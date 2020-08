TORONTO, le 4 août 2020 /CNW/ - Porter Airlines reporte sa date de reprise de service au 7 octobre, précédemment prévue pour le 31 août.

Plusieurs facteurs empêchent la reprise du service, notamment le maintien de la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis aux voyages non essentiels au moins jusqu'au 21 août, la bulle des voyages au Canada atlantique qui limite les déplacements au-delà de la région, les avis concernant les voyages non essentiels publiés par les gouvernements et les règles de quarantaine obligatoires.

« Nous n'avons jamais eu l'intention de suspendre nos activités pour une période aussi longue », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Malheureusement, les différentes couches de restrictions de voyage contribuent à garder la plupart des gens chez eux et ne montrent aucun signe d'assouplissement. Nous continuerons à prendre des décisions en fonction de l'évolution de la situation. »

Porter renonce aux frais de modification et d'annulation pour tous les tarifs réservés jusqu'au 7 octobre, y compris les forfaits de vacances d'Évasions Porter.

Porter a suspendu temporairement ses activités le 21 mars en raison de la-COVID-19.

