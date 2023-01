Pour donner la parole à la population en matière d'éducation

19 forums citoyens dans 18 villes

TIOHTIÀ:KE, MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Parlons éducation invite la population québécoise à prendre la parole au sujet de notre système d'éducation lors de 19 forums citoyens qui auront lieu dans 18 villes un peu partout au Québec, du 10 mars au 3 juin. Le calendrier des forums est joint.

Parlons éducation a été mis sur pied par quatre organisations citoyennes : Debout pour l'école !, l'École ensemble, Je protège mon école publique et le Mouvement pour une école moderne et ouverte. C'est une initiative citoyenne indépendante du gouvernement, des partis politiques, des corporations et des associations. Elle repose sur le travail militant d'une centaine de personnes, depuis plus d'un an.

« La démarche de Parlons éducation se veut rigoureuse et construite sur le dialogue », a déclaré Mme Suzanne-G. Chartrand, porte-parole de Parlons éducation. « Elle s'appuie sur une conception progressiste qui fait la promotion d'une éducation promouvant l'émancipation individuelle et collective. Elle valorise l'équité, l'inclusion sociale et culturelle, et le respect de la diversité des personnes dans une école où devrait se vivre la démocratie participative », a ajouté Mme Chartrand.

Chaque forum d'une journée et demie traitera des cinq thèmes suivants :

Repenser la mission de l'école d'aujourd'hui et de demain; Construire un système d'éducation équitable pour tous les élèves; Encourager l'inclusion sociale et culturelle de toutes les populations scolaires; Respecter et valoriser les compétences professionnelles de tous les personnels scolaires; Démocratiser le système scolaire québécois dans toutes ses composantes.

Considérant que ce processus de réflexion critique sur l'éducation concerne directement les jeunes, il est important de valoriser et de promouvoir leur parole. C'est pourquoi le comité jeunesse de Parlons éducation a créé un atelier d'expression et de préparation aux forums destiné aux jeunes. De plus amples informations sont publiées dans la rubrique jeunesse du site web.

Parlons éducation invite les parents, les jeunes, les personnels de l'éducation et l'ensemble de la population du Québec à participer à des forums citoyens et à s'y inscrire dès maintenant en visitant son site web à l'adresse suivante : www.parlonseducation.com

Un Document de participation, accessible sur ce site web, permettra de susciter la réflexion préalablement aux forums et d'encadrer les échanges qui porteront sur les ordres d'enseignement du préscolaire, du primaire, du secondaire et sur le parcours scolaire des jeunes de la formation des adultes et la formation professionnelle.

Une synthèse des réflexions citoyennes sera rédigée, mettant l'accent sur les consensus obtenus et les chantiers à mettre en œuvre pour qu'une école équitable et de qualité pour tous existe enfin au Québec. Ce document sera publié à la fin de 2023.

Parlons éducation remercie ses nombreuses organisations partenaires qui appuient la démarche et relaient ses préoccupations sur l'avenir de l'école québécoise auprès de leurs membres. La liste de ces organisations est jointe.

Calendrier des forums citoyens

Dates Villes 3-4 mars Relâche scolaire 10 - 11 mars Montréal 17-18 mars Longueuil 24-25 mars Sept-Îles Laval 31 mars-1er avril Sherbrooke 7 - 8 avril Pâques 14-15 avril Montréal Québec 21-22 avril Chicoutimi Gaspé\Caplan 28-29 avril Drummondville St-Jérôme 5-6 mai Alma Lévis Gatineau 12 - 13 mai Joliette 19 - 20 mai Fête des Patriotes 26 - 27 mai Rimouski Trois-Rivières 2 -3 juin Rouyn











Organisations partenaires

Association de l'éducation préscolaire du Québec Association des retraitées et retraités de la FNEEQ Association québécoise des intervenants en éducation des adultes Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'env. (AQPERE) Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE Centre Justice et foi Coalition des tables régionales d'organismes communautaires Confédération des syndicats nationaux Conseil central de l'Estrie Conseil central du Montréal Métropolitain (CCMM-CSN) Debout pour l'école ! École ensemble Fédération autonome de l'enseignement (FAE) Fédération étudiante collégiale du Québec Fédération nationale des ens. et ens. du Québec (FNEEQ-CSN Fédération des travailleurs du Québec FTQ Institut de coopération pour l'éducation des adultes Je protège mon école publique Ligue des droits et liberté Mouvement pour une école moderne et ouverte (MEMO) Ordre des conseillers et conseillères en orientation du Québec Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec Regroupement des organismes de lutte au décrochage Réseau québécois de développement social Table nationale des corporations de développement communautaire Syndicat des chargées et chargés de cours de l'université Laval Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval

De nombreuses autres organisations ont manifesté un vif intérêt pour la démarche et se sont engagées à faire la promotion des forums auprès de leurs membres.

