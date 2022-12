SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Brazil, TORONTO, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Les deux premiers appareils de la flotte de 50 aéronefs Embraer E195-E2 commandés par Porter Airlines ont été livrés dans le cadre d'une cérémonie au siège social d'Embraer au Brésil. Les nouveaux appareils E195-E2 serviront à lancer l'expérience économique exceptionnelle de Porter qui vise à détrôner l'offre comparable des autres compagnies aériennes nord-américaines grâce à un service généreux et attentionné jamais vu dans l'expérience contemporaine de classe économique.

À l'approche de la nouvelle année, Embraer livrera trois autres aéronefs à Porter.

Porter, le client qui assure le lancement des aéronefs Embraer E195-E2 en Amérique du Nord, offrira des vols vers de nombreuses destinations sur le continent, y compris la côte ouest, le sud des États-Unis, le Mexique et les Caraïbes. Une première liaison s'effectuera au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto, puis d'autres villes s'ajouteront, comme Halifax, Montréal et Ottawa. Porter a pris la décision de placer 132 sièges confortables de classe économique qui offrent un pas de 91,44 cm (36 po), de 86,36 cm (34 po) ou de 76,2 cm (30 po).

« La livraison officielle de ces aéronefs marque le début d'une nouvelle ère pour Porter, explique Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter Airlines. Le modèle E195-E2 nous permet de parcourir le continent, au-delà de nos racines dans l'Est du Canada, et d'offrir un niveau de service en classe économique qu'aucune autre compagnie aérienne nord-américaine ne propose. Nous souhaitons créer une expérience améliorée en misant sur notre réputation afin d'offrir un niveau de service inégalé à chaque passager à des prix raisonnables dans une même classe de service. Les premiers avions seront prêts à voler vers le Canada plus tard ce mois-ci. Ils entreront ensuite en service régulier en février. »

Arjan Meijer, président et chef de la direction d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré que Porter vise à offrir ce dont nous rêvons tous : transformer l'expérience de voyage inconfortable en un moment de bonheur. « Outre la générosité et l'excellent service offert par Porter, les appareils de sa flotte n'ont pas de sièges centraux que fuient les clients tout en répondant à leurs attentes en matière de développement durable. Avec une empreinte sonore 65 % plus faible et une consommation de carburant 25 % moins élevée par rapport à la génération précédente, l'E195-E2 est l'avion monocouloir le plus écologique sur le marché. En effet, il consomme moins de carburant par siège et par trajet que tout autre appareil de 120 à 150 places, et aucun autre aéronef monocouloir n'est aussi silencieux. »

Au total, Porter a commandé près de 100 aéronefs Embraer E195-E2, avec 50 engagements fermes et 50 droits d'achat. En 2021, Porter a commandé 30 Embraer E195-E2, avec droits d'achat pour 50 autres aéronefs, d'une valeur de 5,82 milliards de dollars américains au prix de catalogue, avec toutes les options levées. L'entreprise a ensuite passé une commande ferme de 20 aéronefs en 2022, évaluée à 1,56 milliard de dollars américains.

