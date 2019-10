Pour la 31e édition du Gala de reconnaissance du mérite collégial 2019 - Remise de 20 500 $ en bourses aux étudiantes et étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu!

Lors du gala, madame Nathalie Beaudoin, directrice générale du Cégep, a mentionné être fière des étudiantes et étudiants qui se sont distingués par l'excellence de leur dossier scolaire, par leur persévérance, par leur participation à la vie étudiante au Cégep et par la qualité des efforts qu'ils ont fournis pour favoriser leur réussite éducative. Elle a également ajouté quelques mots pour remercier tous les partenaires présents, sans qui cette soirée ne pourrait avoir lieu.

Trois bourses d'excellence Desjardins ont été remises aux lauréates et lauréats suivants :

Élodie L'Écuyer-Rouleau ‐ Bourse à la récipiendaire de la Médaille du Lieutenant‐gouverneur du Québec pour la jeunesse d'une valeur de 500 $, finissante en Sciences humaines, profil Individu et société;

Encore une fois cette année, cinq bourses d'entrée au Cégep ont été remises par l'Association des parents du Cégep aux lauréates et lauréats suivants :

Jérémy Goyette ‐ ancien élève de la polyvalente Marcel-Landry et présentement dans le programme Technologie de l'électronique;

Les lauréates et lauréats de ces bourses ont été sélectionnés parmi les étudiantes et étudiants ayant obtenu la meilleure moyenne générale dans l'ensemble de leurs cours de 4e et 5e secondaire dans cinq écoles publiques de la région choisies par l'Association des parents du Cégep.

Merci aux partenaires

La Fondation et le Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu tiennent à féliciter et à remercier l'ensemble des personnes lauréates, le personnel présent et les bénévoles. Ils remercient également les Caisses Desjardins pour leur généreux don de 7 000 $, l'Association des parents du Cégep ainsi que les nombreux autres partenaires financiers pour leur contribution.

Madame Isabelle Prud'homme, directrice générale de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, a profité de l'occasion pour remercier les donatrices et donateurs. « Il est d'ailleurs essentiel de souligner la généreuse contribution de plusieurs entreprises, associations, individus et organismes de la région, sans qui nos lauréates et lauréats ne pourraient être récompensés ce soir. […] Partenaires, enseignantes et enseignants, personnel du Cégep, parents et amis, vous faites tous partie du succès des personnes récipiendaires », a-t-elle souligné.



Tableau des lauréates et des lauréats 2019

Bourses d'engagement aux études - secteur préuniversitaire Programme d'études Partenaires Nom de l'étudiant Ville de résidence Sciences de la nature - engagement aux études Association des parents du Cégep Andréanne Walsh Richelieu Sciences humaines - administration et économie - engagement aux études Association des parents du Cégep Olivier Salvas Saint-Jean-sur-Richelieu Sciences humaines - individu et société - engagement aux études Association des parents du Cégep Océane Hui Saint-Jean-sur-Richelieu Sciences humaines - ouverture sur le monde - engagement aux études Association des parents du Cégep Sabrina Lapalme Saint-Jean-sur-Richelieu Arts, lettres et communication - multidisciplinaire - engagement aux études Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu Justin Mombleau Saint-Jean-sur-Richelieu Arts, lettres et communication -langues - engagement aux études Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Karine Trudel Saint-Jean-sur-Richelieu Arts visuels - engagement aux études Caisses Desjardins Océane Thiffault Saint-Jean-sur-Richelieu Bourses d'engagement aux études - secteur technique Programme Partenaires Nom de l'étudiant Ville de résidence TAB - engagement aux études Caisses Desjardins Guylaine Briand Saint-Amable GTEA - engagement aux études Agri-Robotique Myriam Dubreuil Saint-Cyprien-de-Napierville Soins infirmiers - engagement aux études Centre médical Hygie Sarah Ouellette Chambly Technologie de l'architecture - engagement aux études STA Architectes Philippe Paquet Saint-Jean-sur-Richelieu Techniques de génie mécanique - engagement aux études Groupe Cambli Simon Robillard Saint-Constant Technologie de l'électronique - engagement aux études Association des parents du Cégep Loïc Dupéré Saint-Jean-sur-Richelieu TTS - engagement aux études Association des parents du Cégep Vanessa Trahan Saint-Jean-sur-Richelieu Techniques de comptabilité et gestion - engagement aux études Caisses Desjardins David Couture Saint-Jean-sur-Richelieu Gestion de commerces - engagement aux études Caisses Desjardins Justine Demers Saint-Blaise-sur-Richelieu Techniques de l'informatique - engagement aux études Caisses Desjardins Loïc Leduc Saint-Jean-sur-Richelieu Techniques de design d'intérieur - engagement aux études Formica Dérek Arguin Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse d'excellence de la formation continue Administration des réseaux et sécurité informatique Association des parents du Cégep Jean-Philippe Barry Saint-Jean-sur-Richelieu Bourses de la formation générale Département Partenaires Nom de l'étudiant Ville de résidence Littérature Association des parents du Cégep Tanya Labonté Saint-Jean-sur-Richelieu Anglais Association des parents du Cégep Flavie Dutrisac Chambly Éducation physique Association des parents du Cégep Audrey-Ann Bégin Saint-Jean-sur-Richelieu Philosophie Association des parents du Cégep Alicia Dutilly Carignan Bourses de participation à la vie étudiante et communautaire Secteur Partenaires Nom de l'étudiant Ville de résidence Culturel Association générale des étudiants du Cégep Annette Boudreau Saint-Jean-sur-Richelieu Sportif Association des cadres du Cégep Mégane Prince Chambly Communautaire Association des cadres du Cégep Camille Proulx Saint-Jean-sur-Richelieu Bourses dédiées Catégorie Partenaires Nom de l'étudiant Ville de résidence Bourse OPTMQ Technologie d'analyses biomédicales Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et Banque Nationale Marie-Claire Lam Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse Alternance Travail-Études Syndicat du personnel professionnel du Cégep Bertrand Espougne Saint-Jean-sur-Richelieu Techniques de génie mécanique - Bourse dédiée engagement Groupe Cambli Philippe Breton Mont-Saint-Grégoire Techniques de design d'intérieur - Bourse dédiée engagement Formica Daphné Brunelle St-Valérien Bourses de persévérance Nombre de bourses Partenaires Nom de l'étudiant Ville de résidence Bourse # 1 Caisses Desjardins Mélodie Colenbier Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse # 2 Mélina Duperron Saint-Hélène-de-Bagot Bourse # 3 Laurie Hétu Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse # 4 Julie LeBlanc Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse # 5 Érika Valence Marieville Bourses d'entrée au Cégep Programme d'études Partenaires Nom de l'étudiant Ville de résidence Polyvalente Marcel-Landry Association des parents du Cégep Jérémy Goyette Saint-Jean-sur-Richelieu Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot Association des parents du Cégep Rosemary Brown Saint-Jean-sur-Richelieu École Joséphine-Dandurand Association des parents du Cégep Laurence Langlois Saint-Jean-sur-Richelieu École Mgr-Euclide-Théberge Association des parents du Cégep Alexandra Laporte Mont-Saint-Grégoire École Paul-Germain-Ostiguy Association des parents du Cégep Rafaël St-Jacques Sainte-Brigide-d'Iberville Bourses d'excellence des Caisses Desjardins Programme d'études Partenaires Nom de l'étudiant Ville de résidence Bourse médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec Caisses Desjardins Élodie L'Écuyer-Rouleau Saint-Michel Bourse médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec Caisses Desjardins Camille Proulx Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse de Réussite éducative exceptionnelle Caisses Desjardins Audrey-Ann Bégin Saint-Jean-sur-Richelieu

