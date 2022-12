CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 30 nov. 2022 /CNW/ -- Positec Tool Corporation a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael A. Jones, leader du secteur, au poste de président et chef de la direction de Positec en Amérique du Nord, qu'il occupera à compter du 30 novembre 2022. Auparavant, M. Jones a été vice-président directeur de Ranpak Holdings Corp.

Michael A. Jones, président et chef de la direction de Positec North America. (PRNewsfoto/Positec)

« Fort de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de l'approvisionnement national et international et de l'excellence en matière de vente et de services pour un large éventail de biens destinés aux consommateurs et aux professionnels, Michael se joint à Positec à un moment où l'innovation en matière de produits et la croissance du portefeuille sont remarquables, a déclaré Ben Dalziel, vice-président directeur des ventes et du marketing, et membre exécutif du conseil d'administration de Positec. Les compétences de Michael en matière de promotion de l'excellence en affaires sont inégalées et nous sommes ravis qu'il guide la stratégie et les activités de Positec à un moment aussi important de l'histoire de notre entreprise. »

Au début de sa longue carrière de cadre chez General Electric, M. Jones a vécu à Budapest, en Hongrie, avec sa famille où il a occupé le poste de directeur commercial Europe au sein de la branche GE European Lighting, Appliance and Power Control. Il a servi les marchés de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Il est ensuite devenu président des activités de l'entreprise de Husqvarna AB pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, puis il a occupé des postes de direction chez Lowe's Companies, Inc., dont celui de chef du marchandisage, puis de vice-président directeur et chef du service à la clientèle pour le centre de rénovation du détaillant.

« De concert avec le conseil d'administration, je suis très optimisme quant à l'avenir de Positec et de ses grandes marques, a déclaré M. Jones. Le fondateur, Don Gao, et son équipe de direction mondiale, qui possèdent les meilleures capacités éprouvées en matière de R et D et de développement de marque, ont bâti un portefeuille de produits novateurs et je vois un énorme potentiel de croissance pour les années à venir. »

Positec a récemment lancé la marque Kress en Amérique du Nord, introduisant de nouvelles technologies de batterie révolutionnaires pour les professionnels de la pelouse et les paysagistes. De plus, l'entreprise innove en matière de robotique de calibre professionnel destinée au grand public pour des applications domiciliaires et à l'extérieur.

À propos de Positec Corporation :

Positec Tool Corporation, dont le siège social est situé à Suzhou, en Chine, et dont le siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, fabrique des outils électriques, de jardinage et de paysagisme sous les marques WORX®, Rockwell®, Kress® et Cat®. Les outils WORX, Rockwell, Kress et Cat font partie du groupe d'entreprises Positec, qui pense, conçoit et fabrique des outils électriques depuis 1994. Positec Tool Group commercialise et distribue ses outils électriques et de jardinage WORX ainsi que ses outils électriques Rockwell à des détaillants de produits de rénovation domiciliaire aux États-Unis et au Canada. Les produits Kress sont vendus exclusivement par des marchands indépendants. Depuis sa création en 1994, Positec a connu une croissance sans précédent dans l'industrie et emploie près de 4 000 personnes dans 12 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site http://www.positecgroup.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1959561/Michael_Jones_Headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1958776/Positec_Logo.jpg

SOURCE Positec

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Matt Lochel, [email protected], 803 984-2883