Pour accompagner leurs croustilles Ruffles Ultracroquantes PFK Zinger, la plus pimentée de leurs collaborations à ce jour, la marque Ruffles et PFK proposent le Baril de glace, un bain froid en édition limitée qui vous aidera à faire redescendre la température

Procurez-vous un sac de croustilles Ruffles Ultracroquantes PFK Zinger aujourd'hui et rendez-vous sur les réseaux sociaux @rufflescanada pour courir la chance de gagner le Baril de glace.

TORONTO, le 28 juin 2024 /CNW/ - On ne veut pas en rajouter, mais quelque chose d'encore plus chaud que la canicule s'en vient : à la demande générale, Ruffles et PFK ont établi une nouvelle collaboration. Et cette année, préparez-vous à mettre du piquant dans votre vie comme jamais avec une saveur et une texture croquante inédites.

Ruffles Ultracroquantes PFK Zinger Baril de glace (Groupe CNW/PepsiCo Canada Aliments) Ruffles Ultracroquantes PFK Zinger Baril de glace

Voici les nouvelles croustilles assaisonnées Ruffles Ultracroquantes PFK Zinger. Ces croustilles offrent le parfait mélange entre le piquant du sandwich Zinger de PFK et la texture ultracroquante des croustilles Ruffles Ultracroquantes pour vous offrir une expérience de collation unique en son genre, et la plus pimentée des collaborations entre Ruffles et PFK à ce jour.

Le sandwich Zinger de PFK offre une bonne dose de piquant, tout comme ces croustilles. Alors pour vous permettre de faire redescendre la température de la façon la plus spéciale qui soit, Ruffles et PFK ont créé le Baril de glace en édition limitée, un bain froid en forme de baril de PFK qui possède un support pour déposer un sac de croustilles Ruffles Ultracroquantes PFK Zinger. Il faut bien avoir un endroit où déposer son sac quand on fait une saucette.

« La fameuse texture des croustilles Ruffles et le piquant du sandwich Zinger se marient parfaitement et offrent aux Canadiennes et Canadiens notre collaboration la plus audacieuse et pimentée à ce jour », dit Jess Spaulding, chef de la direction du marketing à PepsiCo Canada Aliments. « Pour profiter pleinement de cette collaboration qui ne manque pas de piquant, on a voulu trouver de quoi vous rafraîchir. Notre Baril de glace est un bon clin d'œil, façon Ruffles et PFK, au phénomène des bains froids sur les réseaux sociaux. »

« Les épices Zinger sont l'une de nos recettes les plus emblématiques. Et notre sandwich Zinger, avec son goût épicé et sa texture croustillante qui offrent le poulet frit le plus savoureux qui soit, est un véritable succès international. C'est avec joie que nous célébrons le Zinger en mettant du piquant dans l'été avec les toutes nouvelles croustilles Ruffles Ultracroquantes PFK Zinger », dit Katherine Bond-Debicki, directrice du marketing à PFK Canada.

Grâce à Ruffles et PFK, courez la chance de gagner votre propre Baril de glace. Dès ce vendredi, rendez-vous sur les pages TikTok ou Instagram @rufflescanada pour participer.

Et, bien sûr, le Baril de glace ne serait rien sans un sac de croustilles Ruffles Ultracroquantes PFK Zinger. Retrouvez les sacs de cette collaboration spéciale aux côtés des croustilles Ruffles Poulet Recette originale PFK (qui reviennent pour leur troisième année!) partout où sont vendus les produits Ruffles et dans les restaurants PFK sélectionnés au pays. Parce qu'une croustille extraforte, ça prend une saucette extrafrette.

