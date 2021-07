Les passagers sont admissibles à des remboursements supplémentaires

TORONTO, le 30 juin 2021 /CNW/ - Porter Aviation Holdings Inc., la société mère de Porter Airlines, a conclu une entente avec le gouvernement du Canada pour des prêts d'une valeur maximale de 270,5 millions de dollars. Ce montant comprend 20,5 millions de dollars destinés à des remboursements supplémentaires pour les passagers des vols annulés pendant la pandémie de COVID-19.

« Porter utilise cet argent principalement comme réserve de capital pendant la période de rétablissement de la pandémie », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter. « Nous avons l'intention de puiser dans ces fonds au besoin pour soutenir le rétablissement des opérations pendant une période incertaine de la demande de voyages. Notre objectif immédiat est d'être prêt à reprendre les vols dès que les conditions de santé publique le permettront et que les gouvernements modifieront les restrictions de voyage. »

Les prêts sont offerts par le biais de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada dans le cadre du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE). Les conditions sont conformes aux taux publiés par le CUGE et ils sont remboursables sur cinq ans. Un prêt distinct pour aider à rembourser les passagers est remboursable sur sept ans.

Tous les vols réservés avant le 30 juin 2021, pour des voyages à partir du 1er février 2020, sont admissibles à un remboursement. Le processus de demande de remboursement commence immédiatement. Toutes les demandes doivent être faites en ligne et seront acceptées jusqu'au 29 août 2021. Les remboursements correspondent au montant total de l'achat et seront traités selon le mode de paiement original, comme une carte de crédit et des points VIPorter.

Les clients ont la possibilité de conserver leurs crédits de voyage existants et de recevoir un crédit de 25 % en prime, selon leur mode de réservation. Ces crédits sont valables jusqu'au 31 décembre 2022, ils sont entièrement transférables et ils peuvent être échangés plusieurs fois jusqu'à épuisement du solde total. Les crédits, y compris les primes, sont appliqués automatiquement et ne nécessitent pas que le client communique avec Porter. Les clients admissibles seront avisés par courriel si leur adresse a été fournie au moment de la réservation. La valeur des crédits, y compris les montants des primes, est incluse dans ce courriel.

« Tous les clients dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie ont désormais la possibilité de demander un remboursement », a déclaré M. Deluce. « Nous sommes impatients de reprendre les vols cet été et d'accueillir à nouveau les passagers à bord de nos avions. »

Porter a émis des milliers de remboursements demandés par les passagers jusqu'à maintenant pour tous les vols annulés sur les liaisons américaines, ou tout vol intérieur réservé à partir de juillet 2020.

Les clients qui ont acheté leur billet par le biais d'une agence de voyages doivent faire une demande de remboursement auprès de l'agence. Les commissions des agences de voyages sont protégées pour les billets émis dans le cadre de ce processus de remboursement.

Tous les détails concernant le processus de remboursement sont disponibles sur le site Web de Porter.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram , Facebook et Twitter .

SOURCE Porter Airlines

Renseignements: Relations avec les médias : [email protected]

Liens connexes

www.flyporter.com