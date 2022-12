Au service à bord primé existant s'ajoutent de nouvelles commodités comme le Wi-Fi gratuit, des repas frais, un espace accru pour les jambes et une nouvelle formule de voyage en classe économique tout compris

TORONTO, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Porter Airlines dévoile une nouvelle expérience de voyage en classe économique exceptionnelle qui fera l'envie des autres compagnies aériennes nord-américaines. En s'appuyant sur son service régional distinctif qui a fait ses preuves, Porter rehausse l'expérience de vol en classe économique pour toute la clientèle de son réseau en pleine expansion.

Avec une empreinte sonore 65 % plus faible et une consommation de carburant 25 % moins élevée par rapport à la génération précédente, l'E195-E2 est l'avion monocouloir le plus écologique sur le marché.

Cette initiative, qui vise à offrir aux passagers un niveau de service inégalé dans le domaine du transport aérien économique, cadre avec la stratégie de croissance de la compagnie aérienne en Amérique du Nord reposant sur l'ajout de nouveaux appareils E195-E2 Embracer à sa flotte existante d'aéronefs Dash 8-400 De Havilland.

Hospitalité et confort

Le service à bord primé existant de Porter, qui comprend une sélection de collations de qualité supérieure et de boissons offertes gratuitement, y compris de la bière et du vin servis dans des verres, continuera de faire partie de l'expérience. L'introduction des appareils E195-E2 permettra aussi aux passagers de profiter d'une connexion gratuite et rapide au réseau Wi-Fi, ainsi que d'un accès complet à la navigation Web et à leurs plateformes préférées de diffusion en continu. Lors de longs vols, ils se verront offrir des repas frais préparés avec des aliments sains et des ingrédients de qualité.

De plus, les sièges des aéronefs utilisés pour les voyages de longue durée seront disposés selon une configuration deux par deux, comme dans les appareils de la flotte actuelle. Porter est la seule compagnie aérienne à proposer uniquement des rangées sans sièges au milieu à bord de tous ses vols, ce qui permet aux passagers de toujours pouvoir compter sur un espace individuel en cabine accru.

« Comme aucun autre transporteur, Porter investit de façon considérable dans l'amélioration de l'expérience de voyage en classe économique pour chaque passager, a déclaré Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter Airlines. Depuis des décennies, les autres compagnies aériennes retirent des avantages ou lésinent sur le confort, mais nous croyons que les passagers ont aussi droit à une expérience agréable en classe économique. Nous savons que c'est possible, plus que nous avons réussi à réinventer les vols régionaux il y a plus de 16 ans. Nous nous apprêtons maintenant à faire de même sur un marché nord-américain plus vaste, en adoptant une approche qu'aucun autre transporteur traditionnel ou à faible coût n'est prêt à envisager. Nous souhaitons créer une expérience améliorée en misant sur notre réputation afin d'offrir un niveau de service inégalé à chaque passager à des prix raisonnables dans une même catégorie de service. »

Les aéronefs E195-E2 de Porter seront dotés d'un plan de cabine qui comporte uniquement des sièges en classe économique avec différentes options d'espace pour les jambes, pour un total de 132 places. Ils viennent compléter la flotte actuelle d'aéronefs Dash 8-400 de 78 places qui proposeront désormais aux passagers deux options d'espace pour les jambes.

PorterRéserve

Porter promet une nouvelle expérience de voyage tout compris en classe économique qui ne trouve son pareil nulle part ailleurs en Amérique du Nord. À l'achat d'un billet PorterRéserve, les passagers profitent de tous les avantages que les voyageurs en classe économique recherchent pour un prix raisonnable nettement inférieur à celui de la classe affaires. Cette option tarifaire comprend l'enregistrement et l'embarquement prioritaires à l'aéroport, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des repas frais à bord des trajets de longue durée, de la bière, du vin et des collations de qualité supérieure, des cocktails, deux bagages enregistrés et la possibilité d'apporter des modifications à l'itinéraire de vol sans frais.

PorterRéserve sera offert sur tous les vols de Porter. À bord des aéronefs E195-E2, cette classe tarifaire correspond aux quatre premières rangées de la cabine pour un total de 16 sièges offrant un pas de 91,44 cm (36 po). L'espace pour les jambes est donc comparable à celui que l'on retrouve en classe affaires à bord d'appareil à fuselage étroit. À bord des aéronefs Dash 8-400, les sièges PorterRéserve correspondent aux deux premières rangées pour un total de six sièges offrant un pas de 81,28 cm (32 po).

PorterClassique

La classe tarifaire économique traditionnaire de Porter est maintenant appelée PorterClassique. Il s'agit du service classique de Porter permettant aux passagers de se procurer gratuitement des collations de qualité supérieure ainsi que de la bière et du vin servis dans des verres. Pour les vols d'une durée de plus de 2,5 heures, ils peuvent également acheter les entrées et cocktails individuels de grande qualité offerts aux clients de la classe tarifaire PorterRéserve, et choisir parmi d'autres options avantageuses, comme un siège avec plus d'espace pour les jambes, des bagages autorisés supplémentaires et une certaine flexibilité en ce qui concerne l'itinéraire de voyage.

Peu importe l'aéronef, les passagers qui optent pour un billet PorterClassique se verront assigner un siège avec un pas de 76,2 cm (30 po). S'il réserve un vol à bord d'un appareil E195-E2, ils peuvent également opter pour l'un des 20 sièges Place Plus offrant un pas minimal de 86,36 cm (34 po).

Les classes tarifaires PorterRéserve (formule tout compris) et PorterClassique (à la carte) redéfinissent l'expérience en classe économique à laquelle s'attendent les gens aujourd'hui afin que plus aucun voyageur ne se sente stressé à l'idée de voyager en avion, ait l'impression de ne pas être valorisé ou respecté par les compagnies aériennes. Porter a mené d'importantes études de marché partout au Canada pour bien cerner les besoins des voyageurs en classe économique et a créé une expérience rehaussée qui transformera leurs attentes.

« D'autres compagnies aériennes réservent leur meilleur service à un petit nombre de passagers qui peuvent se permettre de payer un tarif supérieur pour bénéficier d'un statut particulier, et la qualité à bord demeure souvent inférieure », a affirmé Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. La grande majorité des gens voyagent en classe économique et doivent se contenter d'une expérience diminuée avec peu ou pas de services ou commodités. L'approche de Porter remet en question ce modèle de service en classe économique en démontrant qu'il est possible de respecter les besoins des voyageurs et de faire en sorte qu'ils se sentent valorisés grâce à une expérience riche et de qualité, à des prix concurrentiels. Nous adoptons une approche qui se différencie de celle envisagée par toute autre compagnie aérienne en Amérique du Nord : en misant sur le style, l'attention et le charme. »

Nouveaux tarifs

Porter proposera bientôt de nouvelles options tarifaires pour soutenir son offre de produits élargie. Ses quatre options tarifaires existantes seront regroupées sous PorterClassique, et deux nouvelles options seront introduites avec PorterRéserve. Les détails concernant les nouveaux tarifs seront communiqués en même temps que les nouveaux itinéraires des aéronefs E195-E2.

Nouvelles destinations

Porter est le client qui assure le lancement des aéronefs E195-E2 Embraer en Amérique du Nord, ce qui lui permettra d'offrir des vols vers de nombreuses destinations sur le continent, y compris la côte ouest, le sud des États-Unis, le Mexique et les Caraïbes. Une première liaison s'effectuera au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto, puis d'autres villes s'ajouteront au fur et à mesure, comme Halifax, Montréal et Ottawa. La livraison du premier aéronef d'une flotte qui comprendra un total de 100 nouveaux appareils est prévue cette année, et les itinéraires initiaux seront annoncés en décembre.

Les appareils Dash 8-400 utilisés pour les vols régionaux et dont le principal parc aérien est situé à l'aéroport Billy Bishop de Toronto continueront d'assurer les liaisons vers plus de 20 destinations.

Durabilité écologique

Avec une empreinte sonore 65 % plus faible et une consommation de carburant 25 % moins élevée par rapport à la génération précédente, l'E195-E2 est l'avion monocouloir le plus écologique sur le marché. En effet, il consomme moins de carburant par siège et par trajet que tout autre appareil de 120 à 150 places, et aucun autre aéronef monocouloir n'est aussi silencieux. L'ajout d'appareils E195-E2 au parc aérien d'aéronefs Dash 8-400 De Havilland existant dotera Porter de la flotte la plus durable sur le plan environnemental au monde.

La durabilité est au cœur de la nouvelle stratégie de menu du transporteur, qui prévoit réduire puis éliminer toute forme de plastique à usage unique à bord en offrant des tasses et couverts biodégradables ainsi que des emballages écologiques. Des marques canadiennes de grande qualité figureront aussi par les partenaires de ravitaillement et seront annoncées avant le lancement des vols E195-E2.

Un menu complet sera offert à bord des vols d'une durée minimale de 2,5 heures. Les passagers pourront également se procurer des boissons et collations gratuitement à bord des vols plus courts.

