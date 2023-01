Miser sur la qualité et la générosité pour tous les passagers

TORONTO, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Porter Airlines dévoile les détails de sa nouvelle offre de services à bord haut de gamme, et met l'accent sur son association à des marques canadiennes de grande qualité.

L’expérience à bord offerte par Porter révolutionne les attentes en matière de transport aérien en classe économique. Chaque partenaire a été soigneusement sélectionné pour son caractère local, ses ingrédients de qualité, sa fidélité à la marque et son souci du développement durable. (Groupe CNW/Porter Airlines)

Porter améliore le transport aérien en classe économique pour toute la clientèle de son réseau en pleine expansion. Cette initiative, qui vise à offrir aux passagers un niveau de service inégalé dans le domaine du transport aérien économique, cadre avec la stratégie de croissance de la compagnie aérienne en Amérique du Nord reposant sur l'ajout de nouveaux appareils Embraer E195-E2* à sa flotte existante d'aéronefs De Havilland Dash 8-400. Les nouveaux aéronefs et commodités à bord entreront en service le 1er février.

L'expérience à bord offerte par Porter révolutionne les attentes en matière de transport aérien en classe économique. Chaque partenaire a été soigneusement sélectionné pour son caractère local, ses ingrédients de qualité, sa fidélité à la marque et son souci du développement durable.

« Tous nos partenaires du secteur de l'alimentation et des boissons sont canadiens, sont fortement passionnés par leur métier et entretiennent des relations solides au sein de leurs communautés, déclare Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Porter harmonise sa marque avec des partenaires haut de gamme qui incarnent nos valeurs et reflètent le service distinct que nous sommes fiers d'offrir. En misant sur des produits de haute qualité, un service généreux et des prix concurrentiels, nous offrons à nos passagers une expérience de transport aérien en classe économique inégalée. »

Porter offre déjà un service à bord primé, PorterClassique, qui comprend une sélection de collations de qualité supérieure et de boissons offertes gratuitement, y compris de la bière et du vin servis dans des verres. Ce service sera encore offert dans les aéronefs De Havilland Dash 8-400 et Embraer E195-E2. Voici ce qu'elle comprend :

Une sélection rotative de bières artisanales de Beau's Brewing Co. (Vankleek Hill, Ontario ) , de même que le Pinot Grigio et le Cabernet Sauvignon de Jackson-Triggs (péninsule du Niagara, Ontario ) .

, de même que le Pinot Grigio et le Cabernet Sauvignon de . La plus belle sélection de thé de Sloane Fine Tea Merchants ( Toronto ) et de grains arabica fraîchement infusés de Balzac's Coffee Roasters ( Stratford, Ontario ) .

et de grains arabica fraîchement infusés de . Un assortiment de collations de qualité supérieure, y compris les croustilles originales de Hardbite ( Surrey , Colombie-Britannique), le pain aux bananes et aux pépites de chocolat de Good For You Desserts ( Toronto ), les amandes Olio d'Oliva et Tamari® de naturSource ( Saint-Laurent , Québec), les féveroles à petits grains grillées au cheddar épicé de Three Farmers ( Saskatoon, Saskatchewan ) et les biscuits sablés au chocolat au lait de Cookie It Up ( Aurora, Ontario ).

À bord des vols long-courriers E195-E2, des aliments frais préparés avec des ingrédients sains sont également offerts, de même que des boissons de qualité supérieure supplémentaires. Ces articles de menu sont inclus avec PorterRéserve, une nouvelle expérience économique tout compris, et peuvent être achetés avec PorterClassique. Voici les articles offerts :

Une délicieuse sélection de fromages canadiens de Cheese Boutique ( Toronto ).

Des entrées et des plats d'accompagnement préparés en partenariat avec des cuisines locales de partout au Canada , ainsi que de délicieux sandwichs servis sur des croissants gastronomiques de Nadège ( Toronto ) .

, ainsi que de délicieux sandwichs servis sur des croissants gastronomiques de . Le menu ainsi que les marques particulières varient selon le vol. Voici les articles offerts :



Bol de boisson fouettée au chia;

boisson fouettée au chia;



Sandwich déjeuner au jambon et au brie sur croissant;





Trempette à sept étages;





Chou-fleur coréen;





Bol de nouilles de sarrasin;

nouilles de sarrasin;



Poke de saumon tropical;





Bol Bouddha végétarien.

Pour les petits plaisirs, des fruits de saison et des biscuits fraîchement sortis du four sont offerts.

Parmi les autres options de boissons, mentionnons les élixirs bien-être biologiques de Greenhouse ( Toronto ) et des cocktails prémélangés de qualité supérieure, comme un Old-Fashioned, un martini ou une margarita de Tumbler & Rocks (Fort Saskatchewan, Alberta ).

Parmi les autres articles emballés au menu, on retrouve du gruau, des pâtes, des nouilles, de la charqui et des barres protéinées. Des options végétariennes, végétaliennes et sans gluten sont offertes à bord de chaque vol.

La durabilité est au cœur de la nouvelle stratégie de menu du transporteur, qui prévoit réduire puis éliminer toute forme de plastique à usage unique à bord en offrant des tasses et couverts biodégradables ainsi que des emballages écologiques.

En plus de l'offre de nourriture et de boissons, tous les passagers des vols E195-E2 auront droit à une expérience numérique distincte gratuite grâce au réseau Wi-Fi fiable et à haute vitesse de notre partenaire Viasat Inc. Ils auront un accès complet aux services de navigation Web et de diffusion en continu. Le contenu de divertissement en vol de West Entertainment comprend des films récents et des classiques, des séries télévisées populaires, des émissions pour enfants et des documentaires, qui peuvent être visionnés sur des appareils personnels.

Pour en savoir plus sur l'expérience Porter, visitez le https://www.flyporter.com/fr-ca/.

* Les aéronefs E195-E2 sont sous réserve de l'approbation réglementaire.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : Porter Airlines, [email protected]