Les passagers qui empruntent ces nouveaux itinéraires profiteront d'une expérience en classe économique supérieure et d'une nouvelle structure tarifaire

TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Porter Airlines annonce que son tout premier aéronef E195-E2 Embraer assurera le service entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Vancouver (YVR), l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL).

Porter étend son approche de service distinctive, qui met l’accent sur le style, l’attention et le charme, à l’Ouest canadien. (Groupe CNW/Porter Airlines) Porter Airlines dévoile les premières destinations desservies par sa flotte d’appareils E195-E2 Embraer au départ de l’aéroport international Pearson de Toronto, soit Vancouver, Ottawa et Montréal (Groupe CNW/Porter Airlines)

Pour la première fois en 16 ans d'histoire, Porter étend son approche de service distinctive, qui met l'accent sur le style, l'attention et le charme, à l'Ouest canadien. Les personnes qui traversent le pays à bord d'un vol au départ de l'aéroport Pearson de Toronto vers Vancouver pourront compter sur une compagnie aérienne qui s'assure d'offrir une expérience agréable en classe économique à tous ses passagers.

Porter assure des liaisons vers les villes d'Ottawa et de Montréal depuis longtemps. En effet, il s'agit des deux premières destinations que la compagnie aérienne a desservies au départ de l'aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) à ses débuts en 2006. Pour voyager à destination de l'une ou l'autre de ces deux grandes villes, les passagers peuvent désormais opter pour un départ depuis l'aéroport Pearson ou l'aéroport Billy Bishop À mesure que de nouvelles destinations seront lancées en 2023, Montréal et Ottawa continueront de jouer un rôle important au sein du réseau de Porter.

Le service au départ de l'aéroport Pearson sera offert à compter de février 2023, et la clientèle pourra choisir parmi plusieurs vols quotidiens sans escale, dont la fréquence augmentera au fil du temps afin d'offrir une plus grande flexibilité.

De l'aéroport

Pearson de Toronto

vers : À compter du : Nbre moyen de vols aller-

retour sans escale : Tarifs de lancement

pour un vol aller-

retour : Ottawa (YOW) 1er février 2023 4 à compter du 1er février 2023 225 $ Montréal (YUL) 1er février 2023 4 à compter du 7 février 2023 225 $ Vancouver (YVR) 7 février 2023 3 à compter du 21 mars 2023 248 $

En s'appuyant sur son service distinctif qui a fait ses preuves dans le domaine du transport régional, Porter propose une nouvelle expérience de voyage en classe économique qui met l'accent sur l'accueil et la durabilité, tout en s'assurant d'offrir des tarifs très concurrentiels. Cette nouvelle approche se démarque de celle adoptée par toute autre compagnie aérienne en Amérique du Nord.

Le service à bord primé existant de Porter, qui comprend une sélection de collations de qualité supérieure et de boissons offertes gratuitement, y compris de la bière et du vin servis dans des verres, continuera de faire partie de l'expérience. L'introduction des appareils E195-E2 permettra aussi aux passagers de profiter d'une connexion gratuite et rapide au réseau Wi-Fi. Pour les vols de longue durée, Porter ajoute à son menu des repas frais préparés avec des aliments sains et des ingrédients de qualité.

Afin de soutenir son offre de produits élargie, Porter propose six options tarifaires, dont deux nouvelles regroupées sous PorterRéserve, qui réserve à la clientèle une expérience de voyage en classe économique tout compris. Il est maintenant possible de réserver ces tarifs, et les commodités à bord incluses seront offertes à compter du 1er février. Ces tarifs sont offerts pour toutes les liaisons assurées par les aéronefs E195-E2 et Dash 8-400.

Tous les appareils de la flotte de Porter sont dotés d'un plan de cabine qui comporte uniquement des sièges en classe économique disposés selon une configuration deux par deux, pour un total de 132 places. Porter est la seule compagnie aérienne dont tous les avions ne sont pourvus d'aucun siège du milieu, y compris ceux de sa flotte d'appareils Dash 8-400 De Havilland. La compagnie aérienne fera l'annonce de nouveaux itinéraires régulièrement, puisqu'elle attend la livraison d'une commande de 100 nouveaux appareils E195-E2.

Avec une empreinte sonore 65 % plus faible et une consommation de carburant 25 % moins élevée par rapport à la génération précédente, l'E195-E2 est l'avion monocouloir le plus écologique sur le marché. En effet, il consomme moins de carburant par siège et par trajet que tout autre appareil de 120 à 150 places, et aucun autre aéronef monocouloir n'est aussi silencieux. L'ajout d'appareils E195-E2 au parc aérien d'aéronefs Dash 8-400 De Havilland existant dotera Porter de la flotte la plus durable sur le plan environnemental au monde.

La durabilité est aussi au cœur de la nouvelle stratégie de menu du transporteur, qui prévoit réduire puis éliminer toute forme de plastique à usage unique à bord en offrant des tasses et couverts biodégradables ainsi que des emballages écologiques. Des marques canadiennes de grande qualité figureront aussi parmi les partenaires de ravitaillement et seront annoncées avant le lancement des vols E195-E2.

Il est maintenant possible de réserver des vols sur le site www.flyporter.com et auprès des agents de voyage. Des forfaits vacances Évasions Porter seront aussi bientôt offerts.

Citations

« Le lancement des appareils E195-E2 permet à Porter d'étendre son réseau partout en Amérique du Nord, y compris sur la côte ouest, ce qui fait en sorte que nous serons en mesure de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de passagers voyageant pour affaires ou pour le plaisir. Cet investissement marque l'entrée en jeu d'un nouveau niveau de service inégalé dans le domaine du transport aérien économique nord-américain. Les passagers ne verront plus la classe économique de la même façon. De grands efforts ont été déployés pour donner le coup d'envoi aux premiers d'une série de nouveaux itinéraires. Je tiens à souligner le dévouement et l'esprit entrepreneurial dont ont fait preuve les membres de notre équipe pour mener à bien ce projet d'expansion. C'est tout un exploit ! »

- Michael Deluce, président et chef de la direction, Porter Airlines

« Nous sommes ravis d'accueillir Porter Airlines à l'aéroport Pearson de Toronto. Dans un contexte d'augmentation constante de la demande en matière de voyage, nous avons le plaisir d'ajouter Porter Airlines à notre offre afin d'offrir plus d'options à nos clients. »

- Janik Reigate, directrice des relations stratégiques avec les clients, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

« ADM Aéroports de Montréal est très heureuse de soutenir Porter dans l'élargissement de son offre canadienne à YUL en ajoutant Toronto-Pearson à sa desserte. C'est également avec beaucoup d'excitation que nous accueillerons pour la toute première fois en février prochain l'Embraer E195-E2. Alors qu'ADM et ses partenaires de l'industrie aérienne sont engagés et déterminés à réduire leurs impacts environnementaux, l'arrivée de cet appareil s'inscrit résolument dans cette démarche de durabilité en permettant une réduction des émissions de gaz à effet de serre mais aussi, de l'empreinte sonore. »

- Stéphane Lapierre, vice-président, Exploitation et développement aérien, ADM

« En tant que destination inaugurale de Porter en 2006, YOW est ravie de faire partie de l'introduction de son Embraer E195-E2. Avec la construction du hangar d'entretien de Porter à YOW qui est bien avancée, et la croissance du service aérien qui en résulte, l'engagement de ce transporteur envers YOW est sans précédent. Non seulement les jets de nouvelle génération de Porter ajoutent à leur expérience de vol raffinée, mais l'avenir de YOW est brillant et cet avion en fait partie intégrante. »

- Mark Laroche, Président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa

« Nous sommes heureux d'accueillir les vols de Porter Airlines à l'aéroport international de Vancouver. La compagnie aérienne, qui s'apprête à lancer son nouveau service à destination de Toronto, offre aux voyageurs encore plus d'options pour visiter leur famille et leurs amis. Alors que l'industrie canadienne du voyage et du tourisme continue de remonter la pente, nous attendons avec impatience le début du service de Porter Airlines au cours de la nouvelle année.»

Mike McNaney, vice-président et chef des affaires extérieures de l'administration de l'aéroport de

Vancouver

« Porter est une compagnie aérienne qui se démarque par son niveau de service, son attention et son charme. Embraer est très fière qu'elle ait choisi les aéronefs E195-E2 pour lancer son plan d'expansion dans l'Ouest canadien et ailleurs. L'aspect économique, le confort, le faible taux d'émissions et la faible empreinte sonore de ces appareils promettent une expérience de vol extraordinaire à Porter et à sa clientèle. »

- Arjan Meijer, président et chef de la direction, Embraer Commercial Aviation

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'avions E195-E2 Embraer et Dash 8-400 De Havilland dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : [email protected]