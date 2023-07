Construction PCL choisie comme entrepreneur général

LONGUEUIL, QC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Porter Aviation Holdings Inc. (PAHI) conclut un partenariat avec Macquarie Asset Management (MAM) pour soutenir le développement de l'aérogare annoncée précédemment à l'aéroport Montréal Saint-Hubert (YHU). Une nouvelle entreprise, Partenaires d'infrastructure YHU (Québec) s.e.c./YHU Infrastructure Partners (Québec) LP, a été créée en propriété conjointe par Porter et MAM pour développer l'aérogare. Une équipe de direction locale exploitera l'installation une fois terminée.

PORTER S’ASSOCIE À MACQUARIE ASSET MANAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AÉROGARE DE L’AÉROPORT MONTRÉAL SAINT-HUBERT (Groupe CNW/Porter Aviation Holdings Inc.)

L'entreprise Construction PCL (PCL) a également été choisie comme entrepreneur général pour l'aérogare. Les travaux commenceront en août 2023 et devraient se terminer d'ici le milieu de 2025.

« MAM et PCL sont bien placés en tant que partenaires pour développer une aérogare à la fine pointe de la technologie à Saint-Hubert, a déclaré Michael Deluce, président et chef de la direction de PAHI. Ces relations renforcent encore davantage le projet et permettront de créer une aérogare distincte où les passagers pourront pleinement profiter de leur expérience. »

MAM est le plus grand gestionnaire d'infrastructures au monde1. L'investissement dans YHU s'ajoute à son expérience mondiale en matière d'infrastructures aéroportuaires, qui comprend des investissements actuels dans les exploitants de l'aéroport international Mariscal Sucre en Équateur, de l'aéroport international El Dorado en Colombie, des aéroports d'Aberdeen, de Glasgow, de Farnborough et de Southampton au Royaume-Uni, ainsi que des aéroports du nord du Queensland et de Perth, en Australie.

« Nous sommes heureux d'accroître nos investissements dans la région des Amériques en nous associant à Porter pour fournir des infrastructures de grande qualité à la région de Montréal, a déclaré Karl Kuchel, chef de la direction de Macquarie Infrastructure Partners. Nous avons hâte de travailler avec les principaux intervenants aéroportuaires, y compris la communauté locale, afin d'assurer la réussite de cet important projet. »

L'aérogare occupera une superficie de 21 000 m² (225 000 pi2); elle comptera neuf passerelles d'embarquement et présentera une conception esthétique moderne. Elle comprendra des sièges de style salon pour tous les passagers et un accès aux comptoirs de vente d'aliments et de boissons ainsi qu'aux boutiques. Tous les systèmes du bâtiment devraient fonctionner entièrement à l'électricité.

PCL est la plus importante entreprise contractante au Canada et l'une des plus importantes en Amérique du Nord avec un volume annuel de construction de plus de 8 milliards de dollars. L'entreprise apporte une expertise inégalée dans le secteur de l'aviation, ayant réalisé des travaux d'infrastructures et d'installations aéroportuaires d'une valeur de plus de 18,9 milliards de dollars en Amérique du Nord, y compris de nouvelles constructions, des agrandissements et des mises à niveau dans plus de 55 aéroports internationaux.

_____________________ 1Rapport de 2022 d'IPE Real Assets classant les 100 plus grands gestionnaires d'investissements dans les infrastructures (4 juillet 2023), selon les actifs sous gestion au 31 décembre 2022.

« Nous sommes ravis d'entreprendre ce projet novateur avec Porter et Macquarie Asset Management, qui tire parti de notre expertise à l'échelle locale et de notre engagement à l'égard de l'excellence axé sur le client, souligne Sébastien Tremblay, vice-président et directeur général de Construction PCL au Québec. Nous croyons fermement que cette collaboration ouvrira la voie à une croissance substantielle et à un développement important du secteur de l'aviation au Québec. »

L'aménagement de la nouvelle aérogare YHU s'inspire de la revitalisation réussie de l'aéroport Billy Bishop, à laquelle Porter avait participé et dont elle profite depuis 17 ans. L'aérogare YHU devrait permettre un traitement plus rapide des passagers et un gain conséquent de temps de déplacement, en plus de proposer un salon de départ confortable. C'est d'ailleurs PAHI qui a conçu et construit l'aérogare moderne de l'aéroport Billy Bishop, qui est toujours utilisée à ce jour.

« La transformation de YHU permettra d'augmenter la capacité aéroportuaire de la grande région de Montréal et de consolider la desserte régionale des services aériens au Québec. Grâce à cette infrastructure majeure, les voyageurs peuvent s'attendre à profiter d'une meilleure expérience, alors que la région bénéficiera de retombées économiques importantes. Nous remercions Porter pour sa profonde contribution au développement de l'aéroport, ainsi que les intervenants régionaux pour leur collaboration cruciale à ce projet d'infrastructure », a déclaré Yanic Roy, PDG de l'aéroport Montréal Saint-Hubert YHU.

Porter sera un locataire principal à la nouvelle aérogare YHU avec des destinations desservies partout au Canada au moyen d'une flotte combinée d'aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places et Embraer E195-E2 de 132 places. L'aérogare sera également ouverte à d'autres compagnies aériennes et on s'attend à ce qu'un certain nombre de transporteurs desservent l'aéroport. Porter a également l'intention de continuer à renforcer sa présence à l'aéroport Montréal-Trudeau (YUL), offrant ainsi un éventail de choix aux voyageurs du Grand Montréal.

À PROPOS DE PORTER AIRLINES

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À PROPOS DE MACQUARIE ASSET MANAGEMENT

Macquarie Asset Management est un groupe mondial de services financiers qui a pour objectif de créer des possibilités positives pour tous. En vertu de la confiance que nous porte des institutions, des fonds de pension, des gouvernements et des particuliers pour gérer des actifs d'environ 582 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale, nous offrons un accès à une expertise spécialisée en investissement dans un éventail de capacités, y compris les infrastructures, les investissements verts et les énergies renouvelables, l'immobilier, l'agriculture et les actifs naturels, le financement d'actifs, le crédit privé, les actions, les titres à revenu fixe et les solutions multiactifs.

Macquarie Asset Management fait partie du Groupe Macquarie, un groupe financier diversifié qui offre à ses clients des solutions de gestion d'actifs, de gestion financière, de services bancaires, de services consultatifs et de gestion du risque ainsi que de solutions de capitaux pour l'ensemble de la dette, des capitaux propres et des produits de base. Fondé en 1969, le Groupe Macquarie emploie plus de 20 500 personnes exerçant ses activités sur 34 marchés et est coté à la Bourse australienne des valeurs mobilières.

Tous les chiffres sont en date du 31 mars 2023. Pour en savoir plus, visitez le site de Macquarie.com .

Outre Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (Macquarie Bank), aucune autre entité du groupe Macquarie mentionnée dans le présent document n'est un établissement de dépôt autorisé en vertu de la loi de 1959 sur les banques (Banking Act) du Commonwealth d'Australie. Les obligations de cette entité ne concernent aucunement les dépôts ou autres responsabilités de Macquarie Bank. Macquarie Bank ne garantit pas et n'offre pas une assurance à l'égard des obligations de cette entité, sauf indication contraire. De plus, si le présent document concerne un investissement, a) l'investisseur est exposé à un risque lié à l'investissement, y compris des retards possibles dans le remboursement et une perte de revenu et de capital investi et b) ni Macquarie Bank ni aucune autre entité du groupe Macquarie ne garantit un taux de rendement particulier ou la performance de l'investissement, ni ne garantit le remboursement du capital concernant l'investissement.

