Porter est le client du lancement de l'E2 d'Embraer en Amérique du Nord. La commande totale d'avions est évaluée à 5,82 milliards de dollars US aux prix de catalogue actuels, avec 30 engagements fermes et 50 options de droits d'achat. Les avions sont achetés par Porter Aircraft Leasing Corp., une société sœur de Porter Airlines. Cet investissement renforce la concurrence, élève le niveau des services aux passagers et crée jusqu'à 6 000 nouveaux emplois avec 80 livraisons d'avions.

L'accord prévoit la possibilité de convertir les droits d'achat en appareils E190-E2 plus petits. Cette mesure permet d'introduire des services sans escale sur des marchés où les vols de correspondance sont souvent la seule option aujourd'hui. Elle permet également d'offrir des services plus fréquents sur les liaisons les plus en demande.

Porter a l'intention d'exploiter les E2 vers des destinations populaires à partir d'Ottawa, de Montréal, d'Halifax et de l'aéroport international Pearson de Toronto. L'introduction de routes spécifiques sera déterminée avant la livraison des avions.

« Nous apportons le style de service distinct de Porter dans des dizaines de nouvelles villes nord-américaines », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Nous croyons que c'est le bon moment de faire cet investissement alors que la pandémie a redéfini le paysage de l'aviation. L'ajout d'un choix diversifié de destinations d'affaires et de loisirs populaires à notre réseau signifie que nous sommes mieux placés pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de passagers. »

Tout en établissant pour la première fois un point de service à l'aéroport Pearson, les vols depuis la plaque tournante existante de Porter à l'aéroport Billy Bishop du centre-ville de Toronto demeurent essentiels à ses activités et continueront d'offrir un service régional à haute fréquence à bord d'avions à turbopropulseurs. Le redémarrage du service est confirmé à Billy Bishop pour le 8 septembre, après une fermeture temporaire en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage connexes. Cet aéroport est essentiel aux plans immédiats de la compagnie aérienne en vue du rétablissement des vols et du développement de futures liaisons. Les appareils E2 ne seront pas utilisés dans cet aéroport.

« Notre engagement envers l'aéroport Billy Bishop ne change pas », a déclaré Robert Deluce, fondateur et président exécutif de Porter Airlines. « Notre maintenons notre siège social à Billy Bishop et nous continuerons de desservir le même réseau de marchés régionaux à partir du centre-ville de Toronto. Nous allons au-delà de notre empreinte existante pour accueillir plus de voyageurs à l'échelle de l'Amérique du Nord, en mettant l'accent sur l'offre d'un service sophistiqué que Porter est le seul à offrir. »

Porter a établi une nouvelle norme pour les vols régionaux lorsqu'elle a pris son envol en 2006. La promesse de sa marque de vol raffiné met l'accent sur la dignité et la facilité de voyager, avec une expérience de grande valeur. La bière et le vin servis gratuitement dans des verres, ainsi que des collations de qualité supérieure pour tous les passagers sont des caractéristiques reconnaissables de chaque vol. La compagnie aérienne prévoit d'améliorer son expérience client primée et de transformer à nouveau les voyages sur l'ensemble du marché nord-américain.

Le rayon d'action de l'appareil E195-E2 permet de créer un réseau de routes continentales. Les marchés potentiels vont d'un océan à l'autre tant au Canada qu'aux États-Unis, et comprennent les destinations soleil américaines, ainsi que le Mexique et les Caraïbes. Une carte des destinations est disponible sur www.flyporter.com. Les itinéraires initiaux seront annoncés en 2022.

L'E195-E2 peut accueillir entre 120 et 146 passagers. L'intérieur complète l'offre de services traditionnels de Porter, avec une conception axée sur les passagers qui met l'accent sur l'espace et le confort. Les caractéristiques comprennent un siège côté couloir ou côté fenêtre pour chaque passager, sans sièges au milieu, ainsi que de grands hublots et compartiments de rangement supérieurs, et un éclairage d'ambiance en cabine. Porter est en voie de finaliser sa configuration préférée et d'ajouter des détails supplémentaires pour améliorer l'expérience des passagers, comme le divertissement en vol et le service à bord.

« Avec cette commande allant jusqu'à 80 de nos plus gros avions, l'E2 fait un début spectaculaire en Amérique du Nord », a déclaré Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation. En tant qu'avion le plus silencieux et le plus économe en carburant de son segment, l'E195-E2 offre également d'excellentes performances économiques, qui se reflètent dans la qualité de notre service. »

L'E2 est la famille d'avions monocouloirs la plus respectueuse de l'environnement, mesurée en fonction du bruit et des émissions de CO 2 . L'E195-E2 est certifié conforme à la norme internationale la plus stricte en matière de bruit des avions et est 65 % plus silencieux que les appareils de la génération précédente. Les émissions de carbone sont inférieures de près de 10 % par voyage, réduisant jusqu'à 25 % les émissions de CO 2 par siège. Combiné aux De Havilland Dash 8-400 existants de Porter, la compagnie aérienne disposera de l'une des flottes d'avions commerciaux les plus durables au monde sur le plan environnemental.

Les entreprises aérospatiales canadiennes contribuent à hauteur de plus de 37 % des principaux systèmes de l'E2. Les moteurs sont produits par Pratt & Whitney Canada, au Québec, la technologie révolutionnaire de la turbosoufflante à réducteur (GTF) étant l'élément le plus important de l'incroyable efficacité énergétique et du profil silencieux de l'avion. De plus, l'entreprise ontarienne Thales produit certains produits avioniques et l'entreprise québécoise Alta Precision le train d'atterrissage principal. L'achat de Porter soutient les emplois qualifiés et l'innovation continue dans ce secteur économique important.

« Le soutien de notre conseil d'administration et de nos actionnaires a été crucial dans la décision d'investir dans l'avenir de Porter », a déclaré Don Carty, président du conseil d'administration de Porter Airlines. « Des investisseurs, des partenaires, des clients et des membres de l'équipe sont avec nous depuis les premiers jours, tandis que d'autres se sont joints à nous à différents moments en cours de route. Le temps est venu pour nous de bâtir collectivement sur la réputation mondiale exceptionnelle que nous avons bâtie pour Porter et de poursuivre notre voyage. »

Les fonds pour l'achat des avions sont recueillis de façon privée auprès des actionnaires, ainsi que par le biais d'accords de cession-bail d'avions.

Un aperçu du plan de croissance de Porter, y compris les caractéristiques de l'E195-E2, est disponible sur son site Web.

