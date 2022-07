Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter Airlines, a déclaré : « Embraer possède un aéronef éprouvé qui représente ce qu'il y a de mieux en matière d'efficacité environnementale, de performance opérationnelle et de confort des passagers. Nous en sommes aux derniers préparatifs pour introduire les E195-E2 en Amérique du Nord; d'autres compagnies aériennes mondiales utilisent déjà ces modèles. Cet aéronef deviendra le cœur de notre flotte, à mesure que Porter redéfinit les attentes des passagers en matière de transport aérien, comme cela a été le cas il y a plus de 15 ans. Nous annoncerons bientôt nos itinéraires, nos produits à bord et d'autres détails. »

Arjan Meijer, président et chef de la direction d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : « Les ambitions de croissance de Porter Airlines combinées à un désir d'offrir une expérience améliorée aux passagers est vouée à ébranler l'industrie en Amérique du Nord. Maintenant que 50 E2 sont en commande ferme, Porter s'apprête à faire une entrée remarquée en étant le client de lancement nord-américain des E195-E2. Leur engagement aujourd'hui pour l'acquisition de 20 appareils supplémentaires, si peu après leur première commande, témoigne de la performance et de l'économie imbattables de la famille E2, l'aéronef le plus silencieux et le plus économique de sa catégorie. Le E195-E2 produit également 25 % moins d'émissions de carbone que les aéronefs de la génération précédente. »

Porter Airlines sera le client de lancement nord-américain de la nouvelle famille d'aéronefs d'Embraer, le E2. L'investissement de Porter devrait ébranler l'aviation canadienne en contribuant à amélioration de la concurrence, à l'augmentation des niveaux de service aux passagers et à la création d'environ 6 000 nouveaux emplois. Porter a l'intention de déployer les E195-E2 vers des destinations d'affaires et de loisirs populaires partout au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, à partir d'Ottawa, de Montréal, d'Halifax et de l'aéroport international Pearson de Toronto.

La première livraison et l'entrée en service de Porter sont prévues pour la deuxième moitié de 2022. L'E195-E2 peut accueillir de 120 à 146 passagers. La configuration des aéronefs E2 de Porter sera dévoilée en temps et lieu.

Suivez-nous sur Twitter : @Embraer

Photographie : https://embraer.imagerelay.com/ml/6490371363bc4f5aac47c870d8692eff

Au sujet d'Embraer

Entreprise aérospatiale mondiale dont le siège social est au Brésil, Embraer exerce dans les domaines de l'aviation commerciale et d'affaires, de la défense et de la sécurité, et de l'aviation agricole. L'entreprise conçoit, développe, fabrique et commercialise des aéronefs et des systèmes en fournissant des services et du soutien aux clients après-vente.

Depuis sa fondation en 1969, Embraer a livré plus de 8 000 aéronefs. Toutes les 10 secondes en moyenne, un aéronef fabriqué par Embraer décolle quelque part dans le monde, transportant plus de 145 millions de passagers par année.

Embraer est le principal fabricant d'aéronefs commerciaux pouvant atteindre 150 places, et le principal exportateur de marchandises à haute valeur ajoutée au Brésil. L'entreprise exploite des unités industrielles, des bureaux, des centres de distribution de services et de pièces, entre autres activités, en Amérique, en Afrique, en Asie et en Europe.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédias téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com .

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines

Renseignements: Relations avec les médias: [email protected]