Pour éveiller l'esprit des fêtes, Les Violons du Roy, sous la direction de Bernard Labadie, offrent en webdiffusion gratuite, un concert de musique de Noël baroque

QUÉBEC, le 3 déc 2020 /CNW Telbec/ - Pour éveiller l'esprit des fêtes, Les Violons du Roy présentent, sous la direction de leur chef fondateur Bernard Labadie, le concert Noëls baroques capté il y a quelques semaines au Palais Montcalm - Maison de la musique et offert en webdiffusion gratuite dès le samedi 12 décembre à 19 h 30 sur la chaîne YouTube de l'orchestre.

Ce concert en ligne, disponible pendant une période de 21 jours, sera l'occasion pour le public de retrouver l'ensemble, cette fois illuminé par la magie de Noël dans l'écrin sonore de la salle Raoul-Jobin. Lors de la captation audiovisuelle du concert, Les Violons du Roy ont pris grand plaisir à interpréter à nouveau ce programme dont les œuvres, à l'exclusion de la Pifa extraite du Messiah de Handel, se retrouvent sur le disque Simphonies des noëls, le premier album des Violons du Roy et de Bernard Labadie, paru à l'origine en 1994 chez Dorian et réédité par ATMA Classique en 2016, un des plus grands succès de toute la discographie de l'ensemble. Cette captation a été mise en scène et réalisée par Denis Plante, directeur de production et des tournées des Violons du Roy, et enregistrée par Anne-Marie Sylvestre, ingénieure du son. Avec ce cadeau numérique, Les Violons du Roy invitent le public à se laisser envoûter par la beauté de la musique baroque.

Bernard Labadie, chef Les Violons du Roy, orchestre Denis Plante, réalisation et mise en scène Anne-Marie Sylvestre, son M.-A. CHARPENTIER Noëls pour les instruments, H.531 et 534 G. TORELLI Concerto a quattro in forma di Pastorale per il Santissimo Natale, op.8 n°6 G.F. HANDEL Pifa extrait du Messiah, HWV56 J.C. PEZ Concerto Pastorale en fa majeur A. CORELLI Concerto grosso Fatto per la notte di natale, op.6 n°8

Pour plus d'information : www.violonsduroy.com

La saison des Violons du Roy à Québec est présentée par Hydro-Québec.

La saison des Violons du Roy à Montréal est présentée par La Capitale Assurance et services financiers.

Les Violons du Roy remercient le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, la Ville de Québec et le gouvernement du Canada pour leur soutien.

