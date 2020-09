Pour l'amour des Gaspésiens et des Québécois

GASPÉ, QC, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis sa création il y a près de 20 ans, Les Traversées de la Gaspésie œuvre activement à la promotion de l'offre touristique et au développement économique et communautaire de la Gaspésie de façon à mettre en valeur la plus belle des régions.

Depuis plusieurs mois, l'organisme déploie d'importantes ressources humaines, matérielles et financières afin de tenir un événement à l'automne 2020 où la typique chaleur humaine caractérisant les TDLG serait au rendez-vous de façon à chasser la grisaille ambiante.

Depuis quelques jours, la situation épidémiologique évolue très rapidement au Québec et est fort préoccupante. Les autorités gouvernementales et les instances de santé publique nationale appellent d'ailleurs à la plus grande prudence.

Puisque le contexte actuel représente un risque élevé pour la santé de l'ensemble des personnes impliquées dans l'événement, la Direction régionale de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a fortement recommandé à l'organisation de remettre l'événement à une date ultérieure. La tenue de l'événement mêlée au contexte épidémiologique actuel fait en sorte qu'une augmentation des risques de santé publique rend la situation imprévisible. En concertation avec la DSP, le conseil d'administration de l'organisation a unanimement voté en faveur du report de son édition automne 2020, qui ne se tiendra pas du 19 au 26 septembre prochain.

Ce n'est que partie remise; toute l'organisation regarde de l'avant et a déjà hâte de partager son amour de ce pays merveilleux qu'est la Gaspésie lors d'une prochaine édition. La décision de reporter la TDLG automne 2020 est crève-cœur, mais l'organisation a la ferme conviction d'agir pour le bien-être des Gaspésiens et des Québécois.

« La situation actuelle, qui était imprévisible il y a seulement quelques semaines, incite la TDLG à faire preuve de prudence, de solidarité et d'agir en bon citoyen corporatif responsable de façon à assurer la sécurité de tous. Il est dans l'ADN de la TDLG d'agir pour le bien-être des Gaspésiens et des Québécois. »

Claudine Roy, Présidente du conseil d'administration

« Je salue le geste de vigilance des organisateurs de La Traversée de la Gaspésie qui ont pris la décision d'annuler leur 29e événement, qui devait avoir lieu au cours des prochains jours. Bien que difficile à prendre, il s'agit d'une décision responsable, conséquente et sage pour la santé des Gaspésiens et des Québécois qui participent, chaque année, à cet événement porteur pour la région. Nous devons tous êtres responsables et solidaires dans cette lutte contre la propagation du virus. Je remercie donc l'organisation pour cette décision. »

Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

À propos de Les Traversées de la Gaspésie

Organisme à but non lucratif fondé en 2002, Les Traversées de la Gaspésie ont pour mission de faire rayonner la Gaspésie et de contribuer au développement économique, social et communautaire de la région. Rassemblements sportifs, culturels, gastronomiques et festifs uniques où les relations humaines sont au cœur de l'aventure, les TDLG offrent une vraie immersion dans la culture gaspésienne. La TDLG Automne est un événement de plein air (randonnée pédestre) qui se tient dans les décors enchanteurs de la Gaspésie alors que les couleurs sont à leur paroxysme.

