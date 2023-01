Porter Airlines lance son programme de fidélisation VIPorter repensé

Le programme offre de nouveaux avantages et permet aux grands voyageurs d'accumuler rapidement de précieux avantages.

TORONTO, le 23 janv. 2023 /CNW/ - À l'occasion du lancement de la flotte d'appareils Embraer E195-E2 de Porter Airlines le 1er février 2023, la compagnie aérienne relance son programme de fidélisation VIPorter. La nouvelle structure du programme ajoute des statuts d'adhésion et des avantages, et permet aux personnes qui voyagent fréquemment en classe économique d'accumuler plus rapidement des avantages qu'avec toute autre compagnie aérienne canadienne.

« Nous élargissons notre réseau en Amérique du Nord et nous offrons plus de commodités à tous nos passagers pour assurer une expérience de voyage en classe économique supérieure. Les membres de VIPorter et les grands voyageurs profitent aussi de nouveaux avantages qui sont réservés aux passagers de statut supérieur dans d'autres compagnies aériennes, explique Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Le programme VIPorter permet aux membres d'accumuler de précieux avantages, même s'ils voyagent peu dans l'année, et offre ainsi une autre façon d'améliorer l'expérience des voyageurs en classe économique. »

Les membres VIPorter obtiennent au moins cinq points VIPorter pour chaque dollar dépensé avec Porter, y compris pour les billets d'avion, les bagages enregistrés, les modifications de vols et la réservation des sièges. Les points peuvent être échangés ou combinés avec un montant en espèces pour réserver des vols dans l'ensemble du réseau en expansion de Porter. En raison de la croissance de l'entreprise, VIPorter offrira bientôt la possibilité d'accumuler et d'échanger des points pour d'autres services et compagnies aériennes partenaires.

Les membres peuvent échanger jusqu'à 5 000 points VIPorter pour un vol aller simple de courte distance et jusqu'à 8 500 points VIPorter pour un vol de longue distance. Une combinaison de points et d'argent comptant permet aux passagers de réduire le prix de leur billet d'avion. Il n'y a pas de limite de capacité : si un siège est disponible, il peut être acheté avec des points.

« Les programmes d'accumulation et d'échange de points de certaines compagnies aériennes sont excessivement complexes et n'offrent généralement pas un plein potentiel pour les billets à bas prix. Pour nous, la fidélité de tous nos passagers est précieuse. C'est pourquoi les membres accumulent 100 % de leurs points sur tous les tarifs de Porter, y compris les tarifs économiques Basic. C'est une de nos façons de respecter les voyageurs en classe économique », affirme Kevin Jackson.

Lorsque les membres accumulent 2 000 $ en dépenses admissibles au cours d'une année civile, ils obtiennent le statut Avid Traveller. Ils ont droit à plus d'avantages à mesure qu'ils atteignent les quatre statuts d'adhésion Avid Traveller. Parmi les avantages supplémentaires, mentionnons l'accumulation rapide de points, les services réservés à l'aéroport, l'attribution gratuite de sièges, l'accès gratuit à des sièges PorterClassique Place Plus avec plus d'espace pour les jambes, l'enregistrement gratuit des bagages, et une flexibilité de l'itinéraire de voyage. Les membres ont droit à ces avantages plus rapidement qu'avec toute autre compagnie aérienne canadienne.

Dans le cadre de la relance du programme, VIPorter offre de nouveaux avantages à ses membres. En voici des exemples :

Possibilité d'accumuler un minimum de 5 points par dollar sur les tarifs économiques Basic, plutôt que seulement 2 points par dollar.

Passage de trois à cinq statuts d'adhésion et ajout de quatre niveaux Avid Traveller qui offrent des avantages croissants à mesure que les membres atteignent les niveaux en fonction de leurs dépenses annuelles.

Introduction du montant HeadStart qui permet aux voyageurs Avid Travellers de reporter tout montant admissible supérieur au minimum requis pour être admissible au statut Avid Traveller à l'année civile suivante. Cette particularité donne aux membres une longueur d'avance pour maintenir ou accroître leurs précieux avantages Avid Traveller. Le montant HeadStart veille à ce que chaque dollar dépensé par les membres chez Porter soit pleinement reconnu.

Les membres ayant des dépenses admissibles d'au moins 3 000 $ reçoivent un certificat PorterRéserve qui leur promet une expérience de voyage tout compris avec PorterRéserve. Contrairement aux autres compagnies aériennes, l'expérience PorterRéserve est garantie dès la réservation d'un billet PorterClassique. Les membres obtiennent un certificat PorterRéserve pour chaque tranche de 2 000 $ supplémentaire en dépenses admissibles au cours de l'année.

Prolongation des avantages du statut Avid Traveller pendant une période allant jusqu'à 18 mois pour un congé parental.

À bord des nouveaux appareils E195-E2, les membres VIPorter profitent d'une connexion gratuite et rapide au réseau Wi-Fi de Porter, sans interruption publicitaire. Les membres n'ont qu'à se connecter au portail Wi-Fi à bord avec leur numéro VIPorter et leur mot de passe.

Tous les détails sont disponibles sur le site Web de Porter. Les membres actuels recevront également un courriel d'ici le 1er février confirmant le statut auquel ils sont admissibles.

L'inscription à VIPorter est gratuite et les nouveaux membres obtiennent un bonus de 500 points VIPorter après leur premier vol.

Porter améliore le transport aérien en classe économique pour toute sa clientèle avec un service emblématique : de la bière et du vin servis gratuitement dans des verres, des collations de qualité supérieure gratuites pour tous les passagers, une connexion Wi-Fi haute vitesse gratuite et du divertissement en vol pour tous les passagers des appareils E195-E2. Selon leur classe tarifaire, les passagers choisissent ensuite une ou plusieurs commodités, y compris des repas sains et frais sur les vols de longue durée, l'enregistrement gratuit d'un bagage supplémentaire et plus encore.

