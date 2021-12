Pour illuminer le cœur de nos aînés et briser leur isolement, la Fondation Institut de gériatrie de Montréal inaugure un Sentier des fêtes aux abords de l'IUGM

MONTRÉAL, le 21 déc. 2021 /CNW Telbec/ - C'est le 15 décembre dernier que la Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) a inauguré le Sentier des fêtes aux abords de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), et ce, pour le bénéfice de ses résidents et de son personnel.

PHOTOS ICI.

« L'an dernier, la FIGM a contribué à illuminer les arbres entourant l'IUGM afin que les résidents puissent voir et être touchés par la lumière et la magie de Noël. Le geste a été vivement apprécié. C'est pourquoi, cette année, nous avons poussé le concept plus loin en offrant un sentier de Noël accessible non seulement aux résidents, mais aussi au personnel et aux citoyens de la communauté », a expliqué Francine Senécal, directrice générale de la FIGM.

« Le sentier est magnifique. Il s'agit d'une promenade en cinq stations : l'allée givrée, le jardin des sucreries, la sapinière commémorative, la fabrique de cadeaux et le repère des rennes. Il est complètement déneigé afin que les résidents et usagers puissent y circuler aisément. Un pavillon est aussi illuminé pour les résidents qui ne peuvent sortir à l'extérieur. C'est une petite douceur qui contribue à décrocher un sourire chez nos aînés. La lumière et le sentier permettent de briser leur isolement en cette période des fêtes qui n'est pas toujours facile », a renchéri Shirley Théroux, porte-parole de la FIGM.

Le sentier des fêtes est aussi une occasion de recueillir des dons. Pour l'édition de cette année, la FIGM a jusqu'à maintenant récolté près de 100 000 $ grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs. Ces dons sont dédiés aux projets de l'IUGM et de la communauté d'aînés qui la compose. Pour soutenir la communauté d'aînés de l'IUGM et les projets de pointe qui s'y réalisent, la population est invitée à donner via le lien suivant : Le sentier des fêtes - figm

À propos de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme la plus grande institution spécialisé sur le vieillissement à travers la francophonie, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de recherche sur le vieillissement et la santé des aînés. Site Internet : figm.ca Facebook : @FIUGM

