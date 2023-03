Ces vols améliorent la connectivité dans la capitale nationale

TORONTO, le 27 mars 2023 /CNW/ - Porter Airlines a ajouté aujourd'hui trois nouvelles liaisons entre l'aéroport international d'Ottawa et Boston, New York (Newark) et Thunder Bay, offrant ainsi des vols pratiques pour la région.

Les nouveaux itinéraires font partie du plan d'expansion de Porter à Ottawa et s'inscrivent dans son engagement envers la région, y compris le nouveau centre d'entretien actuellement en construction à YOW. Les hangars seront la principale base d'entretien de sa nouvelle flotte d'appareils Embraer E195-E2.

Porter est la seule compagnie aérienne à offrir des vols directs quotidiens à destination de Boston et de Thunder Bay en provenance d'Ottawa tout au long de l'année.

Les nouvelles liaisons quotidiennes sans escale sont assurées par des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places. Les passagers peuvent profiter de l'accueil chaleureux et du service à bord exceptionnel de Porter, y compris des collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans des verres.

Destinations au départ d'Ottawa (YOW) Fréquence Les tarifs de lancement pour

un vol aller-retour (taxes et

frais compris) sont offerts à

partir de : Boston (BOS) 1 vol par jour 377 $ New York-Newark (EWR) 2 vols par jour 367 $ Thunder Bay (YQT) 2 vols par jour 366 $

Quelques itinéraires avec une seule escale s'ajoutent avec l'arrivée de ces nouveaux vols. Porter propose actuellement huit itinéraires sans escale à partir de l'aéroport international d'Ottawa, et Charlottetown deviendra le neuvième dès le 17 mai. Les horaires se trouvent sur le site www.flyporter.com/fr-ca/ .

« Ces améliorations s'appuient sur notre réseau déjà vaste dans l'Est du Canada et augmentent considérablement le nombre de destinations desservies directement à partir d'Ottawa. Porter rehausse son expérience de vols d'un océan à l'autre en offrant aux passagers en classe économique le niveau de service et la générosité qu'ils méritent.

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

« Porter Airlines continue de nous impressionner avec son engagement à mieux desservir la région d'Ottawa-Gatineau. En effet, YOW avait été la première destination de ses turbopropulseurs en 2006. En février dernier, YOW avait aussi accueilli le vol inaugural de son nouveau service commercial d'avions à réaction. La construction des hangars de Porter à YOW et ce nouveau service aérien montrent que Porter est déterminée à exploiter le potentiel de la région de la capitale nationale. »

- Mark Laroche, président et chef de la direction de l'aéroport d'Ottawa

« L'aéroport de Thunder Bay est ravi de voir que Porter renouvelle sa confiance à l'égard de notre marché, cette fois en ajoutant une destination. Le service direct et sans escale vers Ottawa est en place depuis près de 20 ans maintenant. Nous sommes convaincus qu'Ottawa et Porter forment une combinaison gagnante. »

- Ed Schmidtke, président et chef de la direction de l'aéroport international de Thunder Bay

« Le nouveau service de Porter à destination d'Ottawa est un excellent ajout aux destinations offertes en provenance de l'aéroport Logan de Boston, car la demande pour les voyages internationaux ne cesse d'augmenter. Avec cet ajout et les autres itinéraires de Porter, les voyageurs de la Nouvelle-Angleterre ont plusieurs options lorsqu'ils planifient un voyage au Canada et ailleurs. »

- Ed Freni, directeur de l'aviation à Massport

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

