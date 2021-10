Le nouveau produit sera offert à tous les passagers dans le cadre du service gratuit à bord, à compter du 12 octobre. Les grandes canettes de 473 ml seront en vente dans certaines succursales de la LCBO, dans les magasins The Beer Store et les épiceries en Ontario, ainsi que dans les épiceries et les dépanneurs au Québec, à la fin du mois.

« Il s'agit d'une occasion unique pour Porter de présenter notre marque à des clients en dehors des aéroports et des avions », a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. « Nous avons hâte d'ajouter la nouvelle bière à notre service gratuit à bord, tout en offrant aux passagers la possibilité de profiter d'une partie de l'expérience Porter à domicile. »

Les canettes Porter Porter comportent une illustration conçue en collaboration par Beau's et Porter. La mascotte graphique de la compagnie aérienne, le raton laveur, M. Porter, est assis au sommet d'un avion, portant des lunettes d'aviateur et une écharpe jaune flottant dans le vent. Il tient un verre de bière Porter Porter, tandis qu'un autre avion vole en arrière-plan.

Porter a annoncé Beau's comme étant son partenaire exclusif en matière de bière en août. Une sélection tournante de produits Beau's, dont la Porter Porter et sa bière blonde phare Lug Tread, sera proposée aux passagers. Le service gratuit comprend des collations de qualité supérieure, ainsi que de la bière et du vin servis dans de vrais verres pour tous les passagers.

« Nous sommes ravis de collaborer avec une compagnie aérienne canadienne aussi extraordinaire. Choisir le style de bière à brasser pour ce projet était une évidence et un ajout parfait à notre gamme de marques de base », a déclaré Steve Beauchesne, cofondateur et pdg de Beau's Brewing Co.

Beau's Brewing Co. a débuté en 2006 en tant que brasserie artisanale gérée par une famille et des amis, à Vankleek Hill, en Ontario. Depuis ce temps, ils ont remporté plus de 100 prix pour le brassage, la conception d'emballages et les pratiques commerciales, notamment pour la brasserie locale préférée (Prix Faces of Ottawa, 2019), la meilleure brasserie en Ontario (Golden Taps, 2018) et la 4e meilleure nouvelle brasserie au monde (RateBeer Best, 2017). Beau's est la première brasserie certifiée d'utilité publique au Canada, reconnue pour ses normes élevées de gestion environnementale et sociale, et sa bière est brassée avec de l'électricité verte à 100 %.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédias téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias . Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

