« Les efforts continus de Porter pour se démarquer de la concurrence sur des marchés clés partout sur le continent font en sorte que nos dirigeants doivent se concentrer sur l'atteinte de tous nos objectifs, a déclaré Michael Deluce, chef de la direction de Porter Airlines. Il me faut donc admettre que mon énergie sera mieux mise à profit dans le cadre d'initiatives qui s'échelonnent sur une plus longue période. Je continuerai de participer étroitement à l'orientation stratégique globale de Porter, alors que Kevin supervisera les activités et opérations quotidiennes. »

À titre de chef de la direction, Micheal Deluce assume la responsabilité globale de Porter en concentrant son attention sur la planification stratégique, le maintien d'une solide structure financière, la gestion des relations avec les principaux intervenants et la supervision des investissements dans les infrastructures comme le développement de l'aérogare de Saint-Hubert à Montréal. Le président, l'équipe des personnes et de la culture, les finances, la fonction d'expansion de l'entreprise et les services financiers relèvent tous de lui. Son titre de président et chef de la direction de Porter Aviation Holdings Inc., la société mère de Porter Airlines, demeure inchangé.

Kevin Jackson a acquis une vaste expérience dans l'industrie aérienne au cours de ses onze années de service pour la compagnie aérienne, une période pendant laquelle il a exercé son leadership dans des secteurs comme l'exploitation aéroportuaire, la technologie, les ventes et le marketing, les communications, la gestion des revenus et l'expérience client. Il supervise maintenant toutes les équipes commerciales et opérationnelles. Avant de se joindre à Porter, M. Jackson a travaillé plus d'une décennie pour America West Airlines et US Airways, où il a occupé divers postes dans les domaines du marketing et du numérique.

« Ce que les gens voient de l'extérieur, c'est que Porter grandit rapidement grâce à la livraison de nouveaux aéronefs, à l'introduction de nouveaux itinéraires et à son niveau de service inégalé qui repousse les frontières des voyages en classe économique pour les passagers, a affirmé Kevin Jackson, président de Porter Airlines. Alors que nous poursuivons notre expansion partout en Amérique du Nord, nous nous transformons à l'interne en mettant en œuvre un certain nombre d'initiatives stratégiques qui nous permettront de livrer une rude concurrence sur le marché et de continuer à offrir le niveau de service exceptionnel que les passagers attendent de nous. J'ai adoré toutes les étapes de mon parcours chez Porter jusqu'à maintenant, et ce nouveau poste est l'occasion pour moi de soutenir l'équipe dans ses efforts pour offrir l'expérience passager dont nous sommes tous fiers. »

La flotte de Porter a doublé au cours de la dernière année et compte désormais 58 aéronefs, soit un nombre égal d'appareils Embraer E195-E2 de 132 places et d'appareils De Havilland Dash 8-400 de 78 places. La compagnie aérienne a confirmé avoir passé des commandes pour 75 nouveaux aéronefs Embraer E195-E2 et dispose de droits d'achat pour 25 autres appareils E195-E2. Plus de 30 destinations sont actuellement desservies par Porter partout en Amérique du Nord.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

