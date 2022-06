Potloc conclut une ronde de financement de série B de 35 M$ CA visant à accélèrer la croissance de sa technologie d'étude de marché qui change la donne à l'échelle mondiale

Ciblant un marché de 40 milliards de dollars canadiens pour les études, des investisseurs soutiennent la plus récente entreprise de données de Montréal qui offre une approche révolutionnaire pour assurer une meilleure qualité des données grâce au ciblage précis et à la rapidité de pointe de l'industrie

MONTRÉAL, 22 juin 2022 /CNW/ - Potloc, l'entreprise de technologie d'étude de marché qui révolutionne les sondages en proposant de nouvelles normes relatives à la qualité de données, à la précision et à la rapidité grâce à sa technologie d'échantillonnage sur les réseaux sociaux, annonce aujourd'hui la conclusion d'une ronde de financement de 35 M$. Cette ronde de financement a été dirigée par Investissement Québec puis par First Ascent Ventures et les investisseurs initiaux Brightspark Ventures , Desjardins Capital , Cap Horn , Fonds Ecofuel et le Fonds de démarrage de BDC Capital . Les Services Financiers Innovation CIBC sont venus compléter la ronde avec un financement par emprunt. Cette augmentation marque le deuxième cycle de financement de Potloc au cours des 18 derniers mois, portant l'investissement total à 58 M$ CA.

Le financement servira à accélérer sa stratégie de mise en marché en Amérique du Nord et en Europe et à poursuivre le développement de la technologie d'échantillonnage sur les médias sociaux axée sur l'apprentissage automatique de Potloc, qui améliore considérablement la qualité des données de premier rang acquises au moyen de sondages auprès des consommateurs. Ce qui distingue Potloc, c'est sa capacité unique de cibler un créneau pour sonder les consommateurs et les professionnels que personne d'autre ne peut atteindre.

Les nouveaux membres du conseil d'administration sont Marie-Michèle Caron, présidente des marchés internationaux chez Thryv et Tony van Marken, cofondateur et associé directeur chez First Ascent Ventures. Ces derniers se joignent aux deux fondateurs et à Guillaume Jacquet, vice-président exécutif responsable des produits chez Lightspeed Commerce.

Mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité des données afin de prendre de meilleures décisions

Visant un marché de 40 milliards de dollars canadiens en faisant des sondages auprès des consommateurs l'outil de prise de décisions préféré des chefs d'entreprise mondiaux, Potloc a vu ses ventes doubler chaque année depuis quatre ans. Cela est dû au fait que sa clientèle composée de sociétés mondiales de conseils en gestion et de clients du palmarès Fortune 500 a adopté la nouvelle approche de l'entreprise pour obtenir des renseignements auprès d'auditoires précis, et qu'elle a considérablement augmenté son niveau et son volume d'engagement.

« L'obtention de données de premier rang de grande qualité a été un talon d'Achille pour l'industrie de la recherche en raison de méthodes désuètes et inadéquates d'études auprès des consommateurs. Nous aidons nos clients à prendre de meilleures décisions chaque jour grâce à la qualité exceptionnelle de nos données. La crise de la COVID-19 a mis en lumière la nécessité pour les entreprises de se réinventer en étant à l'écoute de leurs marchés. L'adoption rapide par les clients et les taux de rétention et de réengagement très élevés démontrent que les clients voient une valeur commerciale concrète dans notre approche novatrice à l'égard des études auprès des consommateurs, » a déclaré Rodolphe Barrere, cofondateur et chef de la direction de Potloc, qui a été nommé parmi les meilleurs dirigeants du secteur des technologies sur la liste « Forbes Under 30 » en 2021 .

Faire progresser la recherche et le développement en science des données afin d'offrir un ciblage précis des créneaux et une qualité de données inégalée

Après être passée de 60 à 230 employés au cours de la dernière année, Potloc, qui a récemment reçu un prix Deloitte Fast 50 2021 Companies-to-watch , prévoit d'embaucher 120 employés supplémentaires à Montréal, New York et Paris. Grâce à de nouveaux investissements dans la science des données, Potloc continuera de développer l'apprentissage automatique dans sa technologie d'échantillonnage sur les médias sociaux tout en faisant passer sa plateforme d'analyse au niveau supérieur, offrant ainsi à ses clients des renseignements de qualité adaptés à leurs décisions d'affaires particulières.

« Notre équipe est fière de s'associer à nouveau aux succès et aux projets de croissance de Potloc. L'entreprise se distingue de plus en plus par sa manière innovante d'aborder les études sur les consommateurs et l'information commerciale, en offrant des analyses sur mesure aux entreprises et organisations souhaitant répondre aux besoins en constante évolution de leur clientèle. Investissement Québec demeurera aux côtés des jeunes entreprises québécoises prometteuses, afin de leur donner tous les outils nécessaires pour qu'elles maintiennent leur compétitivité à l'échelle locale et internationale, tout en contribuant au développement économique de toutes les régions du Québec », a affirmé Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Une liste mondiale de grandes entreprises clientes

Les résultats des études de Potloc sont utilisés par les plus grandes firmes d'experts-conseils du monde, ainsi que par les marques grand public de pointe dans les domaines de la vente au détail, des biens de consommation, des services alimentaires, des services financiers, des soins de santé, du transport et de l'automobile, de la fabrication et de l'équipement industriel. Avec une clientèle mondiale des secteurs entreprise-consommateur et interentreprises (dont Roland Berger , KPMG , EY-Parthenon , Lowe's et L'Oréal ), les revenus de Potloc ont plus que doublé d'une année à l'autre au cours des quatre dernières années, car elle s'est établie en tant qu'experte dans l'extraction rapide de renseignements précis et très ciblés auprès de consommateurs souvent difficiles à atteindre.

« Potloc est une histoire de croissance dont nous sommes ravis de faire partie. L'entreprise révolutionne les anciennes méthodes en offrant une valeur concrète par de nouvelles méthodes, et elle a une incidence majeure sur la façon dont les entreprises acquièrent des renseignements sur les consommateurs pour prendre des décisions. Tous les indicateurs clés de rendement pour la croissance des entreprises affichent une tendance très positive à mesure que les entreprises découvrent comment Potloc peut recueillir des renseignements exacts auprès des consommateurs issus de créneaux. Nous sommes très fiers d'ajouter Potloc au portefeuille d'investissement de First Ascent Ventures », a déclaré Tony van Marken, associé directeur et cofondateur de First Ascent Ventures.

À propos de Potloc

Entreprise spécialisée dans la technologie d'études de marché, Potloc a mis au point une technologie d'échantillonnage inédite sur les réseaux sociaux ciblant des répondants dans le monde entier avec une extrême précision et une grande rapidité pour aider les marques et cabinets de conseils les plus influents à mieux comprendre leur clientèle et à relever les défis stratégiques grâce à des données exactes. Pour en savoir plus, visitez www.potloc.com

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance des investissements et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen de solutions financières et d'investissements adaptés. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec. Pour en savoir plus : https://www.investquebec.com/international/fr

À propos de First Ascent Ventures

First Ascent Ventures investit dans des entreprises technologiques émergentes qui construisent la prochaine génération de logiciels interentreprises perturbateurs en tirant parti du nuage de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique, des mégadonnées, de la 5G, de la mobilité et de l'IOT, tout en mettant l'accent sur les entreprises qui relèvent les défis associés à la confidentialité et à la sécurité des données en entreprise. First Ascent Ventures est à la recherche d'équipes de direction et d'entrepreneurs exceptionnels et engagés qui cherchent non seulement un soutien financier, mais aussi l'expérience et l'expertise de cadres performants des secteurs des finances et de l'exploitation qui peuvent créer un catalyseur de croissance et, au bout du compte, une sortie réussie pour tous les actionnaires. Pour en savoir plus, consultez le www.firstascent.vc

