Les vols vers Toronto, Montréal, Ottawa et Thunder Bay sont les premiers à redémarrer. Les autres destinations canadiennes qui reprendront dans les 10 prochains jours sont Halifax, Québec, St. John's (T.-N.-L et Moncton. Les destinations américaines de Boston, Chicago, New York et Washington reprennent le 17 septembre. Les vols vers les autres destinations ouvertes toute l'année reprendront à partir du 6 octobre, toutes les liaisons étant actuellement disponibles pour les réservations. L'horaire initial des vols se trouve à www.flyporter.com .

« Nos passagers et les membres de notre équipe attendaient ce jour avec impatience », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Nous avons actuellement plus de 900 membres d'équipe qui ont consacré d'innombrables heures à tout préparer pour notre reprise de service, et d'autres sont rappelés ou embauchés chaque semaine. Tout le monde chez Porter a hâte d'accueillir à nouveau les passagers et de leur offrir notre style de service distinct. »

Porter a renforcé ses normes existantes en mettant l'accent sur des niveaux élevés de désinfection, afin de protéger la santé de ses passagers et des membres de son équipe. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme Sani vols sur le site Web de Porter.

En plus de Sani vols, Porter a également mis en place une politique de vaccination contre la COVID-19 pour les membres de son équipe. Afin de favoriser un milieu de travail et une expérience de voyage sains et sécuritaires, les membres de l'équipe doivent présenter un test de COVID-19 négatif administré dans les 72 heures précédant le début de leur quart de travail ou être complètement vaccinés. Le gouvernement fédéral canadien a annoncé en août son intention de rendre la vaccination obligatoire pour les travailleurs assujettis à la réglementation fédérale. Lorsque les détails spécifiques seront connus, la politique de Porter pourrait évoluer.

Les réservations effectuées avant le 30 septembre pourront être modifiées ou annulées sans frais. Les passagers pourront également réserver un vol avec l'option de remboursement complet pour 40 $ plus taxes. L'option de remboursement permet aux clients de recevoir un remboursement de leur réservation, y compris le tarif de base, les taxes et les frais, en cas d'annulation anticipée de leur vol pour quelque raison que ce soit.

