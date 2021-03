Pour des projets d'infrastructures favorisant le vieillissement actif - Les ministres Marguerite Blais et Andrée Laforest lancent un nouvel appel de projets

QUÉBEC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, lancent un nouvel appel de projets dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA).

Ce programme vise à soutenir des initiatives favorisant le vieillissement actif au sein de la communauté en offrant une aide financière aux municipalités et aux municipalités régionales de comté (MRC) engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Les aides financières octroyées permettront de réaliser de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures utilisées par les aînés. Les municipalités et les MRC peuvent soumettre leurs projets entre le 15 mars et le 26 mai 2021.

Citations :

« Année après année, les municipalités du Québec et les MRC nous soumettent des propositions et des initiatives des plus intéressantes afin d'offrir des milieux de vie mieux adaptés à la réalité et aux besoins évolutifs de nos aînés. Plus que jamais, l'amélioration de leur qualité de vie est notre priorité. J'ai très hâte de découvrir ces projets qui sauront faire la différence dans le quotidien de nos concitoyens. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« C'est une fierté de soutenir concrètement les municipalités qui s'engagent à améliorer le bien-être de leurs citoyens, dans toutes les régions du Québec. La qualité des milieux de vie peut influencer de façon très positive la santé, la sécurité et l'épanouissement des aînés. À cet effet, le PRIMADA permet de créer des environnements adaptés qui répondent adéquatement à leurs besoins, tout en favorisant leur contribution active au dynamisme des communautés. J'invite toutes les municipalités à déposer leurs projets d'ici le 26 mai 2021! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Les projets soutenus et admissibles visent notamment l'amélioration, la rénovation et la construction de bâtiments, les infrastructures récréatives et de loisirs et le mobilier urbain et la voirie.

Le développement et la gestion du PRIMADA sont le fruit d'une collaboration entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

L'une des priorités d'intervention du gouvernement dans le plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges est d'augmenter l'appui au milieu municipal pour soutenir ses efforts d'adaptation au vieillissement de la population. Le Programme de soutien à la démarche MADA constitue un programme phare et le point de départ d'un changement de culture et de mentalité à réaliser pour faire du Québec une société toujours plus inclusive à tous les âges de la vie.

est d'augmenter l'appui au milieu municipal pour soutenir ses efforts d'adaptation au vieillissement de la population. Le Programme de soutien à la démarche MADA constitue un programme phare et le point de départ d'un changement de culture et de mentalité à réaliser pour faire du Québec une société toujours plus inclusive à tous les âges de la vie. Rappelons enfin que plus de 1000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés.

Lien connexe :

Pour plus d'information ou pour présenter un projet, consultez la page du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA).

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100