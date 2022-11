Porter entreprend la construction de deux nouveaux hangars qui lui serviront de base pour l'entretien de ses aéronefs. 200 emplois locaux permanents à plein temps seront créés

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Porter Aviation Holdings Inc., société mère de Porter Airlines, et l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa (AAIO) investissent plus de 65 millions $ dans l'avenir de YOW.

Porter Aviation Holdings Inc. et l'AAIO investissent plus de 65 millions $ à l'Aéroport international d'Ottawa Porter entreprend la construction de deux nouveaux hangars qui lui serviront de base pour l'entretien de ses aéronefs. 200 emplois locaux permanents à plein temps seront créés.

Porter a entrepris la construction de deux hangars d'aéronef, qui représentent environ 150 000 pieds carrés, en vue d'assurer l'entretien de sa flotte grandissante, composée de nouveaux Embraer E195-E2, et de Dash 8-400 De Havilland. L'AAIO est en train de construire une nouvelle voie de circulation et l'infrastructure connexe requise pour bâtir ces hangars ainsi que pour de futurs débouchés dans cette section de l'aéroport.

Les hangars seront construits en deux étapes : la première étape devrait être achevée à la fin de 2023, et la seconde étape, durant le premier trimestre de 2024. YOW servira de principale base d'entretien de l'appareil E195-E2, et Porter embauchera 200 membres pour son équipe locale, dont 160 techniciens d'entretien d'aéronef (TEA). D'autres emplois seront créés notamment des emplois de techniciens d'atelier, de magasiniers et de soutien administratif. Ces emplois représentent des postes hautement qualifies qui seront basés dans la ville. De plus, ce projet soutiendra 150 emplois dans les métiers de la construction durant la réalisation des hangars.

« Ottawa a toujours été un emplacement stratégique pour Porter et les installations de plusieurs millions de dollars que nous allons y construire pour l'entretien de nos aéronefs n'est que le plus récent exemple de notre désir d'investir de manière importante dans la région de la capitale nationale », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Nous anticipons que notre présence à Ottawa sera plus marquée dans les années à venir avec notre base d'entretien et les futures livraisons d'aéronefs qui nous donneront la possibilité d'envisager de nouvelles routes. »

La ligne aérienne comprendra jusqu'à 100 E195-E2, et a pris dans ce but 50 engagements fermes et 50 droits d'achat. La flotte actuelle de Porter compte 29 appareils Dash 8-400.

L'AAIO est en train de construire la voie de circulation Romeo dans le secteur nord de l'aéroport. Cette voie de circulation de 15 millions $ est le premier projet d'agrandissement côté piste depuis la création de l'AAIO, il y a 20 ans. La voie de circulation pourra répondre aux plans de construction des hangars de Porter, et aux besoins du gouvernement fédéral, et éventuellement à d'autres développements reliés à l'aviation commerciale.

« YOW a été la destination inaugurale de Porter au moment du lancement de ses activités en 2006. Nous croyons qu'il était judicieux que YOW devienne un maillon important dans les plans d'expansion de Porter et son avenir, et nous nous réjouissons des avantages qui découleront de cette base d'entretien majeure », a souligné Mark Laroche, président et chef de la direction de l'AAIO. « Nous nous réjouissons en particulier que Porter accorde dans ses plans une place importante aux facteurs de durabilité, ce qui cadre à la perfection avec l'ambitieux engagement de YOW d'atteindre la carboneutralié (émissions absolues de GES de la portée 1 et de la portée 2) d'ici 2040 ou plus tôt. »

En plus de s'acquitter de l'exécution de tâches planifiées de maintenance en ligne quotidienne sur les appareils E195-E2 et Dash 8-400, les installations d'Ottawa auront les capacités suivantes :

Stationnement intérieur pouvant accueillir jusqu'à huit aéronefs;

Atelier de réparation et de modification de structures pour les pièces d'aéronef en métal et en composite;

Atelier de réparation de composants pour la réparation et la remise en état de l'équipement de cabine;

Atelier de roues pour la réparation et la remise en état des roues avant et de train arrière;

Atelier de batteries pour la réparation et la remise en état des principales batteries et des batteries d'urgence des aéronefs.

Durabilité

Les hangars ont été conçus et seront construits dans un souci de durabilité, et comprendront les caractéristiques suivantes :

Un parc composé principalement de véhicules électriques sera utilisé pour le remorquage et l'entretien des aéronefs ainsi que pour l'équipement de servitude au sol.

Des critères de conception qui dépassent les normes actuelles d'efficacité énergétique, notamment pour l'isolation, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et les systèmes d'alimentation électrique.

Les hangars seront recouverts de panneaux métalliques isolants :

Supérieurs au revêtement métallique standard que l'on trouve habituellement sur les hangars d'aéronefs;



Leur durée prévue est supérieure à 60 ans;



Construits avec environ 35 % d'acier recyclé qui, en fin de vie, peut à son tour être recyclé;



Construits à partir de matériaux dont l'empreinte carbone intrinsèque est faible et de 28 % inférieure aux assemblages par relèvement classiques.

La structure a une portée de 85,6 m (280 pi). Cette portée libre considérable sera réalisée à l'aide de fermes préfabriquées. Le rapport entre le tonnage d'acier et la portée est inférieur d'environ 30 % à celui des poutres à section en acier laminé classiques.

(280 pi). Cette portée libre considérable sera réalisée à l'aide de fermes préfabriquées. Le rapport entre le tonnage d'acier et la portée est inférieur d'environ 30 % à celui des poutres à section en acier laminé classiques. La protection incendie repose sur deux systèmes. En plus d'un système de gicleurs conventionnel, les aires de stationnement et d'entretien des aéronefs seront équipées d'un système déluge à mousse instantané. En cas d'incendie, les multiples couches d'extinction ne dépendront pas d'une seule source d'approvisionnement en eau conventionnelle. Au système municipal de bornes d'incendie s'ajoutera un réservoir souterrain sur place contenant environ 1,2 million de litres d'eau.

La gestion des eaux pluviales est devenue un facteur important dans les développements commerciaux et industriels. Au lieu de laisser les eaux de pluie ou de ruissellement s'écouler directement vers les conduites d'eau de la ville, deux réservoirs souterrains de 173 000 litres sont installés dans les hangars de Porter pour stocker l'excédent d'eau.

L'introduction imminente par Porter d'appareils E195-E2 dans sa flotte lui permettra de desservir toute l'Amérique du Nord, notamment la côte ouest, le Sud des États-Unis, le Mexique et les Caraïbes. L'aéronef sera d'abord déployé de l'Aéroport international Pearson, et le sera éventuellement à partir d'Ottawa, de Montréal et d'Halifax. Les premiers de la centaine de nouveaux aéronefs prévus par Porter devraient lui être livrés d'ici la fin de 2022, et les routes initiales seront annoncées avant la livraison de ces premiers aéronefs.

Les hangars seront conçus par le cabinet d'architecture Scott Associates Architects, et PCL Construction, qui dirigera les travaux, qui seront réalisés de concert avec Span Construction & Engineering.

À propos de l'Administration de l'aéroport international d' Ottawa

L'AAIO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'aéroport afin de soutenir la croissance économique de la région de la capitale du Canada, et génère annuellement plus de 2,2 milliards $ en activité économique totale à Ottawa et à Gatineau.

À propos de Porter

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter Airlines est une ligne aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter. Les détails des plans de service de Porter en Amérique du Nord sont disponibles en ligne.

