Possibilités forestières 2023-2028 - Le Forestier en chef modifie les possibilités annuelles de récoltes forestières suivant la création des aires protégées annoncée en juin 2022

ROBERVAL, QC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le Forestier en chef, monsieur Louis Pelletier, annonce qu'il modifie les possibilités forestières de la période 2023-2028, en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Cette modification des possibilités annuelles de récolte de bois en forêt publique fait suite à la création, par le gouvernement du Québec en juin 2022, de 11 nouvelles aires protégées. Six des 11 territoires sont de nouvelles aires protégées alors que cinq constituent des agrandissements d'aires protégées existantes. Situées dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des Laurentides, de Lanaudière, de l'Outaouais, du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue, ces nouvelles aires protégées couvrent une superficie de 74 400 hectares de forêt publique sous aménagement.

Citation du Forestier en chef, Louis Pelletier

« Lorsque la vocation d'un territoire forestier est modifiée à la suite d'une décision du gouvernement du Québec ou qu'un événement imprévu représente un risque pour la pérennité de la forêt, ma responsabilité est de tenir compte des changements touchant la forêt et de modifier les possibilités forestières lorsque la situation le requiert ».

Changements des possibilités annuelles de récolte de bois pour 6 régions

Jusqu'à leur mise en réserve par le gouvernement du Québec, les superficies couvrant les nouvelles aires protégées décrétées en juin 2022 étaient consacrées à des activités d'aménagement forestier. Afin de refléter les décisions gouvernementales en termes de protection du territoire et de la biodiversité et dans un souci de pérennité de la ressource, les possibilités forestières de la période 2023-2028 seront réduites de 85 100 mètres cubes de bois par an. À l'échelle du Québec, les possibilités forestières passeront ainsi de 35 001 900 à 34 916 800 mètres cubes de bois annuellement.

Pour obtenir des informations détaillées au sujet de la modification des possibilités forestières, consultez la fiche Possibilités forestières 2023-2028 - Mise à jour de mars 2023 sur le site Internet du Forestier en chef.

Le calcul des possibilités forestières : une responsabilité confiée au Forestier en chef

Rappelons que les possibilités forestières correspondent au volume maximal des récoltes annuelles de bois qui peut être prélevé en forêt publique tout en assurant le renouvellement et l'évolution de la forêt sur la base des objectifs d'aménagement durable des forêts. Elles sont déterminées par le Forestier en chef tous les 5 ans, pour chaque région et pour chaque essence forestière. Les possibilités forestières peuvent être modifiées par le Forestier en chef au cours d'une période quinquennale afin de refléter les informations les plus récentes sur l'état de la forêt ou des changements liés à son utilisation.

