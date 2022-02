Portrait d'une génération dans le cadre du rapport « Travaillons ensemble » - Rétention de la main-d'œuvre : le bien-être au travail et le retour au bureau au cœur de la solution

MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Forum économique de la relève d'affaires 2022, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) présentait en primeur aujourd'hui les résultats de l'édition 2022 du projet de recherche et de concertation Travaillons ensemble, qui brosse un portrait global des intérêts et des besoins des jeunes en ce qui a trait aux conditions de travail. Les résultats de la première édition du projet de recherche démontrent notamment que le salaire est loin d'être suffisant pour attirer et pour retenir les jeunes professionnels, en plus de démontrer que la perspective du retour au bureau génère un certain engouement.

Des priorités en conciliation travail-vie personnelle au-delà du salaire

En se basant sur un salaire annuel de 50 000 $, l'enquête démontre que la moitié des jeunes professionnels se disent prêts à accepter une baisse de salaire de 5 000 $ pour un nouvel emploi qui leur offrirait la possibilité de consacrer plus de temps à leur vie personnelle. En effet, 59 % des répondants accepteraient une baisse de salaire pour un emploi qui offrirait des semaines de quatre jours, deux mois de vacances payés après cinq ans d'ancienneté ou une banque de vacances illimitées, à condition que le travail soit fait.

L'enquête permet également d'illustrer les éléments fondamentaux que recherchent les professionnels de 16 à 35 ans chez leur employeur. Plus de 80 % d'entre eux souhaitent avoir accès à de la formation continue (89 %), désirent également de la transparence de la part des employeurs (83 %) et veulent se sentir impliqués dans les décisions de l'entreprise (81 %).

L'expérientiel est-il l'avenir au bureau ?

Les professionnels de 16 à 35 ans démontrent une certaine ouverture envers le retour au bureau, signe d'une pandémie de COVID-19 qui s'étire.

À ce titre, 82 % d'entre eux affirment que l'organisation d'activités sociales ou de rencontres d'équipe sur une base régulière les inciterait à se présenter plus souvent sur les lieux de travail. Le fait que l'employeur paie la nourriture, le café ou la boisson (81 %) et de plus beaux lieux de travail (81 %) ont aussi la cote auprès des personnes sondées.

Le rapport de recherche Travaillons ensemble est basé sur une année de recherche au cours de laquelle deux sondages et un focus group ont été menés par la firme Léger. L'enquête résume les besoins et les attentes des jeunes professionnels de 16 à 35 ans.

« On le sait tous, la pénurie de main-d'œuvre est un véritable défi avec lequel les employeurs doivent jongler au quotidien. Le salaire demeure important pour attirer et pour retenir les jeunes professionnels dans les entreprises, mais on constate que le salaire n'est pas tout. Il y a bien d'autres avantages sociaux qui entrent en ligne de compte, des assurances au fonds de pension en passant par la formation. Ce que les jeunes professionnels nous disent dans ce sondage, c'est qu'il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur au travail. »

Pierre Graff, Président-directeur général du RJCCQ

À propos de Travaillons ensemble

Lancé en 2021 afin de répondre aux changements radicaux connus par le monde du travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Travaillons ensemble est un projet de recherche visant à créer un portrait global des intérêts et des besoins des jeunes en ce qui a trait aux conditions de travail.



L'objectif est de sonder les jeunes âgés de 16 et 35 ans sur leurs préférences en matière de condition de travail et de présenter les résultats obtenus aux employeurs afin de conscientiser ces derniers sur l'adaptation nécessaire à appliquer dans leurs milieux de travail pour répondre aux besoins de la jeunesse et ainsi favoriser les échanges intergénérationnels.



Si vous souhaitez en savoir plus sur l'étude et tenir une activité avec nous en lien avec ce projet, contactez-nous en cliquant sur ce lien https://rjccq.com/activite/travaillons-ensemble/

À propos de FERA

Ces résultats ont été présentés lors de la 7e édition du Forum économique de la relève d'affaires (Fera) organisée par le RJCCQ. Cette année, l'événement regroupait plusieurs centaines de participants, employés ou employeurs, et abordait plusieurs autres thématiques concernant directement l'actualité et la relève d'affaires au Québec. Des réflexions sur la santé mentale, sur la conciliation travail-vie personnelle, sur les aspects distinctifs des meilleures entreprises et sur le rehaussement des compétences, ont eu lieu en présence de différentes personnalités telles que Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Dominic Roy, directeur du Centre de services en ressources humaines et sécurité corporative chez Hydro-Québec, Lucie Houle, vice-présidente culture et talent, secteur expérience employé chez Banque Nationale, Vincent Stanley, directeur de la philosophie chez Patagonia, ainsi que Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale, NASA.

À propos du RJCCQ

Depuis 1992, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) soutient un réseau de plus de 46 jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, composées de professionnels, de cadres, de travailleurs autonomes et d'entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans.

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet https://rjccq.com/

