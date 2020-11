Porter Airlines ajuste la date prévue de reprise des activités au 11 février

TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Porter Airlines met à jour sa date prévue de reprise des vols au 11 février, en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 et des restrictions de voyage en cours qui affectent la demande des clients.

« Le report du service jusqu'en 2021 n'est pas une décision que nous nous attendions à devoir prendre puisque la COVID-19 est apparue au début de l'année », a déclaré Michael deux Luce, président-directeur général de Porter Airlines. « Chaque report de la reprise des vols a le plus grand effet sur les membres de notre équipe, qui souhaitent faire leur part pour aider à servir les clients dans des conditions de sécurité. Malheureusement, les effets continus et cumulatifs des avis de restrictions de voyage, des fermetures de frontière et des quarantaines ont étouffé la demande de voyages au point qu'un retour à des niveaux durables de trafic de passagers est très peu probable en 2020. »

La planification d'une reprise après la période traditionnellement lente de janvier après le congé des fêtes offre une possibilité raisonnable de reprendre les vols si les conditions s'améliorent. Cela donne également plus de temps pour mettre au point des tests de dépistage rapides, ce qui serait un moyen prometteur de lever les restrictions imposées par les gouvernements sur les voyages.

Porter a suspendu temporairement ses vols le 21 mars, en raison de la COVID-19.

