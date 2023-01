PORTES OUVERTES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS : POUR FAIRE DE SA PASSION UN MÉTIER

MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les six centres de formation professionnelle du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) sont heureux d'ouvrir leurs portes et de présenter près de 50 programmes, dont plusieurs dans le domaine de la santé, de la métallurgie, du secteur bâtiment, artistique de la technologie de l'information et bien d'autres, lors de l'événement Portes ouvertes qui se tiendra le mardi 7 février 2023 de 13 h à 19 h.

UNE FORMULE HYBRIDE

Afin de rendre ses centres de formation professionnelle accessibles au plus grand nombre, le CSSMB tiendra cette année ce grand rendez-vous en personne et en virtuel.

Les jeunes, parents, adultes, spécialistes de l'éducation, organismes et personnes en recherche d'emploi sont les bienvenus à cet évènement visant à faire découvrir des métiers recherchés.

« Les programmes de formation professionnelle offerts dans nos centres sont des voies de choix pour celles et ceux souhaitant faire de leur passion un métier. De courte durée et menant à une multitude de métiers, ils sont constamment adaptés pour refléter les dernières technologies et tendances de l'industrie », affirme Paul St-Onge, directeur général adjoint du CSSMB.

INSCRIVEZ-VOUS POUR LES PORTES VIRTUELLES !

Les personnes privilégiant l'expérience en ligne doivent s'inscrire pour s'informer et participer. Elles pourront ensuite échanger, en direct, avec des conseillères et conseillers de la formation professionnelle qui présenteront les programmes et répondront aux questions, notamment celles portant sur les conditions d'admission. Des photos des centres et des environnements pédagogiques seront également présentées.

Celles ou ceux qui souhaitent vivre pleinement l'expérience sur place trouveront ici les adresses des centres de même que des détails sur les programmes offerts.

Il est aussi possible d'explorer les métiers offerts en devenant Élève d'un jour.

« Nos élèves profitent d'un accompagnement soutenu qui favorise leur réussite. En choisissant l'un des six centres de formation professionnelle du CSSMB, ils sont assurés de découvrir un monde de possibilités présenté par des équipes de passionnées et de passionnés », soutient Luc Lafrenière, directeur du Service de la formation professionnelle au CSSMB.

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 600 employés dédiés à la réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, soit près de 10 points au-dessus de la moyenne du réseau scolaire public québécois.

