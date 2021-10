« Il s'agit d'une étape importante dans notre reprise, alors que nous retournons sur tous nos marchés, qui seront ouverts à longueur d'année », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Nous avons hâte de voir un plus grand nombre de nos passagers dans ces destinations. Plus de 1 000 membres de l'équipe de Porter sont maintenant au travail pour soutenir ces efforts, alors que nous nous concentrons sur le rappel de toute notre main-d'œuvre et l'ajout de vols supplémentaires dans les mois à venir. »

Porter a renforcé ses normes existantes en mettant l'accent sur des niveaux élevés de désinfection afin de protéger la santé de ses passagers et des membres de son équipe. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme Sani vols sur le site Web de Porter.

Les passagers pourront également réserver un vol avec l'option de remboursement complet pour 40 $ plus taxes. L'option de remboursement permet aux clients de recevoir un remboursement de leur réservation, y compris le tarif de base, les taxes et les frais, en cas d'annulation anticipée de leur vol pour quelque raison que ce soit.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédias téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias . Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

