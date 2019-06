Pour des communautés bienveillantes pour les aînés - La ministre Marguerite Blais octroie 2,5 M$ additionnels aux MRC

QUÉBEC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, annonce l'octroi d'un soutien financier de 2,5 M$ aux municipalités régionales de comté (MRC) reconnues amies des aînés pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs plans d'action en faveur des aînés.

L'aide financière annoncée servira à défrayer une partie du salaire d'une ressource embauchée dans chacune des MRC admissibles afin d'assurer la coordination et le suivi des actions planifiées par les municipalités de leurs territoires dans le cadre de leurs démarches de municipalités amies des aînés (MADA). Elle permettra la création d'un réseau de coordonnateurs MADA qui pourrait réunir, au terme d'une première phase de développement, une quarantaine de MRC d'ici 2023.

La ministre a procédé à cette annonce lors de l'assemblée des MRC de la Fédération québécoise des municipalités. Elle a également profité de l'occasion pour féliciter les 84 municipalités et MRC à qui elle vient de décerner la reconnaissance « amies des aînés », rappelant qu'elles ont franchi avec succès toutes les étapes menant à l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action en faveur des aînés.

« Notre gouvernement fait le choix de bonifier le soutien financier accordé au programme Municipalité amies des aînés, et j'en suis fière. Cette aide financière contribuera à favoriser le vieillissement actif et à accroître les échanges et la mise en valeur des réussites du milieu municipal pour faire du Québec un endroit où il fait bon vieillir, et ce, dans toutes les régions. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Afin de créer et de maintenir des milieux de vie favorables aux aînés, les municipalités et les MRC reconnues amies des aînés sont des partenaires plus que précieux. Notre gouvernement est déterminé à soutenir les petites municipalités et les MRC dans leurs efforts, et ce soutien financier additionnel afin de les aider à concrétiser leurs plans d'action en faveur des aînés le démontre de façon éloquente. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation



Pour obtenir cette aide financière additionnelle, les MRC reconnues MADA pourront recourir au Programme de soutien à la démarche MADA, lequel compte un nouveau volet pour soutenir l'embauche d'une personne-ressource. Un appel de projets est en cours jusqu'au 11 décembre 2019. L'aide financière peut atteindre 75 000 $ sur 3 ans.

Ce nouveau volet s'ajoute à celui déjà en place pour soutenir l'élaboration ou la mise à jour de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. L'appel de projets pour ce volet du programme prend fin le 19 juin 2019.

Au cours des 10 dernières années, plus de 900 municipalités et MRC rejoignant 91 % de la population ont amorcé ou complété une démarche "amie des aînés".

