Portrait régional de l'effectif infirmier 2019-2020 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : des différences quant à l'emploi à temps complet et la formation universitaire

RIMOUSKI, QC, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a dévoilé aujourd'hui qu'au 31 mars 2020, 936 infirmières et infirmiers exerçaient la profession dans l'ensemble de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, soit 784 sur le territoire de la Gaspésie et 152 aux Îles. L'effectif infirmier de la Gaspésie n'enregistre aucune variation au cours de la dernière année, mais celui des Îles a augmenté de 9 % (13 infirmières et infirmiers de plus). Le nombre d'infirmières et infirmiers en soins directs par 1 000 habitants est de 9,04 en Gaspésie et de 11,08 aux Îles, comparativement à 7,34 pour l'ensemble du Québec. Parmi leurs effectifs, la Gaspésie compte huit infirmières praticiennes spécialisés et infirmiers praticiens spécialisés (IPS) et 96 infirmières et infirmiers autorisés à faire des activités de prescription (13 % de l'effectif), et les Îles, trois IPS et 59 prescripteurs (40 % de l'effectif).

On note d'importantes différences entre ces deux sous-régions quant à l'emploi à temps complet. En effet, 68 % de l'effectif de la Gaspésie travaille à temps complet, soit l'un des taux les plus élevés de la province, comparativement à seulement la moitié de l'effectif aux Îles. Par ailleurs, la proportion de l'effectif titulaire d'un baccalauréat atteint 54 % aux Îles, contre 36,6 % en Gaspésie (moyenne provinciale de 48 %). Toutefois, les deux régions se rejoignent sur un aspect : entre 21 et 23 % de l'effectif est âgé de 55 ans ou plus. Il s'agit des seules régions où cette proportion dépasse 20 %. Néanmoins, 25 infirmières et infirmiers de la relève ont intégré la profession en 2019-2020, soit 21 en Gaspésie et quatre aux Îles, ce qui constitue dans l'ensemble une augmentation de 4 % par rapport à 2018-2019.

