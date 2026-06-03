Portrait stratégique Brio Management des dirigeants de moyennes et grandes entreprises québécoises - L'IA dans les entreprises québécoises : massive en surface, fragile en profondeur

92 % des dirigeants utilisent l'IA. 66 % la vivent comme un mal nécessaire.

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Brio Management, cabinet conseil en stratégie et management, lance aujourd'hui sa toute première étude signature, qui sonde les dirigeants québécois sur la transformation amenée par l'intelligence artificielle dans leurs organisations. Réalisée en partenariat avec Léger auprès de 200 cadres et exécutifs de moyennes et grandes entreprises québécoises, l'étude s'appuie sur le panel Léo Décision, un dispositif unique en Amérique du Nord, développé conjointement par Léger et le Pôle des dirigeants de HEC Montréal, pour offrir un accès rare et rigoureux à la réalité des équipes de direction.

Les résultats sont clairs : les dirigeants québécois suivent le mouvement, et la grande majorité (75 %) se dit optimiste quant aux perspectives de leur organisation pour les cinq prochaines années. Mais cet optimisme coexiste avec une ambivalence révélatrice : 66 % qualifient pourtant l'IA de « mal nécessaire ». Une expression qui traduit un inconfort réel face à une technologie qui avance plus vite que la capacité des organisations à l'apprivoiser.

Sur le plan de l'adoption, 92 % des dirigeants utilisent l'IA, et 89 % des organisations l'ont formellement implantée. Cependant, 58 % des répondants décrivent une implantation partielle ou à faible maturité. Les applications demeurent en grande partie utilitaires (rédaction, formatage, recherche d'information) et les gains se mesurent surtout en termes de temps (72 %). La transformation organisationnelle structurelle, génératrice de valeur durable et d'avantages compétitifs réels, demeure en grande partie à construire.

« Ce que notre étude révèle, c'est qu'utiliser l'IA ne suffit pas, encore faut-il savoir pourquoi, comment, et avec quels résultats attendus. Les dirigeants québécois ont dit oui à l'IA, mais maintenant, ils ont besoin d'un plan, des objectifs mesurables et des phases d'expérimentation pour en tirer une valeur réelle. C'est exactement là que Brio intervient - non pas pour parler de technologie, mais pour transformer une adoption généralisée en résultats d'affaires chiffrables en dollars. », mentionne Caroline Ménard, présidente de Brio Management.

Ce diagnostic est confirmé par Marie-Odette St-Hilaire, Ph. D., Cheffe de pratique IA de Brio : « Sans réflexe de mesure, on ne sait pas vraiment si l'IA crée de la valeur ou si on se raconte une histoire. Devenir une organisation qui mesure, qui apprend, qui ajuste : c'est peut-être le changement le plus difficile, et le plus nécessaire si on souhaite réussir. »

Un désalignement au sommet des organisations

Trois signaux d'alerte: D'abord, un désalignement critique. Près de la moitié (43 %) des cadres identifient l'IA comme une priorité stratégique, contre seulement 27 % des exécutifs. Ce fossé n'est pas anodin : il signale que la pression de transformation vient du terrain, pendant que la vision stratégique sur l'IA tarde à s'affirmer au sommet. Le risque est réel de voir l'IA se développer tous azimuts, sans cap clair ni alignement des équipes, perdant toute capacité de créer de la valeur réelle pour les organisations. Ce constat ouvre aussi la voie à une occasion réelle de transformer l'IA en levier concret de création de valeur.

L'IA change les façons de faire. Les métriques, elles, n'ont pas suivi.

Deuxième signal d'alerte : l'absence de mesure adaptée. Si 84 % des dirigeants estiment utile ou très utile l'implantation de l'IA, seulement 38 % ont revu leurs indicateurs de performance pour en mesurer les effets réels. La majorité des organisations évaluent donc encore leur performance avec des outils conçus pour un monde pré-IA. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire qu'elles mesurent combien de tâches sont accomplies ou combien de temps est économisé, mais elles ne peuvent pas évaluer la qualité du travail généré par l'IA, l'apprentissage des équipes ou l'impact réel sur les clients.

D'ailleurs, 65 % des organisations disposent d'un plan d'implantation, clair ou partiel. Et les résultats sont éloquents : les entreprises dotées d'un plan sont deux fois plus nombreuses à juger l'implantation facile (66 % contre 30 %), et 90 % estiment que celle-ci a été utile. Un plan structuré, c'est ce qui distingue une adoption généralisée d'une transformation organisationnelle réelle et mesurable.

Les vrais freins ne sont pas technologiques. Ils sont humains et organisationnels.

Troisième signal d'alerte : les obstacles à surmonter ne sont pas là où on les attend. 84 % des dirigeants reconnaissent qu'il reste encore beaucoup à faire. Les obstacles les plus souvent cités ne relèvent pas de l'infrastructure technologique ou des capacités de l'IA elle-même. Ils sont d'ailleurs : les enjeux de cybersécurité (41 %), les préoccupations éthiques et légales (31 %), le manque de compétences internes (29 %) et la résistance au changement (22 %).

Les besoins d'accompagnement révèlent la même tendance. Plutôt que de demander de meilleure technologie, les organisations réclament : de la formation des équipes (38 %), de l'aide pour choisir les bons outils (35 %) et du soutien pour identifier les opportunités pertinentes (35 %).

Pour télécharger l'étude complète, cliquez ici.

À propos de Brio

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SOURCE Brio Management

Source : Brio Management, cabinet conseil en management; Demandes d'informations : Brio Management, Annie R Gervais, [email protected], 514-501-1511