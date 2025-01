Le leader international de la technologie des batteries, des outils électriques et de la robotique tirera parti du financement pour poursuivre l'innovation et l'expansion mondiale

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 14 janvier 2025 /CNW/ - Positec Group Ltd., un leader mondial de la fabrication et de l'innovation, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu des engagements pour sa première ronde de financement par actions, un investissement de 250 millions de dollars qui sera mis à profit pour la recherche et le développement et le développement de produits alors que Positec poursuit l'expansion mondiale de ses marques destinées aux consommateurs. Le financement a été dirigé par Frontier Investment, auquel se sont joints d'autres institutions d'investissement bien connues, dont Rockets Capital, CLSA Capital Partners et NRL Capital, etc. Fondé en 1994, Positec Group est reconnu dans le monde entier pour ses tondeuses robotisées et son équipement extérieur alimenté par batterie - à des fins commerciales et de consommation.

« Obtenir notre première ronde de financement par actions est une étape importante pour notre organisation, a déclaré Don Gao, fondateur et chef de la direction de Positec Group. Cet investissement reconnaît trois décennies d'innovation technologique, d'excellence opérationnelle et d'engagement envers le développement durable. Ce financement permettra de poursuivre la recherche et le développement continus sur la technologie de l'énergie verte et les produits intelligents, ce qui alimentera l'expansion du marché de Positec, tandis que nous cherchons à accélérer l'électrification et la transformation du marché mondial des outils. Fait important, Positec se réjouit à l'idée d'offrir aux investisseurs et aux partenaires une croissance élevée et des rendements de valeur à long terme et de contribuer positivement à notre industrie. Personnellement, je suis extrêmement fier et reconnaissant envers notre équipe mondiale pour son travail acharné et son dévouement qui ont fait de ce moment une réalité."

En tant que leader mondial des tondeuses robotisées autonomes, le groupe Positec a vendu plus d'un million d'unités de sa tondeuse robotisée de premier plan sous sa marque grand public Worx. Selon des rapports publiés par GfK au cours des dernières années, les tondeuses robotisées Worx continuent de se classer au premier rang sur le plan de la part de marché omnicanal*. Alors que la catégorie des tondeuses robotisées passe du fil de frontière à la technologie sans fil, Positec s'est imposée comme le leader des technologies anciennes et nouvelles. Au sein de sa division de consommation, l'entreprise a lancé le premier robot tondeuse robotisé sans frontières au monde qui tire parti de la technologie visuelle et des algorithmes de réseau neuronal, ce qui résout le problème de l'installation encombrante et permet d'utiliser le produit immédiatement hors des sentiers battus. En 2024, la Worx Landroid Vision était la tondeuse robotisée la plus vendue en Europe*.

Grâce à sa marque commerciale, Kress, Positec Group a introduit la technologie RTKn, qui a redéfini la technologie sans fil pour les tondeuses robotisées à usage résidentiel et commercial grâce à des données de localisation précises. Plutôt que d'exiger de multiples antennes sur place comme d'autres tondeuses RTK, la technologie de Positec tire parti d'un réseau mondial d'antennes de station de base, ce qui permet à n'importe quelle tondeuse dans la zone de couverture du réseau de fonctionner de façon transparente sans antenne locale. Les percées technologiques et les produits de Positec ont permis aux tondeuses robotisées de remplacer les tondeuses à gazon traditionnelles à grande échelle.

« Cet investissement est extrêmement stimulant pour les initiatives mondiales en cours de Positec Group, a déclaré Michael Jones, président et chef de la direction de Positec Americas. « Tout en honorant l'engagement à vie de Don Gao à révolutionner l'industrie, ces fonds permettent également à l'organisation de poursuivre sa croissance à deux chiffres sur le marché de détail américain et de renforcer davantage ses ressources pour pénétrer le marché commercial sous la marque Kress. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe de direction mondiale pour déployer ce capital en fonction des priorités stratégiques alors que nous continuons d'innover et d'offrir des produits de premier ordre aux consommateurs et aux professionnels. »

Alors que Positec Group met davantage l'accent sur le marché des jardins commerciaux, Kress a introduit une nouvelle technologie de batterie exclusive qui offre le seul choix viable pour les paysagistes commerciaux de remplacer le gaz. La batterie offre jusqu'à 8 minutes de charge mobile, plus de 3 000 cycles (10 fois la norme de l'industrie) et des performances de décharge à haute puissance correspondant à la puissance des outils à gaz, éliminant ainsi les anciens irritants associés aux outils à batterie dans l'espace commercial. Cela permet à l'industrie commerciale, qui cherche depuis longtemps une solution de rechange viable à son héritage d'équipement de moteur à deux temps bruyant, odorant et nocif, de faire une transition réussie vers une technologie qui est meilleure pour l'utilisateur final, les clients commerciaux et l'environnement, le tout sans compromettre la puissance, temps d'exécution ou coût.

Pour en savoir plus sur Positec Group et sa famille de marques grand public et commerciale, visitez le site http://www.positecgroup.com/.

À propos de Positec Group :

Positec Group Ltd., dont le siège social est situé à Suzhou, en Chine, et dont le siège social nord-américain est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, a toujours adhéré à la mission d'innovation continue, de mener la révolution des outils et d'améliorer la vie des gens, ainsi qu'au concept de marque : « Notre mission, zéro émission. » Positec Group fabrique des outils pour la pelouse, le jardin et des outils électriques sous les noms de marque WORX®, Rockwell®, Kress® et Cat®. Depuis sa création en 1994, Positec a connu une croissance de pointe et a pénétré le marché mondial, avec des ventes dans près de 70 pays et régions du monde. Positec compte 15 filiales de marketing à l'étranger, 4 centres de recherche et développement et 4 bases de fabrication dans le monde. L'entreprise a demandé plus de 8 000 brevets dans le monde et a participé à la formulation de nombreuses normes industrielles nationales et internationales. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.positecgroup.com/.

