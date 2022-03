Poseidn choisit LABOUR comme agence de référence en relations publiques (AOR)

« Nos produits sont simples d'utilisation et disponibles dans différentes saveurs pour créer des boissons avec ou sans alcool, du thé ou du chocolat chaud. », partage Samuel Côté, fondateur de Poseidn. « Avec son équipe basée à Montréal et à Toronto, LABOUR comprend les différences entre le marché francophone et anglophone. L'équipe francophone, ayant une connaissance approfondie de notre réalité actuelle au Québec, travaillera de près avec l'équipe de Toronto pour adapter notre message au marché du Canada-anglais pour nous permettre de faire valoir nos produits à de nouveaux consommateurs. »

Poseidn est une entreprise innovante de bombes 3D qui se dissolvent pour créer des cocktails exquis, des boissons chaudes et des boissons fonctionnelles. Sa technologie d'impression 3D consiste à solidifier de très petites couches (jusqu'à 50 micromètres) d'aliments les unes sur les autres. Il s'agit d'une technologie supérieure qui est pleine de possibilités et qui permet de former des ingrédients dans n'importe quelle forme. Les produits Poseidn sont disponibles en ligne et dans plus de 150 magasins à travers le Canada.

À propos de LABOUR

LABOUR est une agence de communication créative indépendante qui possède de l'expérience sur tous les médias et toutes les plateformes. Basée à Toronto avec un bureau à Montréal, l'agence offre des solutions de marketing créatif et de communication qui reposent sur une combinaison unique de planification judicieuse, de créatifs puissants et de relations publiques engageantes permettant d'obtenir des résultats inégalés. LABOUR offre une gamme de services intégrés qui comprend les relations médias, le marketing d'influence, la publicité, le marketing expérientiel, la création de contenu destiné aux médias sociaux, au web et à la télé, et plus encore. Des publicités télé plus traditionnelles aux relations avec les influenceurs, du contenu commandité aux événements en passant par l'expérientiel et plus encore, LABOUR fait de tout. Son mantra? Faites du beau. Faites du bon. Faites du bruit. Pour en savoir plus, visitez www.labourcreative.ca et suivez LABOUR sur Instagram et LinkedIn.

