Possibilité de prise d'images : la STM met en service son dernier train AZUR

MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Montréal (STM) met en service le dernier train AZUR reçu de l'usine d'Alstom de La Pocatière. Ce train vient ainsi compléter la commande de 17 trains supplémentaires annoncée en 2018.

La 639e voiture a été reçue à la fin novembre aux ateliers Youville de la STM. C'est donc dire qu'au total 71 trains AZUR font maintenant partie du matériel roulant de la STM et circulent sur les lignes orange et verte. Les 423 trains MR-73 viennent compléter sa flotte.

« Après plus d'une décennie de travail colossal à l'interne, la mise en service de ce dernier train AZUR revêt une importance particulière, voire historique. Ce sont d'abord les clients qui bénéficient aujourd'hui de plus de trains modernes, performants et plus confortables, qui offrent notamment 8 % d'espace supplémentaire et une ventilation améliorée », a fait savoir Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la STM.

« Nous sommes très privilégiés de travailler en partenariat avec la STM, une organisation qui a une vision claire de ce que doit, et peut devenir, la mobilité à Montréal. C'est avec une grande fierté et l'objectif commun de faire passer les usagers du transport en commun avant tout que nous participons au développement de la mobilité durable à Montréal en étant au cœur des projets de la STM, de la mise en service de la première voiture de métro de la STM il y a plus de 50 ans, au développement d'un centre de contrôle intégré jusqu'à cette dernière génération de trains AZUR », a ajouté Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.

« C'est un projet phare de la STM qui prend fin et nous avons de quoi être fiers de sa réalisation. Ce n'est pas pour rien que le bureau de projet, qui avait été créé en 2006, a déjà remporté un prestigieux prix en gestion de projet, lui qui a orchestré toutes les phases liées à l'intégration de ces nouvelles voitures de métro. Maintenant, c'est à la clientèle à en retirer des bénéfices grâce à la mise en service de 71 nouveaux trains », a indiqué, pour sa part, Luc Tremblay, directeur général de la STM.

Portant le numéro 10-711, le train circulera, dès mardi le 14 décembre, sur la ligne orange pour son premier tour de rail. Il sera d'ailleurs possible, pour les représentants des médias, de prendre des images de ce train à la station Henri-Bourassa, sur le quai 2 direction Montmorency, entre 11h30 et 12h.

Rappelons que...

C'est le 22 octobre 2010 que la STM signait avec le Consortium Bombardier-Alstom (CBA) le contrat d'acquisition initial des voitures de métro AZUR. Le 12 novembre 2018, les gouvernements du Québec et d'Ottawa annonçait l'acquisition de 17 trains AZUR supplémentaires. Et, c'est le 7 février 2016 que la STM a procédé à la mise en service clientèle d'un premier train AZUR sur la ligne orange.

