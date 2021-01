TORONTO, le 11 janv. 2021 /CNW/ - Porter Airlines fixe au 29 mars la date provisoire révisée pour la reprise des vols compte tenu de l'augmentation continue des cas de COVID-19 et des mesures de santé publique correspondantes.

« Avec l'arrivée des vaccins, nous sommes plus optimistes quant à la détermination d'une date à court terme pour reprendre les vols qu'à aucun autre moment depuis le début de la pandémie », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Il faut plus de temps pour évaluer l'incidence du vaccin sur les restrictions de voyage actuelles et pour déterminer quand il sera approprié de reprendre les activités. Nous espérons établir un calendrier pour que cela se produise dans la première partie de 2021. »

Une nouvelle mise à jour sera fournie cet hiver en fonction de l'état de la pandémie et de l'évolution des mesures gouvernementales susceptibles de favoriser une plus grande liberté de voyager.

Porter a suspendu temporairement ses activités le 21 mars 2020 en raison de la COVID-19.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram , Facebook et Twitter .

SOURCE Porter Airlines

Renseignements: Relations avec les médias : [email protected]

Liens connexes

www.flyporter.com