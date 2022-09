TORONTO, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Porter Aircraft Leasing Corp., une filiale en propriété exclusive de Porter Aviation Holdings Inc. (Porter), a conclu des ententes de financement par cession-bail et par acompte pour 12 aéronefs Embraer E195-E2. TrueNoord et certains fonds gérés par des sociétés affiliées d'Apollo (NYSE : APO) et maintenus par le prestataire de services Merx Aviation participent à des transactions distinctes visant six aéronefs chacune.

Porter conclut des ententes de cession-bail pour 12 aéronefs Embraer E195-E2 (Groupe CNW/Porter Airlines)

Porter a conclu des ententes de location-bail avec cinq sociétés de location pour un total de 26 E195-E2. Ces aéronefs font partie de la commande originale de Porter, de 30 E195-E2. La livraison des aéronefs devrait commencer en 2022.

« La communauté de la location-bail continue de s'intéresser fortement aux modèles E195-E2. TrueNoord et Merx/Apollo sont les derniers partenaires à se joindre à notre solide groupe de locateurs, déclare Jeffrey Brown, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter. Nous prévoyons être en mesure d'effectuer des transactions pour les appareils restants de notre commande initiale et sommes impatients de les mettre en service. »

Garry Topp, directeur des ventes de TrueNoord, Amériques, explique que l'exploitation des aéronefs E2 par Porter en Amérique du Nord est issue d'une collaboration inspirante. « Porter est une entreprise très expérimentée qui connaît bien son marché et exerce ses activités avec brio depuis plus de 15 ans. Cette expérience, de pair avec un grand enthousiasme, de l'innovation et de la créativité, a permis la réussite de l'intégration des aéronefs E195-E2. Ce modèle pourrait perturber le marché, et Porter comprend les possibilités connexes. Il s'agit d'un excellent client et nous sommes fiers de soutenir ses plans d'expansion dans la région. »

Gary Rothschild, président et chef de la direction de Merx et chef des finances, aviation, chez Apollo, ajoute ce qui suit : « Nous sommes heureux de nous associer à la compagnie aérienne Porter, qui poursuit son expansion et met en œuvre sa stratégie de croissance. Nous sommes impatients d'ajouter l'E2 d'Embraer au portefeuille Merx/Apollo et nous sommes heureux d'annoncer que cette transaction constitue la première du genre à être financée par acompte par Apollo. De plus, cette transaction démontre encore davantage notre capacité à agir à titre de fournisseur dynamique de solutions de liquidités et de capitaux pour nos compagnies aériennes clientes. Nous sommes impatients de travailler et d'établir une relation à long terme avec l'équipe de Porter. »

Porter Airlines est le client qui assure le lancement du E2 en Amérique du Nord. L'appareil sera exploité à partir d'Ottawa, de Montréal, d'Halifax et de l'aéroport international Pearson de Toronto comprendra des destinations sur l'ensemble du continent.

Seabury Securities LLC a agi en tant que conseiller et agent de placement de Porter pour ces transactions, et Parr Brown Gee & Loveless a agi en tant que principal conseiller juridique de Porter.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter Airlines est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

La compagnie aérienne dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Moncton, Halifax, Saint John's, Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédia téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos d'Apollo

Apollo est une multinationale de gestion alternative à croissance élevée. Dans le cadre de ses activités de gestion d'actifs, Apollo s'efforce d'offrir à ses clients un excellent rendement, et ce, peu importe le ratio risque-avantages, qu'il s'agisse d'investissements de première qualité ou de capital-investissement, en mettant l'accent sur trois stratégies d'investissement : revenu de placement, hybride et capitaux propres. Depuis plus de trois décennies, son expertise en investissement dans l'ensemble de sa plateforme entièrement intégrée répond aux besoins de ses clients en matière de rendement, en plus de fournir des solutions de capitaux novatrices visant la croissance. Par l'intermédiaire d'Athene, sa branche de services de retraite, la société se spécialise dans l'aide à l'atteinte de la sécurité financière en offrant un ensemble de produits d'épargne retraite et des solutions aux institutions. L'approche de l'investissement, patiente, créative et compétente d'Apollo lui permet d'offrir aux clients, aux entreprises dans lesquelles elle investit, à ses employés et aux communautés au sein desquelles elle exerce ses activités plus de possibilités et des résultats positifs. Au 30 juin 2022, Apollo comptait des actifs sous gestion d'environ de 515 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez le www.apollo.com .

À propos de Merx

Merx Aviation est une multinationale de location, de gestion et de financement d'aéronefs établie à New York, à Dublin et à Singapour. Pour en savoir plus, visitez le www.merxaviation.com .

À propos de TrueNoord

TrueNoord est une société de location d'aéronefs régionaux en pleine croissance qui possède des bureaux à Amsterdam, à Dublin, à Londres et à Singapour. Par l'intermédiaire d'une plateforme de services complets, elle offre des services de location et de gestion de baux aux exploitants et aux investisseurs du monde entier dans le secteur des aéronefs régionaux en s'appuyant sur sa connaissance approfondie du financement des aéronefs. TrueNoord investit exclusivement dans des turbopropulseurs et des aéronefs à réaction dotés des technologies les plus récentes. Elle possède une compréhension approfondie du rôle essentiel que jouent les aéronefs régionaux pour relier des emplacements éloignés à de grandes zones urbaines, offrant un service d'apport à des centres importants et des services hors pointe au sein d'un marché mondial en croissance.

TrueNoord bénéficie du soutien d'investisseurs clés comme Freshstream, BlackRock et Aberdeen Standard. La flotte de TrueNoord, formée de nouveaux aéronefs et d'aéronefs récents en production, comprend différents modèles de la catégorie 50 à 150 places, y compris : Embraer, Airbus, ATR, MHI-RJ et De Havilland Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.truenoord.com .

