème d'innovation pour s'assurer que des projets porteurs pour l'avenir économique de la métropole se concrétisent rapidement. Enfin, nous remercions le gouvernement d'annoncer dans sa mise à jour budgétaire son intention de réactiver, en partenariat avec la Chambre, notre programme de jumelage linguistique, qui permet aux commerçants d'apprendre le français directement sur leur lieu de travail », a poursuivi M. Leblanc.

« L'un des grands défis de la prochaine année sera de maintenir un bon niveau de dépenses de consommation dans un environnement probable d'inflation modérée et de hausse de taux d'intérêt. La décision d'accorder une prestation exceptionnelle pour le coût de la vie constitue une première réponse. Nous invitons le gouvernement à envisager de baisser le fardeau fiscal lors de son budget 2022 », a conclu Michel Leblanc.

