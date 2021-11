Portrait préliminaire des postes électifs à Montréal - Plus de femmes et de jeunes représenteront les citoyennes et citoyens

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après l'élection du 6 et 7 novembre et en ce jour d'assermentation pour une majorité d'élus-es, Élections Montréal dévoile un portrait préliminaire des personnes qui occuperont les postes électifs de la Ville de Montréal. Ce portrait est basé sur les résultats officiels du 9 novembre en comptant les 6 personnes qui ont obtenu la majorité des votes exprimés, mais dont l'élection fait l'objet d'une requête pour un nouveau dépouillement.

Le portrait statistique fait ressortir qu'un plus grand nombre de femmes et de jeunes accéderont au poste d'élus municipaux.Ce sont donc 61 femmes (59,2 %) et 42 hommes (40,8 %) qui pourraient occuper l'un ou l'autre des 103 postes électifs de la Ville de Montréal. Lors de la dernière séance du conseil municipal, le 27 septembre dernier, ce dernier était composé de 29 femmes et 34 hommes et de deux postes vacants pour un total de 65 sièges. Un bilan définitif des personnes élues sera présenté dans les semaines qui suivront les nouveaux dépouillements.

Les femmes plus nombreuses

Selon les données préliminaires, outre la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, aussi réélue à la mairie de l'arrondissement de Ville-Marie, 8 femmes ont obtenu la majorité des voix dans l'élection des 18 autres mairies d'arrondissement (44,4 %). C'est aussi le cas pour 26 femmes aux 46 postes de conseillère de la Ville (56,5 %) et également 26 autres aux 38 postes de conseillères d'arrondissement (68,4 %).

Les jeunes mieux représentés

Les données indiquent aussi que 41 nouveaux visages font leur entrée sur la scène politique municipale montréalaise, dont plusieurs jeunes de moins de 35 ans. Le plus jeune élu a 26 ans et siégera au conseil d'arrondissement de Lachine. Ce sont 17 candidates et candidats de 35 ans et moins qui ont été élus-es, soit 13 femmes et 4 hommes. Parmi ces jeunes élu-es, 11 siégeront au conseil municipal, soit deux de plus qu'en 2017.

Toujours selon les données à ce jour, mentionnons que Projet Montréal - Équipe Valérie Plante a fait élire 53 personnes, Ensemble Montréal - Équipe Denis Coderre 38 personnes élues et deux partis locaux, Équipe Anjou et Équipe LaSalle Team, ont fait élire respectivement 5 et 7 personnes pour un total de 103 personnes élues.

Composition éventuelle du conseil municipal

Équipe Projet Montréal - Équipe Valérie Plante serait formée de 36 personnes élues au conseil municipal pour former la majorité sur les 65 sièges. L'Opposition officielle serait composée de 23 membres avec Ensemble Montréal - Équipe Denis Coderre. Deux autres formations seront présentes: Équipe LaSalle Team avec 3 élus-es et Équipe Anjou 2 personnes. Finalement, un élu siège comme indépendant depuis le 8 novembre.

SOURCE Élections Montréal

Renseignements: Mathilde St-Vincent 514 242-6852, [email protected]